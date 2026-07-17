Simeone mendesak agar Nico Gonzalez didatangkan, tapi apakah Juventus memiliki penyerang yang lebih baik? Carnevali tidak akan melepasnya dengan harga murah

Saat ini, Juventus sama sekali tidak berniat melepas Nico Gonzalez dengan harga murah, yang oleh Luciano Spalletti dianggap sebagai pemain yang berpotensi penting bagi proyek teknis Bianconeri. Hal ini menjadi pertimbangan utama dalam strategi klub dan menjelaskan mengapa saat ini La Vecchia Signora hanya bersedia mempertimbangkan tawaran dengan harga penuh, tanpa diskon. Bagi Spalletti, ia bukanlah pemain yang bisa dikorbankan begitu saja, melainkan aset potensial.





Dia tidak bisa disamakan dengan banyak, bahkan terlalu banyak, pemain yang tidak dibutuhkan dalam skuad. Dan jika dia tetap bertahan di Continassa, pelatih asal Toscana itu siap untuk memaksimalkan potensinya. Jika melihat skuad Juventus saat ini, adakah penyerang yang lebih baik dari Nico Gonzalez (selain Yildiz)? Adakah penyerang Bianconeri lainnya yang tampil di final Piala Dunia? Pemain kelahiran 1998 ini memang tampil sebagai pemain cadangan, namun iamasuk ke lapangan dari bangku cadangan dalam 6 dari 7 pertandingan yang dimainkan timnasArgentina asuhan Scaloni sejauh ini, dan tampil baik, meski tanpa mencetak gol, seperti dalam 26 menit yang ia mainkan di semifinal yang dimenangkan melawan Inggris. Karena alasan inilah Juventus tidak berniat menurunkan tuntutannya: untuk membelinya secara permanen, dibutuhkan setidaknya 30 juta.



