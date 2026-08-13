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'Siapa yang tahu!' - Erling Haaland melontarkan pertanyaan mustahil tanpa jawaban saat mantan bek Manchester City mengungkapkan bagaimana ia akan mencoba menghentikan striker bak Ronaldo itu
Berapa banyak gol yang telah dicetak Haaland untuk Man City?
Bek tengah Arsenal Gabriel Magalhaes dianggap sebagai salah satu pemain yang paling mendekati solusi untuk teka-teki Haaland, setelah berduel dengan rival sengit itu dalam beberapa pertandingan Premier League, tetapi bahkan ia pun pernah dipaksa mengakui keunggulan lawannya.
Haaland telah mengemas 112 gol di kasta tertinggi Inggris, sekaligus mencetak 162 gol secara total untuk City dalam 198 penampilan. Ia sudah meraih tiga Sepatu Emas dan menjadi bagian dari keberhasilan bersejarah meraih treble pada 2022-23.
- Getty/GOAL
Haaland terikat kontrak 10 tahun di Etihad
Manchester City telah mengikat nomor 9 menakutkan mereka dengan kontrak 10 tahun yang mencengangkan, yang akan berlaku hingga 2034, yang berarti ia kemungkinan akan terus meneror lawan-lawannya di Premier League selama banyak musim lagi. Ketertarikan dari klub-klub seperti Real Madrid untuk saat ini terus ditepis.
Haaland ingin meraih lebih banyak gelar besar di Manchester, sekaligus memaksa dirinya kembali masuk dalam persaingan untuk pengakuan Ballon d'Or. Standar individu yang luar biasa telah ditetapkan, dan tantangannya sekarang adalah mempertahankan itu.
Bagaimana cara menghentikan Haaland? Apakah dia punya kelemahan?
Tanpa ada tanda-tanda pemain kuat berusia 26 tahun itu akan melambat, setelah menjalani debutnya di Piala Dunia bersama Norwegia, bagaimana cara membatasinya? Apakah Haaland punya kelemahan?
Ketika pertanyaan-pertanyaan itu diajukan kepada Hendry, mantan bek tengah City itu, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL bersama Bet442, mengatakan: “Saya akan jawab itu, mana saya tahu!
“Anda tahu bagaimana bek tengah Arsenal... Gabriel melakukannya. Gabriel itu pemain kelas. Kalau saya, mungkin saya akan coba memancing emosinya. Saya pernah bicara sebelumnya soal 98 dan Ronaldo, dan apakah saya akan memakai semacam perbandingan dengan itu? Saya sebenarnya tidak mencoba memancing emosinya, tetapi saya ingin turun dan bermain sebaik mungkin serta menguji diri saya. Dan itu tidak akan berbeda saat menghadapi pemain seperti Haaland.
“Saya tidak mengatakan dia adalah Ronaldo modern, R9, saya sama sekali tidak mengatakan itu, tetapi dengan cara yang mirip, Anda harus memikirkan apa yang dipikirkan para bek tengah ketika bermain melawan pemain-pemain seperti ini.
“Maksud saya, Haaland berlari kencang penuh ke arah Anda, Anda akan berpikir, ‘ini seperti truk raksasa datang’. Dan itu tidak jauh berbeda dengan ketika saya bermain pada 98 melawan Ronaldo. Tetapi Haaland, saat ini dia berada di levelnya sendiri. Dia sosok yang unik.
“Ada [Luis] Suarez, [Sergio] Aguero, Romario, tipe-tipe seperti itu. Ada beberapa dari mereka selama bertahun-tahun. Saya benar-benar tidak merasa ada Haaland lain yang bisa membuat para bek ketakutan seperti yang dia lakukan.
“Tetapi, saya akan mencoba memancing emosinya. Namun itu gaya lama. Saya tidak tahu apakah beberapa pemain yang menghadapi Haaland sama bugar dan sama fisiknya. Dan Anda tentu ingin berpikir bahwa mereka akan masuk ke area itu, mencoba menghadapinya secara langsung dengan kekuatannya, tetapi kemudian mungkin akhirnya mencoba memancing emosinya dan melihat apakah Anda bisa mendapatkan reaksi dengan cara itu.”
- Getty
Jadwal Man City 2026-27: Community Shield & Premier League
Haaland telah kembali berlatih bersama City menjelang musim 2026-27. Kini ia bekerja di bawah manajer baru, setelah melihat Enzo Maresca menggantikan Pep Guardiola di Stadion Etihad, dan akan berusaha keras membuka era baru bagi Manchester City dengan penuh gaya.
Ia bisa terlibat dalam laga Community Shield melawan Arsenal di Cardiff pada Minggu, sebelum Manchester City memulai upaya lain dalam perburuan gelar Premier League di kandang melawan Bournemouth pada 23 Agustus.
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