Mereka yang menyetel alarm lebih awal untuk menonton pertandingan Australia melawan Turki langsung dikejutkan oleh susunan pemain inti: di bawah mistar gawang timnas asuhan Popovic, tidak ada Mathew Ryan dari Levante seperti yang diperkirakan semua orang, melainkan pelatih tersebut memilih Patrick Beach, pemain kelahiran 2003 dari Melbourne City yang secara teori seharusnya menjadi kiper ketiga, dengan Paul Izzo dari Randers sebagai cadangan Ryan. Pilihan ini mengejutkan semua orang dan bahkan membuat beberapa orang mengernyitkan dahi sebelum pertandingan dimulai, tetapi kiper tersebut membalas kepercayaan pelatih dengan penampilan yang luar biasa, menjaga gawangnya tetap tak kebobolan. Dan kini, posisinya tak tergoyahkan lagi.
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Siapakah Patrick Beach, dari kiper cadangan ketiga menjadi kiper utama Australia di Piala Dunia: penyelamatan-penyelamatan krusial saat menghadapi Turki yang diperkuat Calhanoglu dan Yildiz
DEBUT PERTAMA
Kemenangan Australia dalam laga perdana Piala Dunia melawan Turki juga tak lepas dari peran penyelamatan-penyelamatan yang dilakukan pemuda ini, yang sebelum pertandingan tersebut belum pernah bermain satu menit pun bersama tim nasional. Debutnya yang sesungguhnya terjadi tepat di Piala Dunia, salah satu kisah dongeng di turnamen ini bagi seorang pemuda yang awalnya tidak diharapkan apa-apa dan hanya menjadi kiper ketiga. Namun, ia berhasil memenangkan kepercayaan Popovic dengan membalikkan hierarki dan menggantikan kiper seperti Ryan yang telah tampil lebih dari 100 kali untuk tim nasional.
PERTANDINGAN BEACH
Salah satu penyelamatan terbaiknya terjadi saat menghadapi tendangan Bardakci, di mana ia menepis bola dengan ujung jari setelah meregangkan tubuhnya semaksimal mungkin untuk menjangkaunya. Ada delapan tembakan ke gawang Turki yang berhasil dihalau oleh kiper Australia, yang juga tampil cemerlang dalam memimpin pertahanan dengan penuh percaya diri sambil terus memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Beach begitu merasakan pentingnya pertandingan ini sehingga ketika Metcalfe mengunci kemenangan dengan mencetak gol 15 menit menjelang akhir, kiper tersebut berlari melintasi seluruh lapangan untuk merayakan bersama rekan-rekannya. Sebuah malam yang luar biasa.