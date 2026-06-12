Siapakah Markus Krösche, direktur olahraga Eintracht Frankfurt yang dikaitkan dengan Milan?

Tapi siapa sebenarnya Markus Krösche? Sebelum menjadi pejabat klub, pria kelahiran Hannover ini dulunya adalah seorang gelandang, yang memulai kariernya dari akademi muda Werder Bremen sebelum kemudian menjadi ikon bagi Paderborn.





Dari pemain menjadi pelatih, karena pada tahun pensiunnya ia mengambil alih tim cadangan Paderborn sebelum memulai petualangan baru, mengikuti mantan rekan setim dan pelatihnya, Roger Schmidt, ke Bayer Leverkusen.





Di sana ia menghabiskan kurang dari dua tahun, hingga Maret 2017 ketika ia dipecat oleh Leverkusen. Ia kembali ke Paderborn sebagai direktur olahraga dan di sana ia memulai babak ketiga dalam karier sepak bolanya. Dari divisi ketiga, ia membawa Paderborn kembali ke Bundesliga dan pada 2019 dipanggil oleh RB Leipzig untuk menggantikan Rangnick, bersama siapa ia mencapai semifinal Liga Champions pada 2021, tahun di mana ia mengundurkan diri setahun lebih awal dari masa berakhirnya kontrak.





Ia bergabung dengan Eintracht Frankfurt, di mana dalam empat tahun ia membangun perjalanan yang membawa tim tersebut meraih gelar Liga Europa pada 2022 dan finis di posisi ketiga pada 2025. Di Frankfurt, ia membuktikan kemampuannya dalam menemukan bakat-bakat muda dan menjualnya dengan harga tinggi: Randal Kolo Muani, Jesper Lindstrom, dan Omar Marmoush adalah contoh paling jelas dalam hal ini.