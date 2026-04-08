Sikap Chelsea terkait kembalinya Enzo Fernandez terungkap setelah ia dijatuhi sanksi internal akibat isyarat transfer ke Real Madrid

Pemenang Piala Dunia itu mendapati dirinya dalam masalah setelah menyatakan bahwa ia lebih memilih tinggal di ibu kota Spanyol, yang berujung pada skorsing internal sehingga ia absen dalam kemenangan Chelsea atas Port Vale di Piala FA. Fernandez juga akan dilarang bermain dalam laga Liga Premier Chelsea melawan Manchester City akhir pekan ini. Terlepas dari ketegangan tersebut, sumber-sumber klub mengindikasikan bahwa pintu tetap terbuka bagi Fernandez untuk merebut kembali posisinya di starting XI dan bahkan mengenakan ban kapten lagi musim ini, menurut The Guardian.

Berbicara mengenai keputusan untuk memberlakukan sanksi tersebut, Rosenior bersikap tegas mengenai standar budaya yang dituntut di Stamford Bridge. "Sangat mengecewakan bagi Enzo untuk berbicara seperti itu. Saya tidak memiliki kata-kata buruk untuk diucapkan tentang dirinya, tetapi ada batas yang telah dilanggar dalam hal budaya kami dan apa yang ingin kami bangun," jelas manajer The Blues tersebut.