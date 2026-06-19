Dalam kemenangan telak 6-0 yang diraih tim Kanada, pada menit ke-51 pertandingan terjadi perebutan bola antara Kone dan Assim Madibo di dekat garis samping lapangan. Akibatnya, pemain asal Qatar tersebut secara tidak sengaja menendang betis lawannya dengan sangat keras, sehingga—menurut diagnosis awal—tulang tibia dan peroneus lawannya patah total.
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"Silakan saja berdebat soal ini": Pakar wasit membahas cedera mengerikan bersama mantan bintang DFB - dan memuji wasit wanita Penso atas "penampilan terbaik di Piala Dunia, jauh melampaui yang lain"
Awalnya, wasit Cristian Garay hanya memberikan kartu kuning kepada Madibo; namun, setelah pemeriksaan singkat melalui VAR—yang tidak ditayangkan di televisi karena insiden fatal tersebut—ia kemudian diberi kartu merah.
Padahal, tekel yang dilakukan Madibo sebenarnya tidak terlalu kasar atau ceroboh; justru terlihat jelas niatnya untuk merebut bola. Namun, pakar wasit Patrik Ittrich membela keputusan wasit tersebut di MagentaTV: “Menurut saya, berdasarkan alur kejadiannya, dan juga seperti yang dilihat wasit, itu seharusnya kartu kuning. Kelihatannya memang begitu. Kini cedera tersebut begitu parah sehingga mereka pasti memutuskan untuk memberi tahu wasit di Pusat Operasi Video: ‘Cedera parah.’ Kemudian wasit pun mengeluarkan kartu merah.”
Bahwa Garay tidak pergi ke layar untuk melihat sendiri adegan tersebut, maupun tidak membuat pengumuman di stadion, menurut Ittrich disebabkan oleh keadaan dan merupakan keputusan yang tepat: "Dia bahkan tidak keluar. Tidak ada tinjauan di lapangan. Dan dia juga tidak membuat pengumuman. Dia juga tidak menjelaskannya. Tidak ada yang peduli dengan apa yang dia katakan. Dia mengubah kartu kuning menjadi merah tanpa keluar, selesai. Saya rasa itu juga baik, karena terkadang sentuhan kecil bisa memicu bencana besar.”
Tidak ada kartu merah setelah cedera mengerikan? "Ini dunia olahraga"
Dia mendapat tentangan dari rekan sesama pakar, Jonas Hofmann, yang berharap wasit bisa menunjukkan sedikit lebih banyak kepekaan dalam situasi rumit tersebut: "Itu juga bukan pelanggaran kasar," kata mantan pemain tim nasional itu. "Kita berada di dunia olahraga. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Tapi, kamu tidak boleh menghukum seseorang atas sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar dia inginkan."
Dia sendiri tidak dapat mendeteksi adanya niat untuk melakukan pelanggaran berat. “Tentu saja ini disayangkan bagi pemain yang dilanggar, kita semua tidak menginginkan hal itu terjadi, saya tidak menginginkannya terjadi pada siapa pun—tetapi kita harus mencoba memisahkan hal itu dan mengatakan: Itu bukan disengaja,” kata Hofmann.
“Kita juga boleh saja berdebat soal ini,” balas Ittrich, yang berargumen bahwa dampak dari sebuah pelanggaran pada akhirnya juga harus diperhitungkan dalam penilaian. “Maksud saya, terkadang pelanggaran kecil, meskipun tidak disengaja, bisa berdampak besar dan tetap bisa menyebabkan cedera parah. Itulah alasan mengapa diputuskan untuk memberikan kartu merah dalam kasus ini.”
Meskipun demikian, wasit harus selalu mengevaluasi situasi yang terjadi dan tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan pola yang kaku tanpa mempertimbangkan segala aspek. “Jika kamu melakukan pelanggaran yang sangat ringan dan lawan terjatuh setelahnya, lalu terjadi sesuatu, kamu tidak bisa berkata: ‘Lihat, itu bukan niat pemain.’ Mungkin dia bahkan sudah mengontrol bola, dan jika begitu, hal seperti itu tidak akan terjadi.”
Ittrich memuji wasit wanita tersebut: "Penampilan terbaik sejauh ini di Piala Dunia ini"
Sementara itu, mantan wasit Bundesliga tersebut memuji Tori Penso yang bertugas pada pertandingan sebelumnya, yang menjadi wanita pertama yang memimpin pertandingan antara Republik Ceko dan Afrika Selatan di Piala Dunia kali ini. "Itu adalah penampilan wasit terbaik sejauh ini di Piala Dunia ini, jauh di atas yang lain," puji Ittrich.
Menurut pria berusia 47 tahun itu, dalam pemilihan wasit seharusnya yang menjadi prioritas utama adalah kinerja, bukan jenis kelamin. “Saya tidak ingin lagi menyebut-nyebut bahwa yang memimpin pertandingan adalah seorang wanita. Saya sudah tidak tertarik lagi dengan hal itu, karena itu sama sekali tidak penting. Yang penting adalah kualitasnya. Dan bagi saya, tidak masalah sama sekali apakah yang memimpin pertandingan itu seorang wanita atau pria.”