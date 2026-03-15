Sikap Lionel Messi terkait Finalissima terungkap setelah pertandingan Argentina melawan Spanyol dibatalkan
Messi kecewa karena kehilangan kesempatan meraih trofi
Sebuah sumber mengonfirmasi kepada ESPN bahwa Messi menghadapi pertandingan tersebut dengan mentalitas yang ambisius, menganggapnya sebagai final yang serius dan langkah penting menjelang Piala Dunia berikutnya. Penyerang legendaris itu tidak dilibatkan dalam pembahasan di jajaran pengurus yang pada akhirnya menyebabkan pertandingan tersebut dibatalkan, meskipun ia berstatus sebagai kapten tim nasional.
Situasi politik memaksa Qatar membatalkan
Pertandingan yang semula dijadwalkan mempertemukan juara CONMEBOL Copa America 2024 dengan raja-raja Eropa itu awalnya direncanakan berlangsung di Qatar pada 27 Maret. Namun, pihak penyelenggara terpaksa membatalkan acara tersebut akibat situasi politik yang semakin memanas di kawasan Timur Tengah.
UEFA merilis pernyataan pada hari Minggu yang menjelaskan keputusan tersebut: "Setelah melalui banyak diskusi antara UEFA dan pihak penyelenggara di Qatar, hari ini diumumkan bahwa karena situasi politik saat ini di kawasan tersebut, Finalissima tidak dapat digelar seperti yang diharapkan di Qatar. UEFA telah menjajaki alternatif lain yang memungkinkan, namun pada akhirnya semuanya dianggap tidak dapat diterima oleh Asosiasi Sepak Bola Argentina."
Gagalnya negosiasi mengenai tempat netral
Setelah pembatalan awal, CONMEBOL mengungkapkan bahwa pencarian panik untuk mencari tempat pengganti pun dilakukan. Meskipun Argentina bersedia memindahkan pertandingan ke Eropa, ketidaksepakatan mengenai jadwal spesifik membuat kedua federasi kontinental tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan.
Siaran pers CONMEBOL merinci kegagalan tersebut: "Dalam situasi ini, pada Sabtu, 14 Maret, Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) menerima usulan untuk menggelar pertandingan di tempat netral, Italia, pada 27 Maret. Argentina menerima usulan tersebut tanpa keberatan, kecuali mengenai tanggalnya, dan mengusulkan tanggal 31 Maret. Sayangnya, UEFA mengumumkan bahwa menggelar pertandingan pada tanggal 31 -- hanya empat hari setelah usulan awal -- tidak memungkinkan, dan Finalissima pun dibatalkan."
Perburuan trofi ke-49 terus berlanjut
Yang terpenting, laporan-laporan tersebut menegaskan bahwa Messi tidak terlibat sama sekali dalam proses negosiasi yang panjang yang melibatkan UEFA, CONMEBOL, dan panitia penyelenggara lokal. Sebaliknya, fokusnya tetap sepenuhnya tertuju pada lapangan, di mana ia berupaya menambah koleksi gelar juara yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Messi saat ini menjadi pemain dengan gelar terbanyak dalam sejarah sepak bola dengan 48 trofi sepanjang kariernya, yang terbaru adalah MLS Cup yang diraih bersama Inter Miami pada bulan Desember. Finalissima merupakan peluang emas untuk meraih gelar ke-49, sebuah pencapaian yang kini harus ditunda sedikit lebih lama.
