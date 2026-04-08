Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Sikap Chelsea terkait kembalinya Enzo Fernandez terungkap setelah ia dijatuhi sanksi internal akibat isyarat transfer ke Real Madrid
Sikap keras Rosenior
Pemenang Piala Dunia itu mendapati dirinya dalam masalah setelah menyatakan bahwa ia lebih memilih tinggal di ibu kota Spanyol, yang berujung pada skorsing internal sehingga ia absen dalam kemenangan Chelsea atas Port Vale di Piala FA. Fernandez juga akan dilarang bermain dalam laga Liga Premier Chelsea melawan Manchester City akhir pekan ini. Terlepas dari ketegangan tersebut, sumber-sumber klub mengindikasikan bahwa pintu tetap terbuka bagi Fernandez untuk merebut kembali posisinya di starting XI dan bahkan mengenakan ban kapten lagi musim ini, menurut The Guardian.
Berbicara mengenai keputusan untuk memberlakukan sanksi tersebut, Rosenior bersikap tegas mengenai standar budaya yang dituntut di Stamford Bridge. "Sangat mengecewakan bagi Enzo untuk berbicara seperti itu. Saya tidak memiliki kata-kata buruk untuk diucapkan tentang dirinya, tetapi ada batas yang telah dilanggar dalam hal budaya kami dan apa yang ingin kami bangun," jelas manajer The Blues tersebut.
- (C)Getty Images
Kelompok kepemimpinan dan masa depan jabatan kapten
Meskipun Fernandez sering kali memimpin tim saat Reece James absen, pihak Chelsea telah mengklarifikasi bahwa ia tidak pernah secara resmi ditunjuk sebagai wakil kapten tunggal. Sebaliknya, ia tetap menjadi bagian dari kelompok kepemimpinan yang lebih luas yang mencakup Moises Caicedo dan Cole Palmer. The Guardian menyebutkan bahwa klub memandangnya sebagai sosok "alpha" yang, berkat otoritas alaminya, menjadikannya kandidat untuk peran tersebut begitu proses reintegrasinya selesai. Pihak manajemen merasa harus mengambil sikap tegas setelah pemain berusia 25 tahun itu mengungkapkan kekagumannya terhadap gaya hidup Madrid dan para mantan bintang Real. Pernyataan publik tersebut dianggap kontraproduktif oleh para direktur olahraga, terutama karena muncul bersamaan dengan kritik terhadap kepergian mantan manajer Enzo Maresca.
Permohonan transfer dan harga yang fantastis
Namun, situasi ini masih belum menentu, karena laporan dari Spanyol menyebutkan bahwa sang pemain masih jauh dari kata tenang. Menurut El Chiringuito, Fernandez sedang bersiap untuk mengajukan permohonan transfer resmi guna memaksa kepindahannya ke Real Madrid pada bursa transfer musim panas nanti. Namun, dengan kontraknya yang masih berlaku hingga 2032, Chelsea tidak berada di bawah tekanan untuk menjualnya dan dilaporkan telah menetapkan harga yang fantastis sebesar £130 juta ($175 juta) untuk gelandang tersebut guna menangkis minat dari klub-klub lain.
- AFP
Dukungan tim dan jalan ke depan
Meskipun ada ketegangan di jajaran petinggi klub, Fernandez tetap mendapat dukungan dari rekan-rekan setimnya. Para pemain senior di ruang ganti kabarnya telah mendesak Rosenior untuk mencabut skorsing tersebut menjelang laga melawan Man City, karena mereka menganggap pemain asal Argentina itu sangat penting bagi skema taktis mereka. Meskipun permohonan tersebut tidak langsung membuahkan hasil, klub terus memantau responsnya terhadap sanksi tersebut dengan cermat. Fokus utama Chelsea kini adalah memastikan bahwa Fernandez tetap fokus di lapangan saat mereka mengejar tiket Liga Champions dan gelar Piala FA. Dengan laga semifinal besar melawan Leeds United yang akan datang, The Blues berharap periode disiplin internal ini dapat menjadi titik awal baru bagi pemain yang tetap menjadi salah satu aset paling berbakat di Liga Premier.