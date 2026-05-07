Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Siapa yang tidak ingin dia masuk dalam daftar incaran mereka?" - Isu transfer Khadija Shaw ditanggapi oleh manajer Chelsea, Sonia Bompastor
Bompastor menanggapi kabar tentang Shaw
Bompastor tetap tenang di tengah spekulasi yang mengaitkan Shaw dengan kepindahan ke London Barat. Dengan kontrak Shaw di City yang akan berakhir pada bulan Juni, The Blues digadang-gadang sebagai tujuan utama bagi pemenang Sepatu Emas tiga kali tersebut.
Dalam komentar yang dilansir BBC Sport, Bompastor berhati-hati untuk tidak mengonfirmasi kesepakatan spesifik apa pun, namun ia menyatakan keyakinan penuh terhadap proyek Chelsea. "Saya percaya pada ambisi yang kami miliki," katanya saat ditanya mengenai rencana perekrutan klub. "Setiap pemain top ingin bermain untuk klub yang mampu memenangkan Liga Champions dan bersaing di level tertinggi. Kami selalu berupaya memperkuat skuad kami dengan kualitas kelas dunia."
- Getty Images Sport
'Mungkin orang gila!'
Ketika ditanya apakah Shaw masuk dalam incaran timnya, Bompastor menjawab dengan nada jenaka: "Siapa yang tidak memasukkannya ke dalam daftar keinginan pribadi? Mungkin orang gila!" Meskipun komentar tersebut menegaskan reputasi Shaw sebagai salah satu penuntas peluang paling tajam di dunia, manajer Chelsea itu segera mengalihkan pembicaraan.
Sadar akan dinamika politik yang rumit dalam membidik bintang dari rival langsung, ia menggunakan nada yang lebih diplomatis untuk menghindari kesan 'perekrutan ilegal', sambil menambahkan: "Tapi sekali lagi, saya pikir kita harus menghormati, karena Bunny bermain untuk City musim ini."
Gagal negosiasi di City
Penyerang berusia 29 tahun ini telah menjadi pilar kesuksesan City di bawah asuhan Andree Jeglertz, namun kabarnya pembicaraan kontrak telah menemui hambatan besar. Meskipun pembicaraan awal pada bulan Januari berjalan positif, laporan terbaru menunjukkan bahwa City belum mampu memenuhi tuntutan Shaw terkait durasi perpanjangan kontrak jangka panjang.
Tanpa adanya kesepakatan yang terlihat, penyerang asal Jamaika ini kini terpaksa mencari opsi alternatif, dengan Chelsea berada di barisan terdepan untuk mengamankan tanda tangannya dalam apa yang akan menjadi salah satu transfer gratis terbesar dalam sejarah WSL.
- Getty Images Sport
Ketegangan menjelang semifinal Piala FA
Waktu munculnya spekulasi ini menambah ketegangan tersendiri pada laga semifinal Piala FA Minggu ini, di mana City akan bertandang ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea. Shaw akan menjadi sorotan saat ia berusaha membantu City meraih gelar ganda domestik sebelum kemungkinan kepergiannya. Pemenang pertandingan ini akan menghadapi Liverpool atau Brighton di final yang akan digelar di Wembley pada 31 Mei.
Sebuah lubang raksasa akan terbentuk
Shaw nyaris tak terbendung sejak bergabung dengan City dari Bordeaux pada 2021, dan berhasil menjadi top skorer klub dalam empat musim berturut-turut. Musim ini pun tak berbeda, dengan sang penyerang mencetak 19 gol dalam 21 penampilan, yang membuatnya berada di ambang meraih trofi Sepatu Emas lagi. Kepergiannya akan meninggalkan kekosongan besar di lini serang City yang baru saja memastikan gelar juara liga.
Manajer City, Jeglertz, sebelumnya telah menyatakan keinginannya yang jelas untuk mempertahankan pemain bintangnya, dengan mengatakan pada bulan April bahwa ia berharap Shaw akan memperpanjang kontraknya. Namun, seiring berjalannya waktu menjelang akhir musim, keheningan dari petinggi City hanya semakin memperkuat spekulasi bahwa striker andalan mereka sedang bersiap untuk memulai babak baru di tempat lain.