Dia mendapat tentangan dari rekan sesama pakar, Jonas Hofmann, yang berharap wasit bisa menunjukkan sedikit lebih banyak kepekaan dalam situasi rumit tersebut: "Itu juga bukan pelanggaran kasar," kata mantan pemain tim nasional itu. "Kita berada di dunia olahraga. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Tapi, kamu tidak boleh menghukum seseorang atas sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar dia inginkan."

Dia sendiri tidak dapat mendeteksi adanya niat untuk melakukan pelanggaran berat. “Tentu saja ini disayangkan bagi pemain yang dilanggar, kita semua tidak menginginkan hal itu terjadi, saya tidak menginginkannya terjadi pada siapa pun—tetapi kita harus mencoba memisahkan hal itu dan mengatakan: Itu bukan disengaja,” kata Hofmann.

“Kita juga boleh saja berdebat soal ini,” balas Ittrich, yang berargumen bahwa dampak dari sebuah pelanggaran pada akhirnya juga harus diperhitungkan dalam penilaian. “Maksud saya, terkadang pelanggaran kecil, meskipun tidak disengaja, bisa berdampak besar dan tetap bisa menyebabkan cedera parah. Itulah alasan mengapa diputuskan untuk memberikan kartu merah dalam kasus ini.”

Meskipun demikian, wasit harus selalu mengevaluasi situasi yang terjadi dan tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan pola yang kaku tanpa mempertimbangkan segala aspek. “Jika kamu melakukan pelanggaran yang sangat ringan dan lawan terjatuh setelahnya, lalu terjadi sesuatu, kamu tidak bisa berkata: ‘Lihat, itu bukan niat pemain.’ Mungkin dia bahkan sudah mengontrol bola, dan jika begitu, hal seperti itu tidak akan terjadi.”