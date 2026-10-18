Inter Miami unggul sesaat sebelum turun minum ketika German Berterame mencetak gol pada menit ke-45, dengan Messi memainkan peran penting dalam proses terciptanya gol tersebut. Namun, Messi benar-benar tampil menonjol setelah jeda dan membuat Atlanta kian sulit mengejar ketertinggalan.

Pada menit ke-56, pemain berusia 39 tahun itu menusuk dari sisi kanan, melakukan umpan satu-dua cepat dengan Berterame, lalu melewati seorang bek Atlanta sebelum melepaskan tembakan mendatar ke gawang. Hanya empat menit kemudian, Luis Suarez mengirim umpan yang membuat Messi lepas dalam serangan balik. Pemenang Ballon d'Or delapan kali itu melewati pemain yang menjaganya dan melepaskan tembakan yang tak mampu dihentikan kiper Lucas Hoyos.

Mantan penyerang Miami, Fafa Picault, memperkecil ketertinggalan tuan rumah lewat titik penalti menjelang akhir pertandingan. Namun, tim tamu tetap mengamankan tiga poin dengan nyaman di Mercedes-Benz Stadium.



