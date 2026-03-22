Sikap Chelsea terkait pemecatan Liam Rosenior yang sedang dalam tekanan terungkap pasca kekalahan telak dari Everton

Rosenior sudah cukup lama berkecimpung di dunia sepak bola untuk tahu bahwa lebih baik menutup mata dan telinga terhadap segala macam rumor. Ia mengatakan kepada Match of the Day setelah menyaksikan penampilan yang sangat mengecewakan di Everton: “Saya tidak terpengaruh oleh keributan itu. Saya tahu kenyataan di mana posisi saya dan di mana posisi kami sebagai klub, serta apa yang bisa kami capai, yang masih berupa hal-hal luar biasa. Ini adalah masa yang sangat berat bagi para pemain ini. Kami telah mengalami banyak kemunduran dan kami harus bangkit kembali serta memastikan kami kembali berjuang.”

Ia melanjutkan kepada BBC Radio 5 Live: “Yang perlu saya perbaiki adalah membuat keputusan yang lebih baik dalam pemilihan tim, cara menyegarkan tim, dan rotasi pemain agar kami tetap kompetitif dalam pertandingan-pertandingan ini. Libur internasional ini mungkin datang pada waktu yang tepat bagi kami untuk berkumpul dan memulihkan tenaga. Kami juga memiliki beberapa minggu kosong untuk berlatih di lapangan dan mengasah apa yang kami inginkan.”

Dengan dihentikannya kompetisi domestik, Chelsea tidak akan turun ke lapangan lagi hingga menjamu tim yang sedang berjuang di League One, Port Vale, di perempat final Piala FA pada 4 April. Berada di posisi keenam klasemen, mereka memiliki tujuh pertandingan Liga Premier tersisa untuk dimainkan musim ini.