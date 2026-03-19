Siapakah David Puczka, pemain Juventus yang menjadi pengganti Cambiaso dan disukai oleh Spalletti?

Karakteristik pemain muda ini mirip dengan Andrea Cambiaso, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa pada musim 2026/27 ia bisa menjadi penggantinya yang ideal di tim utama. Saat ini peran tersebut diemban oleh Filip Kostic, namun kontrak pemain sayap asal Serbia itu akan segera berakhir dan untuk saat ini belum ada rencana untuk menghubungi pihak manajemennya terkait perpanjangan kontrak. Skenario yang paling mungkin adalah pemain tersebut hengkang secara gratis, dan pada saat itu manajemen harus bergerak untuk mencari pengganti: tentu saja beberapa nama sudah dalam tahap evaluasi dan masuk dalam daftar target transfer potensial, namun David Puczka bisa menjadi kejutan musim panas Juventus.