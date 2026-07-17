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cm grafica nico gonzalez
Gianluca Minchiotti

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Simeone mendesak agar Nico Gonzalez didatangkan, tapi apakah Juventus memiliki penyerang yang lebih baik? Carnevali tidak akan melepasnya dengan harga murah

Juventus
Transfers
N. Gonzalez
Atletico Madrid

Pelatih Atlético Madrid ingin kembali mendatangkan pemain asal Argentina itu, namun negosiasi antara Colchoneros dan Bianconeri terhenti

Media Spanyol tidak ragu: saat berada di Amerika Serikat untuk meliput Piala Dunia, sebelum memulai persiapan musim panas sebagai pelatih Atlético Madrid, Diego Pablo Simeone tidak pernah melepaskan pandangannya dari Nico González bahkan untuk sedetik pun. Bagi Simeone, Nico adalah pemain kunci: seorang penyerang yang bisa bermain di berbagai posisi dan bisa menjadi starter yang sempurna, sekaligus pemain ideal untuk masuk sebagai pengganti dari bangku cadangan.


Ikatan di antara keduanya sangat kuat dan Simeone ingin Nico González tetap berada di timnya hingga musim 2026-27, setelah mencatatkan 36 penampilan dan 5 gol pada musim 2025-26.


  • APAKAH JUVE MEMILIKI PENYERANG YANG LEBIH BAIK?

    Saat ini, Juventus sama sekali tidak berniat melepas Nico Gonzalez dengan harga murah, yang oleh Luciano Spalletti dianggap sebagai pemain yang berpotensi penting bagi proyek teknis Bianconeri. Hal ini menjadi pertimbangan utama dalam strategi klub dan menjelaskan mengapa saat ini La Vecchia Signora hanya bersedia mempertimbangkan tawaran dengan harga penuh, tanpa diskon. Bagi Spalletti, ia bukanlah pemain yang bisa dikorbankan begitu saja, melainkan aset potensial.


    Dia tidak bisa disamakan dengan banyak, bahkan terlalu banyak, pemain yang tidak dibutuhkan dalam skuad. Dan jika dia tetap bertahan di Continassa, pelatih asal Toscana itu siap untuk memaksimalkan potensinya. Jika melihat skuad Juventus saat ini, adakah penyerang yang lebih baik dari Nico Gonzalez (selain Yildiz)? Adakah penyerang Bianconeri lainnya yang tampil di final Piala Dunia? Pemain kelahiran 1998 ini memang tampil sebagai pemain cadangan, namun iamasuk ke lapangan dari bangku cadangan dalam 6 dari 7 pertandingan yang dimainkan timnasArgentina asuhan Scaloni sejauh ini, dan tampil baik, meski tanpa mencetak gol, seperti dalam 26 menit yang ia mainkan di semifinal yang dimenangkan melawan Inggris. Karena alasan inilah Juventus tidak berniat menurunkan tuntutannya: untuk membelinya secara permanen, dibutuhkan setidaknya 30 juta.


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  • TIDAK ADA NEGOSIASI UNTUK PENURUNAN HARGA

    Atletico Madrid jelas tetap menjadi klub yang paling tertarik, dan Nico Gonzalez masih menyukai opsi pindah ke Spanyol, di mana ia akan kembali bersatu dengan Simeone. Namun, negosiasi antara kedua klub tersebut kini mulai mereda. Hanya karena satu alasan: petinggi Juventus tidak bersedia melepaskan bahkan sebagian pun dari nilai yang mereka tetapkan untuk penyerang asal Argentina tersebut. Posisi ini semakin diperkuat oleh penampilan yang ditunjukkan Nico Gonzalez di Piala Dunia, ajang yang telah membuat harga banyak pemain melonjak. Juventus di bawah kepemimpinan Giovanni Carnevali yakin bahwa performa mantan pemain Fiorentina ini dapat menarik minat calon pembeli lain, dan karenanya, mereka lebih memilih menunggu daripada menutup kesepakatan dengan harga yang lebih rendah.


    Intinya, jika ada tawaran yang dianggap sesuai, klub akan mempertimbangkan untuk melepasnya. Jika tidak, Spalletti dapat mengandalkan pemain yang sangat ia hargai dan yang dianggapnya sangat sesuai dengan filosofi sepak bolanya.




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