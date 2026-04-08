Simeone meneteskan air mata atas kepergian Griezmann dari Atlético Madrid: "Terima kasih atas segala yang telah kamu berikan sebagai pemain dan sahabat"

Pemain yang dipilih bersama pelatih asal Argentina itu adalah Griezmann, dan sebelum memulai konferensi pers dan menjawab pertanyaan para jurnalis, pelatih Atletico itu ingin mengucapkan terima kasih kepada penyerang Prancis tersebut atas segala kontribusinya bagi klub Spanyol itu: "Saya ingin berbicara sebagai pelatih sekaligus penggemar Atletico," katanya dengan haru, "dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja kerasmu di Madrid, atas kerendahan hatimu. Kamu adalah sosok yang patut dikagumi, dan bagi para pemain muda saat ini, sangat penting memiliki figur seperti dirimu. Terima kasih atas segala yang telah kamu lakukan, yang sedang kamu lakukan, dan yang akan saya minta kamu lakukan lagi. Terima kasih atas dedikasimu, atas profesionalitasmu, kamu mampu membedakan hubungan baik yang kita miliki sebagai keluarga dan tidak melampaui batas yang sulit antara pelatih dan pemain yang juga teman. Aku menganggapmu sebagai pemain sepak bola dan setelah itu sebagai teman."



