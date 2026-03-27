Tendangan penalti terakhir yang membawa Bosnia melaju ke final babak playoff kualifikasi Piala Dunia mendatang, dieksekusi oleh seorang pemain muda asal Salzburg: Kerim Alajbegovic, kelahiran 2007 dan talenta sepak bola Bosnia yang pada usia 18 tahun telah memikul beban sebuah negara di pundaknya: pertama, assist kepada Dzeko melalui tendangan sudut yang menghasilkan gol penyama kedudukan melawan Wales pada menit ke-89, kemudian tendangan penalti penentu untuk menghadapi Italia di babak terakhir. Di balik penalti itu ada lebih dari sekadar gol, ada permata sepak bola Eropa, seorang pemuda dengan potensi besar untuk berkembang namun sudah siap bersaing di level tertinggi.
Siapakah Alajbegovic, pemain berbakat asal Salzburg yang membawa Bosnia ke babak playoff Piala Dunia melawan Italia?
PERAN DAN KARAKTERISTIK
Penyerang sayap, ia lebih suka bermain di sisi kiri agar bisa memotong ke dalam menggunakan kaki dominannya dan melepaskan tendangan ke gawang atau mencari celah untuk mengoper bola kepada rekan setimnya; jika diperlukan, ia juga bisa berpindah ke sayap sebelahnya (tugasnya tetap sama, ia juga bisa bermain dengan kaki kiri) atau ditempatkan di lini tengah di belakang penyerang tengah. Salah satu keahlian utamanya adalah menggiring bola; ketika ia melaju dengan kecepatan tinggi, tak ada yang bisa menghentikannya, dan mereka yang mengikutinya dari dekat bersumpah bahwa ia memiliki visi permainan layaknya pemain berusia tiga puluh tahun. Tumbuh di Bayer Leverkusen dalam tim junior klub Jerman tersebut, tendangan bebas (hampir) selalu menjadi tanggung jawabnya.
MULAI TAHUN DEPAN DI BAYER LEVERKUSEN
Ngomong-ngomong: Bayer telah mengumumkan bahwa mereka telah menggunakan klausul pembelian kembali Alajbegovic mulai musim depan, hanya beberapa jam setelah kemenangan atas Bosnia; sebuah investasi senilai 8 juta euro sambil menunggu keputusan apakah akan mempertahankannya di tim untuk musim 2026/27 atau mempertimbangkan tawaran yang masuk (dengan harga awal 30/35 juta euro). Di masa lalu, pemain ini juga pernah dilirik oleh Milan, Roma, dan Lazio, namun tidak pernah ada kontak konkret untuk mencoba membawanya ke Serie A.