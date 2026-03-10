"Jika Piala Dunia seperti ini, siapa yang waras yang akan mengirim tim nasionalnya ke tempat seperti itu," kata Mehdi Taj di televisi pemerintah Iran. Iran akan memainkan pertandingan penyisihan grupnya di Amerika Serikat, dua di Los Angeles dan satu di Seattle.
Siapa yang waras akan mengirim tim nasionalnya ke tempat seperti itu?" Presiden mengisyaratkan boikot Piala Dunia
Taj membuat pernyataan tersebut sehubungan dengan insiden yang melibatkan tim nasional wanita yang berpartisipasi dalam Kejuaraan Asia di Australia. Menurut pemerintah Australia, setidaknya lima pemain telah mengajukan permohonan suaka setelah tersingkir di babak penyisihan. Di antara mereka adalah kapten Zahra Ghanbari. Taj, di sisi lain, mengklaim bahwa para pemain telah diculik dan sekarang ditahan sebagai "sandera".
Taj menuduh Trump bertanggung jawab atas dugaan penculikan para pemain.
Beberapa pemain wanita telah dicap sebagai "pengkhianat dalam masa perang" oleh televisi negara Iran setelah mereka menolak ikut menyanyikan lagu kebangsaan sebelum kekalahan pembuka melawan Korea Selatan. Dalam dua pertandingan berikutnya, Taj mencatat bahwa seluruh tim telah menyanyikan lagu kebangsaan dan memberi hormat.
Taj menyalahkan Presiden AS Donald Trump atas dugaan penculikan para pemain. "Dia mengancam Australia: Jika Anda tidak memberi mereka suaka, saya akan memberi mereka suaka di AS." Setelah pertandingan terakhir, polisi Australia "menurut informasi kami, menjemput satu atau dua pemain dari hotel". Taj menambahkan: "Bagaimana mungkin kita bisa optimis menghadapi Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Amerika?"