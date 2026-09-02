Middle East Images
Diterjemahkan oleh
Sihir Vlaho! Bintang Serbia cetak hat-trick pada debut saat Serbia pesta enam gol dalam kemenangan telak atas Turki
Vlahovic menginspirasi kemenangan telak Besiktas
Besiktas menampilkan performa menyerang yang dominan untuk mengalahkan Corum FK 6-2 dalam laga Super Lig, dengan penampilan debut brilian dari rekrutan marquee Dusan Vlahovic sebagai sorotan utama. Klub berjuluk Elang Hitam itu menekan sejak awal di Istanbul dan unggul hanya setelah sembilan menit lewat sundulan jarak dekat Vaclav Cerny.
Tuan rumah menggandakan keunggulan sesaat sebelum turun minum ketika Vlahovic dengan tenang menuntaskan tendangan penalti pada menit ke-43 setelah terjadi handball di kotak penalti. Gol itu menjadi gol pertama sang striker dengan seragam Besiktas dan membuka jalan bagi penampilan eksplosif pada babak kedua.
Kemenangan meyakinkan dengan enam gol ini memastikan tuan rumah meraih tiga poin penuh saat mereka mempertahankan start kuat di kompetisi domestik.
- Middle East Images
Striker Serbia cetak hat-trick pada debutnya
Corum FK memperkecil ketertinggalan pada awal babak kedua lewat gol Muhamed Diomande, tetapi Besiktas merespons dengan efisiensi yang kejam. Vlahovic mengambil alih kendali pertandingan, mengembalikan keunggulan dua gol pada menit ke-59 dengan penyelesaian cerdik.
Hanya tujuh menit kemudian, penyerang Serbia itu menyambar bola liar di dalam kotak penalti untuk melengkapi hat-trick-nya dan memperlebar keunggulan Besiktas menjadi 4-1. Rentetan tiga gol cepat itu menegaskan insting elite Vlahovic di dalam kotak penalti.
"Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada pelatih kami, tim kami, dan seluruh komunitas Besiktas," kata Vlahovic setelah penampilan penentu kemenangannya. "Kami bermain dengan baik hari ini dan pantas menang."
Tim tuan rumah menutup laga dengan performa penuh percaya diri
Besiktas tidak menunjukkan tanda-tanda melambat setelah aksi heroik hat-trick Vlahovic. Ilhan Fakili dan Michael Murillo sama-sama mencetak gol untuk memastikan penampilan enam gol yang meyakinkan bagi tuan rumah.
Meski Corum FK mencetak gol kedua pada akhir laga lewat Ermin Mahmic pada menit ke-77, itu hanya menjadi gol hiburan karena Besiktas keluar sebagai pemenang dengan nyaman.
Berbicara mengenai target jangka panjang klub, Vlahovic menambahkan: "Kami ingin mempertahankan ini. Kami berharap bisa meraih hal-hal yang lebih besar untuk klub hebat ini."
- Middle East Images
Derbi di depan mata
Kemenangan meyakinkan ini memberi Besiktas momentum signifikan saat mereka bersiap menghadapi salah satu laga paling menuntut dalam kalender domestik mereka. Kini, Besiktas mengalihkan fokus ke duel tandang berisiko tinggi melawan rival sengit sesama Istanbul, Fenerbahce.
Vlahovic menegaskan fokus skuad untuk mempertahankan standar mereka jelang pertemuan derby yang akan datang. Penyerang berusia 26 tahun itu memastikan tim siap menghadapi tantangan di depan.
Striker Serbia itu kini akan berupaya membawa langsung ketajamannya yang impresif ke laga derby krusial tersebut.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami