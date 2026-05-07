Sikap Atlético Madrid terhadap Julián Álvarez terungkap saat PSG, Arsenal, dan Barcelona berebut bintang Argentina tersebut

Diego Simeone menanggapi spekulasi yang semakin menguat seputar penyerang andalannya, dengan mengakui bahwa wajar saja jika pemain sekelas Alvarez menarik minat klub-klub terbesar di benua Eropa. Sebelum Atleti tersingkir di babak semifinal, pelatih asal Argentina itu tetap tenang menanggapi masa depan rekan senegaranya tersebut, meski sejumlah nama besar dikaitkan dengan kemungkinan kepindahannya pada bursa transfer musim panas.

"Saya kira itu wajar. Dia adalah pemain yang luar biasa," kata Simeone saat membahas kabar yang mengaitkan Alvarez dengan klub-klub raksasa Eropa. "Ada minat dari Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona, dan tim-tim lain. Tapi itu bukanlah sesuatu yang kami khawatirkan."