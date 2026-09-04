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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-RAYO VALLECANOAFP

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Simeone: Kami ingin membahagiakan Alvarez, dan skenario 20 tahun tidak akan berubah

LaLiga
Athletic Bilbao vs Atletico Madrid
Athletic Bilbao
Atletico Madrid
D. Simeone
J. Alvarez
J. David
M. Llorente
Barcelona
Real Madrid
Spanyol

Kami menantikan yang terbaik dari Alvarez, dan kita harus mengurangi penghakiman terhadap orang lain

Atletico Madrid akan bertolak ke Stadion San Mames untuk menghadapi Athletic Bilbao, Sabtu besok, dalam laga pekan keempat Liga Spanyol, sebuah pertandingan yang menandai kembalinya Julian Alvarez ke skuad Atleti setelah bursa transfer berakhir dan pemain itu tetap bertahan di markas Metropolitano, usai pupusnya keinginannya untuk pindah ke Barcelona.

Sebagaimana diperkirakan, pemain asal Argentina itu menyita sebagian besar perhatian dalam konferensi pers yang digelar pelatih Diego Simeone jelang pertandingan.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Simeone dalam konferensi pers tersebut, di mana ia berkata, "Alvarez berlatih dengan sangat baik, dan besok ia akan masuk dalam daftar pemain yang dipanggil, serta menjadi bagian dari rombongan yang akan berangkat ke Bilbao untuk menjalani pertandingan."

Pelatih asal Argentina itu menegaskan, "Kami menantikan yang terbaik dari Alvarez, sebagaimana kami menantikan yang terbaik dari semua rekan setimnya."

Ketika Simeone ditanya berulang kali tentang bagaimana Alvarez mampu mengubah situasinya, sang pelatih tidak berbicara soal apakah pemain itu akan bermain sebagai starter atau duduk di bangku cadangan dalam konferensi pers yang hanya berlangsung selama 6 menit itu, tetapi ia menyampaikan sebuah renungan panjang, dengan menegaskan bahwa pemain tersebut memiliki peluang untuk belajar dalam kehidupan.

Simeone berkata, "Saya ingin sangat jelas. Bagi saya, hidup penuh dengan peluang. Dan mungkin inilah peluang yang diberikan kepada Julian Alvarez, untuk menata banyak hal dalam hidupnya."

Ia menambahkan, "Kita menghabiskan seluruh waktu kita untuk belajar, dan sayangnya kita menghabiskan waktu yang terlalu lama untuk menghakimi. Kita semua menghakimi; menghakimi ini dan itu. Kita harus mengurangi kebiasaan menghakimi dan lebih peduli untuk belajar."

Ia melanjutkan, "Saya rasa langkah yang akan diambil Julian dalam hidupnya akan menjadi pembelajaran murni. Dan ia memiliki peluang untuk menjadikan segala hal yang harus ia selesaikan di dalam dirinya sebagai sesuatu yang membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik."

Simeone menutup pembicaraannya soal Alvarez dengan menegaskan bahwa satu-satunya harapannya adalah melihat pemain itu bahagia, dengan berkata, "Melihatnya bahagia, itulah yang kami inginkan. Agar ia baik-baik saja dan bahagia, merasa nyaman, dan memberi kami gol-gol."

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    Simeone Kirimkan Pesan untuk Rekrutan Baru

    Selain Julian Alvarez, Simeone juga berbicara tentang dua nama menonjol, yakni Marcos Llorente dan Jonathan David.

    Terkait pemain Spanyol tersebut, yang kemarin, Kamis, mengumumkan pengunduran dirinya dari timnas Spanyol, Simeone menegaskan bahwa ia akan tetap bermain bersama Atletico Madrid, sampai ia sendiri yang memutuskan untuk berhenti.

    Ia mengungkapkan, "Ia memiliki kejernihan luar biasa dalam pemikirannya. Ia menyadari bahwa keputusan yang ia ambil soal timnas adalah apa yang ia rasakan. Saya mengucapkan selamat kepadanya, karena ego selalu membuat kita bertahan lebih lama di suatu tempat yang mungkin tidak lagi kita rasakan sebagai tempat kita. Dan ia melakukan apa yang ia rasakan."

    Adapun mengenai penyerang Kanada itu, Simeone memintanya untuk cepat beradaptasi dan kembali ke penampilan terbaiknya, level yang hilang selama pengalamannya bersama Juventus.

    Ia menekankan, "Kami membutuhkan pemain Lille itu, dan kami sudah berbicara dengannya. Ia bisa membantu kami berkat karakteristiknya. Saya butuh ia beradaptasi secepat mungkin, tetapi kami melihatnya sangat bersemangat dan memiliki keinginan yang besar."

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  • Diego SimeoneGetty Images

    Apa yang terjadi selama lebih dari 15 atau 20 tahun tidak akan berubah

    Setelah bursa transfer resmi ditutup, Simeone mempertahankan pernyataan yang sama seperti yang ia sampaikan pada musim-musim lainnya, di tengah perbedaan besaran pengeluaran antara Barcelona, Real Madrid, dan klub-klub lainnya.

    Sang pelatih berkata, "Apa yang terjadi sejak lebih dari 15 atau 20 tahun lalu tidak akan berubah. Real Madrid dan Barcelona, lalu kami yang berada di belakang keduanya dan berusaha mendekat sedekat mungkin agar kami mampu bersaing."

    Kendati demikian, Simeone tak lupa menyampaikan ucapan selamat secara terbuka kepada Mateu Alemany, saat mengevaluasi bursa transfer Atletico Madrid.

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