Kegagalan Bodø/Glimt di babak 16 besar Liga Champions tidak menghapus pencapaian yang telah diraih tim Norwegia tersebut, yang selama fase grup berhasil mengalahkan Manchester City dan Atlético Madrid, lalu menyingkirkan Inter dalam dua leg babak playoff (dengan menang baik di leg pertama maupun leg kedua di San Siro). Ini menandakan bahwa sepak bola di Norwegia sedang berkembang; di sana, mereka sangat mengandalkan talenta muda, dan apa yang terjadi dalam laga Vålerenga melawan Sandefjord menandai rekor baru di liga. Di tim tuan rumah, pada hari pertama liga - di sana musim baru saja dimulai - seorang remaja berusia 15 tahun melakukan debutnya: namanya Gabriel Larsen Rajkovic, ia masuk pada menit-menit akhir dan mencatatkan rekor sebagai pemain termuda yang bermain di liga Norwegia, mengalahkan kapten Arsenal saat ini, Martin Ødegaard (yang pada masanya melakukan debut bersama Stromsgodset).
Siapakah Gabriel Larsen Rajkovic, pemain berusia 15 tahun dari Valerenga yang baru saja melakukan debutnya di liga Norwegia?
"BELUM PERNAH MELIHAT BAKAT SEPERTI INI"
Rajkovic adalah seorang penyerang sayap yang lebih sering bermain di sisi kiri sebagai pemain kaki kiri, tetapi ia juga dapat ditempatkan di sisi lain dan, jika diperlukan, pernah bermain sebagai penyerang tengah. Sebagai anggota timnas U-15 Norwegia, ia juga memiliki paspor Serbia karena asal-usul ayahnya, namun untuk saat ini ia memilih bermain untuk negara tempat ia dilahirkan; ia dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di dunia di antara pemain seusianya. Setelah pertandingan, pelatih Vålerenga, Geir Bakke, berkomentar demikian mengenai debut pemain berusia 15 tahun itu: "Saya tidak ingin mengatakan apa pun yang dapat menambah tekanan padanya, tetapisaya belum pernah melihat bakat sebesar itu pada usia tersebut. Dan dia sudah menjadi pemain level Serie A."
LAGA BERIKUTNYA VALERENGA
Sebuah nama yang patut dicatat dan diperhatikan dari jauh, untuk melihat seberapa besar perannya dalam beberapa bulan ke depan: pertandingan Vålerenga berikutnya dijadwalkan pada Minggu, 22 Maret, di kandang Rosenborg, sebuah laga tandang yang sulit dan kemungkinan besar Rajkovic yang berusia 15 tahun itu akan kembali duduk di bangku cadangan; namun, tidak tertutup kemungkinan, jika memang diperlukan, bahwa pelatih akan memasukkannya kembali saat pertandingan berlangsung seperti yang sudah dilakukan pada pekan pertama liga, dengan tujuan agar salah satu talenta terbaik di generasinya ini bisa menambah menit bermainnya.