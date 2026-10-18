Getty Images Sport
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Sihir Lionel Messi! Bintang Inter Miami cetak dua gol memukau ke gawang Atlanta United, perlebar keunggulan dalam perburuan Sepatu Emas MLS
Messi jadi pusat perhatian di Atlanta
Inter Miami unggul sesaat sebelum turun minum ketika German Berterame mencetak gol pada menit ke-45, dengan Messi memainkan peran penting dalam proses terciptanya gol tersebut. Namun, Messi benar-benar tampil menonjol setelah jeda dan membuat Atlanta kian sulit mengejar ketertinggalan.
Pada menit ke-56, pemain berusia 39 tahun itu menusuk dari sisi kanan, melakukan umpan satu-dua cepat dengan Berterame, lalu melewati seorang bek Atlanta sebelum melepaskan tembakan mendatar ke gawang. Hanya empat menit kemudian, Luis Suarez mengirim umpan yang membuat Messi lepas dalam serangan balik. Pemenang Ballon d'Or delapan kali itu melewati pemain yang menjaganya dan melepaskan tembakan yang tak mampu dihentikan kiper Lucas Hoyos.
Mantan penyerang Miami, Fafa Picault, memperkecil ketertinggalan tuan rumah lewat titik penalti menjelang akhir pertandingan. Namun, tim tamu tetap mengamankan tiga poin dengan nyaman di Mercedes-Benz Stadium.
- Getty Images Sport
“Dia tak henti-hentinya membuat kagum”
Pelatih kepala Inter Miami Kily Gonzalez langsung memuji pemain andalannya setelah ia kembali tampil sebagai penentu kemenangan. Gonzalez menyoroti semangat juang sang pemain veteran yang tak pernah surut dan betapa ia menikmati bermain sepakbola di Florida.
"Dia tidak pernah berhenti membuat dunia takjub," kata Gonzalez setelah peluit akhir. "Maksud saya, sejujurnya saya sulit percaya seseorang seperti dia, pada usia 39 tahun, bisa melakukan apa yang dia lakukan. Dan yang paling membuat saya bahagia adalah melihat dia benar-benar bahagia. Karena bahagia, dia memberikan semua yang dia miliki. Dia menikmati permainannya dan merasa seperti di rumah sendiri."
Gonzalez juga menekankan pengaruh Messi terhadap standar permainan skuad secara keseluruhan. "Seperti yang selalu saya katakan, dia mendorong kami untuk menjadi lebih baik setiap hari. Kehadirannya di sini merupakan kebahagiaan yang luar biasa," tambahnya. "Setiap kali melihatnya, saya tersenyum. Dia terus membuat saya takjub."
Melangkah menuju seribu gol
Dua gol Messi pada Sabtu membuat koleksi golnya musim ini mencapai 25, sekaligus memberinya keunggulan enam gol dalam perebutan Sepatu Emas MLS. Ia juga menyamai pemain LAFC Son Heung-min dalam jumlah assist terbanyak di liga (15), menjadikannya pemain pertama dalam sejarah MLS yang mencapai angka tersebut dalam tiga musim berturut-turut.
Dua gol itu menambah koleksi luar biasa Messi sepanjang kariernya menjadi 936 gol, dan pelatihnya sangat yakin sang penyerang akan menembus angka 1.000. "Ya, saya yakin dia akan mencapai 1.000 gol," ujar Gonzalez. "Saya percaya itu. Saya tahu dia akan melakukannya karena dia menyukai tantangan, dia menetapkan tantangan untuk dirinya sendiri, dan karena dia sudah meraih segalanya, yang satu ini pun tidak akan berbeda."
Kemenangan tersebut merupakan yang ketiga secara beruntun bagi Inter Miami, semakin mengukuhkan posisi mereka di urutan kedua Wilayah Timur di belakang Nashville. Sebaliknya, Atlanta United asuhan Tata Martino masih tertahan di posisi ke-14, sehingga peluang mereka lolos ke babak play-off semakin menipis.
- Icon Sportswire
Mengalihkan fokus ke Red Bulls
Dengan tiket ke babak playoff sudah di tangan, Inter Miami akan berupaya mempertahankan performa dominan saat bertandang menghadapi New York Red Bulls Sabtu depan.
Messi menyambut laga ini dalam performa luar biasa. Ia berkontribusi dalam gol pada 13 pertandingan beruntun dan mencetak empat gol hanya dalam tiga penampilan sejak pensiun dari sepak bola internasional bersama Argentina saat menghadapi Benin awal bulan ini. Inter Miami akan mengandalkan keajaibannya untuk terus menekan Nashville di puncak klasemen Wilayah Timur.
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