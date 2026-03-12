AFP
"Siapa yang tidak ingin pekerjaan itu?" - Jurgen Klinsmann menanggapi kabar tentang lowongan pekerjaan di Tottenham saat tekanan semakin meningkat terhadap Igor Tudor
Kebangkitan emosional melampaui keahlian taktis
Dengan Spurs hanya unggul satu poin di atas zona degradasi Liga Premier, Klinsmann berargumen bahwa penunjukan pelatih berikutnya harus memprioritaskan koneksi emosional daripada kompleksitas taktik. Menjelang pertandingan krusial melawan Nottingham Forest yang bernilai enam poin, ia yakin skuad membutuhkan dorongan psikologis dan semangat juang yang baru untuk memastikan kelangsungan mereka.
Klinsmann memaparkan rencana strategis untuk kelangsungan Spurs.
"Siapa yang tidak ingin mendapatkan pekerjaan ini, ini Tottenham. Siapa pun yang Anda pilih, Anda membutuhkan seseorang yang bisa terhubung secara emosional dengan semua orang, yang memahami klub, yang merasakan klub, yang merasakan orang-orangnya," jelas Klinsmann, yang pernah bermain untuk Spurs dalam dua periode, kepada ESPN. "Karena, untuk keluar dari situasi ini, mereka perlu mengembangkan semangat juang, semangat juang yang benar-benar keras dan kejam, dan itu hanya bisa melalui emosi. Jadi, Anda tidak perlu membawa ahli taktik atau apa pun, Anda butuh seseorang yang bisa membuat semua orang ikut serta... itu hanya bisa dilakukan melalui emosi, kemauan untuk menderita dan berjuang, dan mungkin mengambil bola dari para ballboy di pinggir lapangan."
Kontroversi Kinsky dan keputusan 'kejam' Tudor
Masa jabatan Tudor mencapai titik kritis setelah kekalahan 5-2 dari Atletico Madrid pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, khususnya terkait perlakuan terhadap kiper muda Antonin Kinsky, yang diganti setelah hanya 17 menit bermain akibat dua kesalahan fatal. Klinsmann, yang putranya juga seorang kiper, sangat kritis terhadap keputusan tersebut.
"Saya pikir jika Anda bertanya padanya [Tudor] hari ini... dia akan mempertimbangkan ulang seluruh situasinya," kata Klinsmann. "Jelas, ini sangat menyakitkan bagi si anak, ini adalah hal terburuk yang bisa dialami seorang kiper... untuk kemudian ditarik keluar setelah 17 menit dalam pertandingan di hadapan penonton yang penuh di Madrid, karena dua kesalahan fatal itu sungguh kejam."
Dia melemparkannya ke dalam air dingin.
Dampak dari insiden tersebut telah membuat masa depan Tudor berada di ujung tanduk, dengan banyak orang mempertanyakan logika di balik penghinaan publik semacam itu. Klinsmann menyarankan bahwa penanganan situasi tersebut secara fundamental salah.
"Dia membuangnya ke air dingin, dan pada saat itu, airnya terlalu dingin," kata Klinsmann. "Dia membuat dua kesalahan besar... biarkan saja sampai babak pertama berakhir. Mungkin kemudian kamu bisa bicara dengannya dan menjelaskan bahwa kamu akan menggantikannya... Dia memutuskan untuk melakukannya setelah 17 menit, dan itu adalah hukuman yang sangat berat bagi seorang pemuda sepertinya."
