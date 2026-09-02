Besiktas menampilkan performa menyerang yang dominan untuk mengalahkan Corum FK 6-2 dalam laga Super Lig, dengan penampilan debut brilian dari rekrutan marquee Dusan Vlahovic sebagai sorotan utama. Klub berjuluk Elang Hitam itu menekan sejak awal di Istanbul dan unggul hanya setelah sembilan menit lewat sundulan jarak dekat Vaclav Cerny.

Tuan rumah menggandakan keunggulan sesaat sebelum turun minum ketika Vlahovic dengan tenang menuntaskan tendangan penalti pada menit ke-43 setelah terjadi handball di kotak penalti. Gol itu menjadi gol pertama sang striker dengan seragam Besiktas dan membuka jalan bagi penampilan eksplosif pada babak kedua.

Kemenangan meyakinkan dengan enam gol ini memastikan tuan rumah meraih tiga poin penuh saat mereka mempertahankan start kuat di kompetisi domestik.