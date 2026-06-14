Siapakah Patrick Beach, dari kiper cadangan ketiga menjadi kiper utama Australia di Piala Dunia: penyelamatan-penyelamatan krusial saat menghadapi Turki yang diperkuat Calhanoglu dan Yildiz

Mereka yang menyetel alarm lebih awal untuk menonton pertandingan Australia melawan Turki langsung dikejutkan oleh susunan pemain inti: di bawah mistar gawang timnas asuhan Popovic, tidak ada Mathew Ryan dari Levante seperti yang diperkirakan semua orang, melainkan pelatih tersebut memilih Patrick Beach, pemain kelahiran 2003 dari Melbourne City yang secara teori seharusnya menjadi kiper ketiga, dengan Paul Izzo dari Randers sebagai cadangan Ryan. Pilihan ini mengejutkan semua orang dan bahkan membuat beberapa orang mengernyitkan dahi sebelum pertandingan dimulai, tetapi kiper tersebut membalas kepercayaan pelatih dengan penampilan yang luar biasa, menjaga gawangnya tetap tak kebobolan. Dan kini, posisinya tak tergoyahkan lagi.