Siapakah Gabriel Larsen Rajkovic, pemain berusia 15 tahun dari Valerenga yang baru saja melakukan debutnya di liga Norwegia?

Rajkovic adalah seorang penyerang sayap yang lebih sering bermain di sisi kiri sebagai pemain kaki kiri, tetapi ia juga dapat ditempatkan di sisi lain dan, jika diperlukan, pernah bermain sebagai penyerang tengah. Sebagai anggota timnas U-15 Norwegia, ia juga memiliki paspor Serbia karena asal-usul ayahnya, namun untuk saat ini ia memilih bermain untuk negara tempat ia dilahirkan; ia dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di dunia di antara pemain seusianya. Setelah pertandingan, pelatih Vålerenga, Geir Bakke, berkomentar demikian mengenai debut pemain berusia 15 tahun itu: "Saya tidak ingin mengatakan apa pun yang dapat menambah tekanan padanya, tetapisaya belum pernah melihat bakat sebesar itu pada usia tersebut. Dan dia sudah menjadi pemain level Serie A."