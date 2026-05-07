Sikap Atlético Madrid terhadap Julián Álvarez terungkap saat PSG, Arsenal, dan Barcelona berebut bintang Argentina tersebut
Simeone mengakui adanya minat dari klub-klub papan atas Eropa
Diego Simeone menanggapi spekulasi yang semakin menguat seputar penyerang andalannya, dengan mengakui bahwa wajar saja jika pemain sekelas Alvarez menarik minat klub-klub terbesar di benua Eropa. Sebelum Atleti tersingkir di babak semifinal, pelatih asal Argentina itu tetap tenang menanggapi masa depan rekan senegaranya tersebut, meski sejumlah nama besar dikaitkan dengan kemungkinan kepindahannya pada bursa transfer musim panas.
"Saya kira itu wajar. Dia adalah pemain yang luar biasa," kata Simeone saat membahas kabar yang mengaitkan Alvarez dengan klub-klub raksasa Eropa. "Ada minat dari Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona, dan tim-tim lain. Tapi itu bukanlah sesuatu yang kami khawatirkan."
Atleti berencana memberikan bonus kontrak meski mengalami kekecewaan akibat kekalahan dari Arsenal
Mimpi Eropa Rojiblancos pupus di Emirates Stadium saat Alvarez kesulitan berkontribusi dalam penampilan serangan yang tumpul di London. Namun, petinggi klub tetap yakin bahwa mantan pemain Manchester City itu adalah pilar utama proyek masa depan mereka, menurut Mundo Deportivo. Rencana sudah mulai digulirkan untuk kemungkinan memperbaiki kontraknya saat ini, yang masih berlaku hingga 2030.
Kepergian Antoine Griezmann yang akan segera terjadi akan membebaskan ruang yang signifikan dalam anggaran gaji, sehingga memungkinkan klub untuk menawarkan persyaratan yang lebih baik kepada Alvarez. Selain itu, potensi penjualan kiper Jan Oblak, yang saat ini menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Metropolitano, ke Arab Saudi dapat semakin memperkuat kekuatan finansial Atleti saat mereka memasuki jendela transfer musim panas pertama mereka yang didukung oleh investasi dari Apollo Sports.
Alvarez membalas serangan terhadap "gelombang kebohongan"
Di tengah hiruk-pikuk rumor transfer, Alvarez sendiri mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap pemberitaan media, terutama terkait laporan yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Spotify Camp Nou. Penyerang tersebut dengan cepat membantah klaim bahwa keluarganya telah mencari properti di Catalonia, karena ia ingin tetap fokus pada kehidupannya di ibu kota Spanyol.
“Saya berusaha tidak terlalu memikirkan apa yang mereka katakan, karena kenyataannya setiap minggu selalu ada hal baru yang muncul, segala macam informasi baru,” kata Alvarez. “Saya berusaha tidak membuang energi untuk hal itu dan fokus pada apa yang kami lakukan di sini di Atleti. Saya berusaha tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan media, karena sering kali hal itu mulai menjadi bola salju kebohongan. Saya tidak bisa terus-menerus keluar untuk mengklarifikasi atau membantah segala sesuatu yang muncul setiap saat.”
Sikap tegas Atletico
Madrid memegang posisi tawar yang kuat dalam negosiasi apa pun berkat klausul pelepasan sebesar €500 juta (£430 juta/$588 juta) yang tercantum dalam kontrak sang pemain. Meskipun klub menyadari bahwa angka sebesar itu tidak realistis bagi pembeli mana pun, mereka telah menegaskan bahwa mereka bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk membuka pembicaraan jika tawaran yang diajukan kurang dari €100 juta—jumlah yang semula mereka investasikan untuk mendatangkannya ke Madrid.
Selain hambatan finansial ini, Alvarez telah beradaptasi dengan sempurna dalam kehidupan di klub, terutama berkat kehadiran yang ramah dari kelompok pemain Argentina di ruang ganti - yang terdiri dari Nahuel Molina, Juan Musso, dan Nico Gonzalez. Dengan CEO Miguel Angel Gil Marin dan direktur sepak bola Mateu Alemany yang memimpin proyek olahraga ini, Atletico sama sekali tidak berniat untuk menjualnya kepada rival domestik langsung seperti Barcelona, dan lebih memilih untuk membangun era baru mereka sepenuhnya di sekitar bintang nomor sembilan mereka.