Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Siapakah Konstantinos Karetsas, "raja umpan" yang menjadi incaran Milan: Genk sudah mematok harga 30 juta

Pemain berbakat asal Yunani itu menjadi target konkret Milan untuk musim panas mendatang

Pengalaman? Ya, tapi perhatian terhadap para pemain muda tidak boleh dilupakan. Milan menatap bursa transfer mendatang dengan dua pedoman paralel yang harus diikuti dan diupayakan, dan dalam rapat yang digelar antara Allegri, jajaran manajemen, dan tim pemandu bakat, muncul baik profil-profil berpengalaman yang sangat disukai oleh pelatih asal Livorno itu, maupun talenta-talenta muda yang berpotensi menjadi investasi menguntungkan di dalam dan di luar lapangan untuk masa depan.


Di antara yang terakhir ini, seperti dilaporkan oleh Tuttosport, terdapat terutama gelandang serang asal Yunani, Konstantinos Karetsas, yang saat ini bermain untuk Genk.

  Bakat asal Yunani yang lahir di Belgia dan direkrut oleh Anderlecht

    Karetsas adalah seorang gelandang serang/penyerang sayap kanan yang lahir di Genk, Belgia, pada 19 November 2007 dari orang tua asal Yunani yang berimigrasi ke wilayah Flandria. Di Belgia-lah ia mulai bermain bersama Racing Genk, tempat ia mengawali kariernya sebelum bergabung dengan akademi muda Anderlecht yang prestisius pada usia 13 tahun. Dua tahun kemudian, pada usia 15 tahun, kegagalan menandatangani kontrak (setelah kepergian direktur akademi Kindermans) membuatnya bebas untuk kembali ke Genk tanpa biaya.

  LANGSUNG BERADA DI ANTARA PARA PEMAIN BESAR

    Kembalinya ke Genk didasari oleh satu premis: jalur langsung menuju debut profesional di kancah sepak bola tingkat atas, dan janji tersebut memang terpenuhi. Gol pertamanya di level profesional tercipta saat ia berusia 15 tahun, dan tak lama setelah itu ia mencetak assist resmi pertamanya melawan Antwerp, sang juara bertahan.

    Pada usia 17 tahun di musim 2024/2025, pada musim resminya yang pertama di tim utama, ia mencatatkan 25 penampilan dengan 2 gol dan 2 assist dalam waktu bermain sedikit lebih dari 1.000 menit. Jumlah assistnya menjadi 4 jika termasuk pertandingan piala.

  RAJA UMPAN

    Dia adalah pemain nomor 10 gaya lama, meski tidak terlalu menonjol secara fisik, namun lincah bergerak di antara lini-lini pertahanan. Hal ini, ditambah dengan tendangan kaki kiri yang ajaib yang mampu mengeksekusi tendangan bebas dengan sempurna, menjadikannya mesin assist sejati.


    Di musim ini, antara liga, piala, dan Liga Europa, ia telah mencatatkan 43 penampilan dan 3 gol, namun total 18 assist. Perbandingan? Mungkin Bernardo Silva muda pada masa-masa di Benfica dan Monaco memiliki kemampuan untuk menggerakkan rekan-rekannya.

  SUDAH TERSEDIA SECARA NASIONAL, BERAPA HARGANYA?

    Setelah melalui seluruh jenjang tim nasional junior Belgia, Karetsas—meski usianya masih sangat muda—sudah menerima (dan menerima) panggilan dari tim nasional Yunani, di mana ia kini menjadi pemain kunci. Ia telah mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 9 pertandingan di Liga Bangsa-Bangsa dan Kualifikasi Piala Dunia, padahal ia baru akan genap berusia 18 tahun pada bulan November. Genk menyadari bahwa mereka memiliki bakat langka di tangan mereka, dan karena itu, serta menyadari minat tidak hanya dari Milan, tetapi juga klub-klub seperti Arsenal dan Manchester United, saat ini mereka tidak mau melepasnya dengan harga kurang dari 30/35 juta euro.



