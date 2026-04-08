Dalam beberapa pekan terakhir, telah diumumkan bahwa Antoine Griezmann akan pindah mulai musim panas mendatang: penyerang Prancis itu akan menjadi rekrutan baru Orlando City pada paruh kedua musim MLS (jendela transfer musim panas di sana adalah yang terpendek), namun setelah menandatangani kontrak dengan klub Amerika tersebut, ia kembali fokus sepenuhnya pada Atletico Madrid hingga Mei. Kemudian ia akan memulai babak baru, dan kepergiannya akan menjadi pukulan berat bagi semua penggemar Colchoneros. Untuk memahami betul pentingnya Griezmann di dalam Atletico Madrid, kita perlu mendengarkan konferensi pers Cholo Simeone sebelum pertandingan perempat final Liga Champions antara Barcelona dan Atletico Madrid.
Simeone meneteskan air mata atas kepergian Griezmann dari Atlético Madrid: "Terima kasih atas segala yang telah kamu berikan sebagai pemain dan sahabat"
KATA-KATA SIMEONE
Pemain yang dipilih bersama pelatih asal Argentina itu adalah Griezmann, dan sebelum memulai konferensi pers dan menjawab pertanyaan para jurnalis, pelatih Atletico itu ingin mengucapkan terima kasih kepada penyerang Prancis tersebut atas segala kontribusinya bagi klub Spanyol itu: "Saya ingin berbicara sebagai pelatih sekaligus penggemar Atletico," katanya dengan haru, "dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja kerasmu di Madrid, atas kerendahan hatimu. Kamu adalah sosok yang patut dikagumi, dan bagi para pemain muda saat ini, sangat penting memiliki figur seperti dirimu. Terima kasih atas segala yang telah kamu lakukan, yang sedang kamu lakukan, dan yang akan saya minta kamu lakukan lagi. Terima kasih atas dedikasimu, atas profesionalitasmu, kamu mampu membedakan hubungan baik yang kita miliki sebagai keluarga dan tidak melampaui batas yang sulit antara pelatih dan pemain yang juga teman. Aku menganggapmu sebagai pemain sepak bola dan setelah itu sebagai teman."
TAHUN-TAHUN GRIEZMANN DI ATLETICO MADRID
Namun, sebelum mengucapkan selamat tinggal secara resmi, Simeone memusatkan perhatian pada sisa musim ini: "Masih ada delapan pertandingan Liga," tutup Cholo, "satu pertandingan Copa del Rey, dan insya Allah lima pertandingan lagi di Liga Champions. Aku mengajakmu untuk menikmati momen-momen ini, aku sangat menyayangimu, dan jika ada seorang penggemar Atletico di sini hari ini, dia pasti akan mengatakan hal yang sama kepadamu." Griezmann bermain bersama Atletico Madrid dari 2014 hingga 2019, dan setelah sempat bermain sebentar di Barcelona, ia kembali pada 2021 dan akan tetap di sana hingga akhir musim ini.