Masa jabatan Tudor mencapai titik kritis setelah kekalahan 5-2 dari Atletico Madrid pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, khususnya terkait perlakuan terhadap kiper muda Antonin Kinsky, yang diganti setelah hanya 17 menit bermain akibat dua kesalahan fatal. Klinsmann, yang putranya juga seorang kiper, sangat kritis terhadap keputusan tersebut.

"Saya pikir jika Anda bertanya padanya [Tudor] hari ini... dia akan mempertimbangkan ulang seluruh situasinya," kata Klinsmann. "Jelas, ini sangat menyakitkan bagi si anak, ini adalah hal terburuk yang bisa dialami seorang kiper... untuk kemudian ditarik keluar setelah 17 menit dalam pertandingan di hadapan penonton yang penuh di Madrid, karena dua kesalahan fatal itu sungguh kejam."