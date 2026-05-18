"Sikap sinis" Raheem Sterling dikritik habis-habisan oleh Robin van Persie, sementara pelatih Feyenoord menegaskan bahwa mantan pemain sayap Manchester City dan Chelsea itu layak mendapat lebih banyak "hormat"
Van Persie membalas kritik
Sterling mendapat kesempatan langka untuk menjadi starter dari Van Persie pada hari terakhir musim ini, bermain lebih dari 70 menit saat Feyenoord memastikan finis di posisi kedua. Meskipun mantan striker Manchester City dan Arsenal itu mengakui bahwa penampilan sang pemain sayap tersebut naik-turun, ia dengan cepat mengalihkan pembicaraan ke perlakuan yang diterima Sterling dari media dan suporter Belanda.
"Dia kadang-kadang kurang beruntung," kata Van Persie kepada wartawan setelah pertandingan. "Tapi ada juga beberapa kali di mana dia berada dalam posisi yang bagus. Di babak kedua, misalnya, saat dia melakukan pergerakan yang bagus ke dalam. Secara pribadi, saya merasa tidak nyaman dengan sikap sinis yang mengelilinginya. Saya pikir rasa hormat lebih pantas. Bagaimanapun, saya tidak suka sikap sinis. Saya tidak tahan dengan seluruh atmosfer di sekitarnya."
Menuntut penghormatan terhadap karier Sterling
Mantan penyerang Arsenal dan Manchester United itu berpendapat bahwa riwayat karier Sterling yang gemilang, yang mencakup sejumlah gelar Liga Premier dan hampir 100 penampilan bersama timnas Inggris, seharusnya memberinya perlindungan yang lebih besar dari sorotan yang tak henti-hentinya. Van Persie menyarankan bahwa budaya sepak bola di Belanda terlalu cepat mengabaikan kualitas seorang pemain yang telah tampil di level tertinggi selama lebih dari satu dekade.
Manajer Feyenoord itu bersikeras bahwa prestasi Sterling di masa lalu seharusnya menjadi fokus, bukan kesulitan yang dialaminya saat ini dalam beradaptasi dengan liga papan atas Belanda. "Setiap orang harus tahu tempatnya dalam hal itu. Dan saya pikir terkadang kita di Belanda agak berlebihan dalam hal itu," tambah Van Persie.
Silsilah elit diabaikan
Sterling tiba di Rotterdam dengan reputasi yang sangat gemilang, dan Van Persie ingin mengingatkan publik tentang apa saja yang telah dicapai sang penyerang selama berkarier di Liga Premier bersama Liverpool, Manchester City, dan Chelsea. Bagi pelatih Feyenoord itu, statistik berbicara sendiri, terlepas dari penurunan performa yang dialaminya saat ini. Ia merasa lingkungan setempat bersikap tidak ramah terhadap seorang pemain yang seharusnya dipandang sebagai rekrutan bintang bagi Eredivisie.
"Dia telah mencetak 200 gol di Inggris dan bermain dalam 82 pertandingan internasional," kata Van Persie. "Dan itu terlepas dari apakah Anda menganggap dia bermain bagus atau tidak. Namun, menurut saya, cara kita menangani hal ini sebagai negara sepak bola benar-benar sangat buruk."
Diskusi tertutup yang direncanakan
Meskipun Sterling menolak untuk berbicara kepada media setelah kemenangan atas Zwolle, Van Persie mengungkapkan bahwa ia berencana memberikan dukungan pribadi kepada sang pemain dalam acara kumpul-kumpul tim pasca-musim. Van Persie jelas ingin memastikan sang pemain sayap merasa dihargai, terlepas dari berbagai isu di luar lapangan yang mendominasi musimnya di Rotterdam. "Saya akan membicarakan hal itu dengannya malam ini," tambah manajer Feyenoord tersebut. "Kami akan makan malam bersama tim malam ini. Kemudian saya akan meluangkan waktu sebentar dengannya."