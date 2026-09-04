Atletico Madrid akan bertolak ke Stadion San Mames untuk menghadapi Athletic Bilbao, Sabtu besok, dalam laga pekan keempat Liga Spanyol, sebuah pertandingan yang menandai kembalinya Julian Alvarez ke skuad Atleti setelah bursa transfer berakhir dan pemain itu tetap bertahan di markas Metropolitano, usai pupusnya keinginannya untuk pindah ke Barcelona.

Sebagaimana diperkirakan, pemain asal Argentina itu menyita sebagian besar perhatian dalam konferensi pers yang digelar pelatih Diego Simeone jelang pertandingan.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Simeone dalam konferensi pers tersebut, di mana ia berkata, "Alvarez berlatih dengan sangat baik, dan besok ia akan masuk dalam daftar pemain yang dipanggil, serta menjadi bagian dari rombongan yang akan berangkat ke Bilbao untuk menjalani pertandingan."

Pelatih asal Argentina itu menegaskan, "Kami menantikan yang terbaik dari Alvarez, sebagaimana kami menantikan yang terbaik dari semua rekan setimnya."

Ketika Simeone ditanya berulang kali tentang bagaimana Alvarez mampu mengubah situasinya, sang pelatih tidak berbicara soal apakah pemain itu akan bermain sebagai starter atau duduk di bangku cadangan dalam konferensi pers yang hanya berlangsung selama 6 menit itu, tetapi ia menyampaikan sebuah renungan panjang, dengan menegaskan bahwa pemain tersebut memiliki peluang untuk belajar dalam kehidupan.

Simeone berkata, "Saya ingin sangat jelas. Bagi saya, hidup penuh dengan peluang. Dan mungkin inilah peluang yang diberikan kepada Julian Alvarez, untuk menata banyak hal dalam hidupnya."

Ia menambahkan, "Kita menghabiskan seluruh waktu kita untuk belajar, dan sayangnya kita menghabiskan waktu yang terlalu lama untuk menghakimi. Kita semua menghakimi; menghakimi ini dan itu. Kita harus mengurangi kebiasaan menghakimi dan lebih peduli untuk belajar."

Ia melanjutkan, "Saya rasa langkah yang akan diambil Julian dalam hidupnya akan menjadi pembelajaran murni. Dan ia memiliki peluang untuk menjadikan segala hal yang harus ia selesaikan di dalam dirinya sebagai sesuatu yang membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik."

Simeone menutup pembicaraannya soal Alvarez dengan menegaskan bahwa satu-satunya harapannya adalah melihat pemain itu bahagia, dengan berkata, "Melihatnya bahagia, itulah yang kami inginkan. Agar ia baik-baik saja dan bahagia, merasa nyaman, dan memberi kami gol-gol."

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