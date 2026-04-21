"Sikapnya sungguh memalukan!" - Alejandro Garnacho "terlalu cepat merasa lebih tinggi dari yang seharusnya" di Man Utd, kata mantan kepala akademi Nicky Butt
Butt mengawasi perkembangan Garnacho
Butt mengkritik Garnacho setelah mengawasi perkembangannya di Man Utd. Pria berusia 51 tahun itu, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala akademi United, berpendapat bahwa pemain internasional Argentina tersebut naik pangkat terlalu cepat dan kesulitan menghadapi ekspektasi yang muncul setelah masuk ke skuad senior.
Mantan gelandang yang merupakan bagian dari ‘Class of ’92’ United yang terkenal ini, telah vokal mengenai standar dalam sistem pemuda klub dan percaya bahwa mentalitas tetap menjadi faktor krusial dalam menentukan apakah calon pemain akademi berhasil di level tertinggi.
'Sangat menganggap dirinya hebat'
Butt memberikan penilaian yang blak-blakan saat membahas masa Garnacho di Old Trafford. Ia mengatakan bahwa perilaku sang pemain sayap tidak sesuai dengan apa yang diharapkan klub dari para pemain muda yang berusaha menembus tim utama.
"Dia bergabung saat berusia 16 tahun," kata Butt dalam acara The Good, The Bad & The Football. "Saya adalah manajer akademi saat itu dan dia menandatangani kontrak di mana mereka juga merekrut Alvaro (Carreras). Garnacho selalu sedikit menjauhkan diri, dia memiliki pandangan yang tinggi terhadap dirinya sendiri.
"Saya pikir dia punya sesuatu yang istimewa. Dan ketika dia masuk ke tim utama—saya akan mengatakan apa yang saya pikirkan karena saya ada di sana—dia terlalu cepat merasa di atas posisinya. Dia terlalu cepat mendapat status bintang. Dan ini bukan mantan pemain yang mengatakan mereka dibayar terlalu banyak; saya harap pemain muda dibayar jutaan, tapi dia terlalu cepat mendapat status bintang dan jelas dia mencetak gol tendangan salto yang fenomenal.
"Seseorang di klub atau tim saat itu seharusnya menegurnya, dan mungkin mereka melakukannya, tapi dia mengabaikannya. Tapi hal terbaik yang dilakukan Man United adalah menjualnya karena, lupakan kemampuannya, dan saya tidak berpikir dia sehebat itu, tapi saya pikir sikapnya memalukan saat dia di Man United. Yang lebih penting lagi saat dia pergi, dan jika kamu benar-benar tidak menghormati rekan setim dan klub sepak bola saat kamu pergi, maka sudah cukup."
Butt menyoroti perbedaan antara Garnacho dan Elanga
Dalam diskusi yang sama, Butt membandingkan Garnacho dengan mantan pemain sayap United, Anthony Elanga, yang meniti kariernya melalui akademi sebelum pindah ke Nottingham Forest. Butt berpendapat bahwa Elanga menunjukkan mentalitas yang berbeda saat menghadapi rintangan di lapangan.
"Dia [Garnacho] berusia 21 tahun atau sekitar itu saat meninggalkan klub, tapi kamu tidak boleh sombong dan berpikir bahwa kamu setara atau bahkan lebih besar dari Man United," katanya. "Dalam sebuah wawancara baru-baru ini yang saya tonton, dia berkata, 'Saya pikir saya seharusnya bermain di setiap pertandingan'. Saya berpikir, pertama, kamu bahkan belum seberapa bagus, dan kedua, kamu masih muda, jadilah rendah hati."
"Yang ingin saya katakan adalah dia sangat kuat secara mental. Kami punya pemain muda bernama Anthony Elanga, menurut saya dia lebih baik; jika dia menghadapi bek kanan dan kehilangan bola tiga kali pertama, dia tidak akan melakukannya lagi. Dia tidak mau kehilangan bola. Dia berbeda sekarang. Garnacho memiliki mentalitas untuk terus maju, itulah kekuatan terbesarnya dan itulah mengapa sesekali dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia memiliki keyakinan yang sangat besar pada dirinya sendiri."
Menghadapi kesulitan di Chelsea
Garnacho bergabung dengan Stamford Bridge dengan nilai transfer sebesar £40 juta pada bursa transfer musim panas 2025. Namun, perjalanannya di London Barat berjalan sulit, dengan hanya mencetak satu gol dalam 22 penampilannya di Liga Premier. Seiring musim yang semakin mendekati akhir, pemain internasional Argentina ini akan berusaha membuktikan kemampuannya di level klub agar bisa masuk dalam skuad Piala Dunia 2026.