Sikap Bruno Fernandes terkait kemungkinan kepindahannya dari Man Utd pada bursa transfer musim panas terungkap, sementara Al-Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo siap bergerak cepat

Menurut talkSPORT, Fernandes tampaknya akan tetap bertahan di United, meski beredar spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya ke Liga Pro Arab Saudi. Meskipun Fernandes tidak melakukan pembicaraan resmi dengan klub mengenai masa depannya sebelum Piala Dunia, ia telah memberi tahu rekan-rekan setim dan orang-orang terdekatnya bahwa ia berniat untuk tetap tinggal di Manchester.

Pemain berusia 31 tahun ini tetap menjadi pilar utama dalam proyek United, dan meskipun rasa penasaran mengenai langkah selanjutnya sangat tinggi, gelandang ini tampaknya sudah mantap. Dengan sisa kontrak satu tahun dan opsi perpanjangan satu tahun lagi yang dimiliki klub, para pejabat United merasa tenang menghadapi situasi ini, meskipun ada klausul pelepasan sebesar €65 juta (£56 juta) dalam kontraknya yang berlaku untuk klub-klub non-Inggris.