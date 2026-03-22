Sikap Chelsea terkait pemecatan Liam Rosenior yang sedang dalam tekanan terungkap pasca kekalahan telak dari Everton
Kegagalan di Carabao Cup dan Liga Champions: Tekanan Menimpa Rosenior
Rosenior baru saja ditunjuk sebagai manajer di London Barat pada 8 Januari. Ia ditunjuk sebagai pengganti Enzo Maresca, yang berhasil membawa tim meraih gelar Conference League dan Piala Dunia Antarklub selama masa jabatannya.
Chelsea memilih manajer yang belum pernah melatih di kasta tertinggi Inggris, dengan risiko tertentu saat merekrut mantan manajer Derby dan Hull City, Rosenior, dari klub saudara asal Prancis, Strasbourg.
Manajer berusia 41 tahun ini dianggap sebagai ahli taktik yang berpikiran maju dan mudah beradaptasi, karena ia memperkenalkan metode-metode yang kadang-kadang membuat orang terkejut, tetapi ia tahu bahwa pada akhirnya ia akan dinilai berdasarkan hasil. Chelsea masih dalam perburuan gelar FA Cup setelah mencapai babak perempat final kompetisi tersebut. Namun, mereka mengalami kekecewaan di semifinal Carabao Cup melawan Arsenal dan tersingkir dari Liga Champions akibat kekalahan telak 8-2 secara agregat dari juara Eropa saat ini, Paris Saint-Germain.
Chelsea terus-menerus mengubah susunan pemain inti mereka sementara terus tertinggal
The Blues gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan terakhir mereka, setelah tak mampu mencetak gol saat menghadapi Newcastle, PSG, dan Everton. Kekalahan 3-0 di Hill Dickinson Stadium pada laga terakhir memicu sorakan protes dari tribun suporter tim tamu.
Pertanyaan yang tak terhindarkan pun muncul mengenai berapa lama Rosenior akan diberi waktu untuk memperbaiki keadaan, mengingat Chelsea tidak pernah ragu untuk melakukan perubahan di bangku cadangan. Mereka berada di bawah sorotan musim ini setelah terus-menerus merombak susunan pemain inti mereka setiap pekan dan selalu kalah dalam hal performa dari setiap lawan yang mereka hadapi di Liga Premier.
Apakah Rosenior terancam dipecat di Chelsea?
Namun, Rosenior tidak dianggap berada dalam ancaman langsung untuk kehilangan pekerjaannya. Fabrizio Romano mengatakan, dalam pembaruan di saluran YouTube-nya: “Pesan yang saya terima dari Chelsea adalah tidak ada perubahan mendesak terkait Liam Rosenior, dan mereka masih mendukungnya. Skuad ini tidak dibangun untuknya, jadi ada beberapa hal yang perlu diingat saat tiba waktunya untuk menilai kinerjanya. Mereka ingin lolos ke Liga Champions musim depan.”
Hal itu didukung oleh BBC Sport, yang memperkirakan Rosenior akan berhasil membawa tim finis di lima besar dan meraih hak untuk berlaga di Liga Champions musim depan. Mereka menyatakan bahwa: “Kualifikasi ke kompetisi tersebut adalah cara utama bagi klub besar untuk meningkatkan pendapatan. Pendapatan dari siaran TV, hadiah uang, dan pendapatan hari pertandingan jauh lebih besar daripada yang dihasilkan di Liga Europa atau Liga Konferensi.
“Hal ini sangat penting bagi Chelsea, yang masih belum memiliki sponsor utama jangka panjang dan stadionnya, Stamford Bridge, tertinggal dibandingkan stadion-stadion yang lebih besar dan modern yang digunakan oleh banyak rival liga mereka.
“Karena semua alasan inilah, sebelum musim dimulai, target utama klub bagi mantan manajer Maresca adalah lolos ke Liga Champions musim depan. Dan bagi Rosenior, yang diharapkan dapat membawa stabilitas, itulah harapan yang terus berlanjut.”
Jeda internasional: Rosenior bertekad membungkam para pengkritik
Rosenior sudah cukup lama berkecimpung di dunia sepak bola untuk tahu bahwa lebih baik menutup mata dan telinga terhadap segala macam rumor. Ia mengatakan kepada Match of the Day setelah menyaksikan penampilan yang sangat mengecewakan di Everton: “Saya tidak terpengaruh oleh keributan itu. Saya tahu kenyataan di mana posisi saya dan di mana posisi kami sebagai klub, serta apa yang bisa kami capai, yang masih berupa hal-hal luar biasa. Ini adalah masa yang sangat berat bagi para pemain ini. Kami telah mengalami banyak kemunduran dan kami harus bangkit kembali serta memastikan kami kembali berjuang.”
Ia melanjutkan kepada BBC Radio 5 Live: “Yang perlu saya perbaiki adalah membuat keputusan yang lebih baik dalam pemilihan tim, cara menyegarkan tim, dan rotasi pemain agar kami tetap kompetitif dalam pertandingan-pertandingan ini. Libur internasional ini mungkin datang pada waktu yang tepat bagi kami untuk berkumpul dan memulihkan tenaga. Kami juga memiliki beberapa minggu kosong untuk berlatih di lapangan dan mengasah apa yang kami inginkan.”
Dengan dihentikannya kompetisi domestik, Chelsea tidak akan turun ke lapangan lagi hingga menjamu tim yang sedang berjuang di League One, Port Vale, di perempat final Piala FA pada 4 April. Berada di posisi keenam klasemen, mereka memiliki tujuh pertandingan Liga Premier tersisa untuk dimainkan musim ini.
