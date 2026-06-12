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Eintracht Frankfurt v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Siapakah Markus Krösche, direktur olahraga Eintracht Frankfurt yang dikaitkan dengan Milan?

AC Milan
M. Kroesche
Eintracht Frankfurt
Transfers

Setelah Rangnick mundur, muncul lagi kandidat asal Jerman untuk jabatan kepemimpinan di Milan.

Milan yang baru mungkin akan dipimpin oleh pelatih asal Jerman, meski tanpa Ralf Rangnick.


Dalam beberapa jam terakhir, terjadi perlambatan mendadak bagi pelatih timnas Austria saat ini, yang sudah bosan menunggu jawaban pasti dari Gerry Cardinale dan orang-orang kepercayaannya mengenai kemungkinan memimpin proyek baru Rossoneri.


Rangnick sudah bosan menunggu, sementara itu Milan, yang juga sedang mengurus urusan pelatih, mempertimbangkan kandidat lain. Ada Ramon Planes, tetapi kini muncul kembali nama yang pernah dikaitkan dengan Rossoneri di masa lalu: Markus Krösche.

  • MILAN, MARKUS KROSCHE MUNCUL

    Menurut laporan Matteo Moretto, Markus Krösche memang merupakan salah satu kandidat utama untuk menduduki posisi di jajaran manajemen Milan yang baru.


    Posisinya tidak disebutkan secara spesifik, namun pria asal Jerman tersebut saat ini menjabat sebagai direktur olahraga Eintracht Frankfurt.

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  • SUDAH DIKABARKAN AKAN BERGABUNG DENGAN MILAN DAN ROMA

    Ini bukan pertama kalinya Krösche dikaitkan dengan Serie A; dalam beberapa bulan terakhir, namanya sudah sering dikaitkan dengan klub-klub Italia.


    Tepatnya ke Milan pada musim semi lalu, tetapi juga ke Roma.

  • SIAPA ITU MARKUS KROSCHE

    Tapi siapa sebenarnya Markus Krösche? Sebelum menjadi pejabat klub, pria kelahiran Hannover ini dulunya adalah seorang gelandang, yang memulai kariernya dari akademi muda Werder Bremen sebelum kemudian menjadi ikon bagi Paderborn.


    Dari pemain menjadi pelatih, karena pada tahun pensiunnya ia mengambil alih tim cadangan Paderborn sebelum memulai petualangan baru, mengikuti mantan rekan setim dan pelatihnya, Roger Schmidt, ke Bayer Leverkusen.


    Di sana ia menghabiskan kurang dari dua tahun, hingga Maret 2017 ketika ia dipecat oleh Leverkusen. Ia kembali ke Paderborn sebagai direktur olahraga dan di sana ia memulai babak ketiga dalam karier sepak bolanya. Dari divisi ketiga, ia membawa Paderborn kembali ke Bundesliga dan pada 2019 dipanggil oleh RB Leipzig untuk menggantikan Rangnick, bersama siapa ia mencapai semifinal Liga Champions pada 2021, tahun di mana ia mengundurkan diri setahun lebih awal dari masa berakhirnya kontrak.


    Ia bergabung dengan Eintracht Frankfurt, di mana dalam empat tahun ia membangun perjalanan yang membawa tim tersebut meraih gelar Liga Europa pada 2022 dan finis di posisi ketiga pada 2025. Di Frankfurt, ia membuktikan kemampuannya dalam menemukan bakat-bakat muda dan menjualnya dengan harga tinggi: Randal Kolo Muani, Jesper Lindstrom, dan Omar Marmoush adalah contoh paling jelas dalam hal ini.