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Sikap Bruno Fernandes terkait kemungkinan kepindahannya dari Man Utd pada bursa transfer musim panas terungkap, sementara Al-Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo siap bergerak cepat
Fernandes berkomitmen untuk tetap bertahan di Old Trafford
Menurut talkSPORT, Fernandes tampaknya akan tetap bertahan di United, meski beredar spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya ke Liga Pro Arab Saudi. Meskipun Fernandes tidak melakukan pembicaraan resmi dengan klub mengenai masa depannya sebelum Piala Dunia, ia telah memberi tahu rekan-rekan setim dan orang-orang terdekatnya bahwa ia berniat untuk tetap tinggal di Manchester.
Pemain berusia 31 tahun ini tetap menjadi pilar utama dalam proyek United, dan meskipun rasa penasaran mengenai langkah selanjutnya sangat tinggi, gelandang ini tampaknya sudah mantap. Dengan sisa kontrak satu tahun dan opsi perpanjangan satu tahun lagi yang dimiliki klub, para pejabat United merasa tenang menghadapi situasi ini, meskipun ada klausul pelepasan sebesar €65 juta (£56 juta) dalam kontraknya yang berlaku untuk klub-klub non-Inggris.
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Al-Nassr dan klub-klub raksasa Arab Saudi tetap waspada
Minat dari Timur Tengah bukanlah hal baru, karena klub-klub Saudi seperti Al-Hilal, Al-Nassr, dan Al-Ittihad semuanya telah melakukan pendekatan pada musim panas lalu. Fernandes sempat tergoda untuk pindah ke Al-Hilal, terutama menjelang Piala Dunia Antarklub 2025, namun pada akhirnya ia memutuskan bahwa pilihan terbaik bagi karier sepak bolanya dan keluarganya adalah tetap bertahan di Old Trafford.
Menurut talkSPORT, minat dari Arab Saudi belum surut, dengan Al-Nassr masih berkeinginan untuk mempertemukan kembali Fernandes dengan rekan setimnya di tim nasional, Cristiano Ronaldo. Hal yang semakin memperumit spekulasi ini adalah fakta bahwa pelatih timnas Portugal, Roberto Martinez, dilaporkan sedang dalam pembicaraan untuk mengambil alih klub yang berbasis di Riyadh tersebut setelah Piala Dunia.
Kekecewaan di masa lalu dan pengaruh Amorim
Masa depan Fernandes tidak selalu begitu pasti, terutama setelah wawancara mengejutkan di mana ia menyiratkan bahwa petinggi United mungkin bersedia melepasnya. “Klub ingin saya pergi. Saya mengatakan hal itu kepada para direktur; saya rasa mereka tidak berani mengambil keputusan itu karena manajer menginginkan saya. Namun, jika saya mengatakan ingin pergi, meskipun manajer ingin saya tetap tinggal, klub akan membiarkan saya pergi,” kata Fernandes sebelumnya kepada Canal 11.
Namun, situasi di Carrington telah berubah secara signifikan sejak komentar tersebut. Mantan manajer Ruben Amorim dikabarkan telah memainkan peran penting dalam meyakinkan Fernandes untuk tetap tinggal, dan manajer saat ini, Michael Carrick, juga sangat ingin kaptennya tetap menjadi tulang punggung tim.
- Getty Images Sport
Jimat pemecah rekor
Sejak bergabung dari Sporting CP pada Januari 2020, Fernandes telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain paling produktif dalam sejarah modern klub, dengan mencetak 107 gol dan 108 assist dalam 327 penampilan. Dampaknya tidak surut seiring bertambahnya usia; musim lalu, ia mencatatkan 21 assist—terbanyak di Liga Premier—dan memecahkan rekor satu musim yang sebelumnya dipegang bersama oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne.
Performa elitnya juga berlanjut di panggung internasional selama siklus Piala Dunia saat ini. Ia mencatatkan kontribusi gol pertamanya di turnamen ini saat memberikan umpan yang berujung pada gol kedua Cristiano Ronaldo dalam kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan.