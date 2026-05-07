"Siapa yang tidak ingin dia masuk dalam daftar incaran mereka?" - Isu transfer Khadija Shaw ditanggapi oleh manajer Chelsea, Sonia Bompastor

Bompastor tetap tenang di tengah spekulasi yang mengaitkan Shaw dengan kepindahan ke London Barat. Dengan kontrak Shaw di City yang akan berakhir pada bulan Juni, The Blues digadang-gadang sebagai tujuan utama bagi pemenang Sepatu Emas tiga kali tersebut.

Dalam komentar yang dilansir BBC Sport, Bompastor berhati-hati untuk tidak mengonfirmasi kesepakatan spesifik apa pun, namun ia menyatakan keyakinan penuh terhadap proyek Chelsea. "Saya percaya pada ambisi yang kami miliki," katanya saat ditanya mengenai rencana perekrutan klub. "Setiap pemain top ingin bermain untuk klub yang mampu memenangkan Liga Champions dan bersaing di level tertinggi. Kami selalu berupaya memperkuat skuad kami dengan kualitas kelas dunia."