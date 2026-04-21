"Sikapnya sungguh memalukan!" - Alejandro Garnacho "terlalu cepat merasa lebih tinggi dari yang seharusnya" di Man Utd, kata mantan kepala akademi Nicky Butt

Butt memberikan penilaian yang blak-blakan saat membahas masa Garnacho di Old Trafford. Ia mengatakan bahwa perilaku sang pemain sayap tidak sesuai dengan apa yang diharapkan klub dari para pemain muda yang berusaha menembus tim utama.

"Dia bergabung saat berusia 16 tahun," kata Butt dalam acara The Good, The Bad & The Football. "Saya adalah manajer akademi saat itu dan dia menandatangani kontrak di mana mereka juga merekrut Alvaro (Carreras). Garnacho selalu sedikit menjauhkan diri, dia memiliki pandangan yang tinggi terhadap dirinya sendiri.

"Saya pikir dia punya sesuatu yang istimewa. Dan ketika dia masuk ke tim utama—saya akan mengatakan apa yang saya pikirkan karena saya ada di sana—dia terlalu cepat merasa di atas posisinya. Dia terlalu cepat mendapat status bintang. Dan ini bukan mantan pemain yang mengatakan mereka dibayar terlalu banyak; saya harap pemain muda dibayar jutaan, tapi dia terlalu cepat mendapat status bintang dan jelas dia mencetak gol tendangan salto yang fenomenal.

"Seseorang di klub atau tim saat itu seharusnya menegurnya, dan mungkin mereka melakukannya, tapi dia mengabaikannya. Tapi hal terbaik yang dilakukan Man United adalah menjualnya karena, lupakan kemampuannya, dan saya tidak berpikir dia sehebat itu, tapi saya pikir sikapnya memalukan saat dia di Man United. Yang lebih penting lagi saat dia pergi, dan jika kamu benar-benar tidak menghormati rekan setim dan klub sepak bola saat kamu pergi, maka sudah cukup."