Beberapa bulan menjelang akhir musim, klub-klub mulai merencanakan strategi transfer. Kontak awal telah dilakukan terhadap para pemain yang menjadi incaran, dengan tujuan bergerak lebih cepat daripada klub lain untuk mengantisipasi persaingan. Juventus sedang mencari-cari pemain baru untuk musim depan, namun mereka juga melihat ke dalam, mencoba memahami apakah ada talenta yang bisa diangkat dari tim Next Gen. Salah satu pemain yang sedang dipantau dengan serius oleh Luciano Spalletti adalah David Puczka, bek kiri kelahiran 2005 dari tim Brambilla yang pada musim depan berpotensi menjadi tambahan kekuatan bagi tim utama.
Siapakah David Puczka, pemain Juventus yang menjadi pengganti Cambiaso dan disukai oleh Spalletti?
PEMAIN SAYAP
Seorang pemain sayap dengan naluri mencetak gol yang tajam: 8 gol dalam hampir 30 penampilan di Grup B Serie C, ditambah 4 assist untuk rekan-rekannya; berkat gol-golnya, hingga saat ini ia menjadi top skor Juventus NextGen. Seorang penyerang tajam sekaligus eksekutor penalti, karena setengah dari golnya dicetak dari titik penalti. Pada Januari, ia memenangkan penghargaan sebagai pemain terbaik di antara ketiga grup; di antara kualitas utamanya adalah kecepatan berlari dan kemampuan menembus ruang kosong; ia adalah pemain sayap bertahan yang jika diperlukan dapat bermain di seluruh sayap, kontraknya dengan Juve akan berakhir pada 2027 dan dalam beberapa bulan terakhir musim ini ia akan dievaluasi oleh Spalletti sebelum memutuskan masa depannya bersama manajemen.
BAGAIMANA PERUBAHAN PASAR DI SISI KIRI
Karakteristik pemain muda ini mirip dengan Andrea Cambiaso, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa pada musim 2026/27 ia bisa menjadi penggantinya yang ideal di tim utama. Saat ini peran tersebut diemban oleh Filip Kostic, namun kontrak pemain sayap asal Serbia itu akan segera berakhir dan untuk saat ini belum ada rencana untuk menghubungi pihak manajemennya terkait perpanjangan kontrak. Skenario yang paling mungkin adalah pemain tersebut hengkang secara gratis, dan pada saat itu manajemen harus bergerak untuk mencari pengganti: tentu saja beberapa nama sudah dalam tahap evaluasi dan masuk dalam daftar target transfer potensial, namun David Puczka bisa menjadi kejutan musim panas Juventus.