Tanpa ada tanda-tanda pemain kuat berusia 26 tahun itu akan melambat, setelah menjalani debutnya di Piala Dunia bersama Norwegia, bagaimana cara membatasinya? Apakah Haaland punya kelemahan?

Ketika pertanyaan-pertanyaan itu diajukan kepada Hendry, mantan bek tengah City itu, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL bersama Bet442, mengatakan: “Saya akan jawab itu, mana saya tahu!

“Anda tahu bagaimana bek tengah Arsenal... Gabriel melakukannya. Gabriel itu pemain kelas. Kalau saya, mungkin saya akan coba memancing emosinya. Saya pernah bicara sebelumnya soal 98 dan Ronaldo, dan apakah saya akan memakai semacam perbandingan dengan itu? Saya sebenarnya tidak mencoba memancing emosinya, tetapi saya ingin turun dan bermain sebaik mungkin serta menguji diri saya. Dan itu tidak akan berbeda saat menghadapi pemain seperti Haaland.

“Saya tidak mengatakan dia adalah Ronaldo modern, R9, saya sama sekali tidak mengatakan itu, tetapi dengan cara yang mirip, Anda harus memikirkan apa yang dipikirkan para bek tengah ketika bermain melawan pemain-pemain seperti ini.

“Maksud saya, Haaland berlari kencang penuh ke arah Anda, Anda akan berpikir, ‘ini seperti truk raksasa datang’. Dan itu tidak jauh berbeda dengan ketika saya bermain pada 98 melawan Ronaldo. Tetapi Haaland, saat ini dia berada di levelnya sendiri. Dia sosok yang unik.

“Ada [Luis] Suarez, [Sergio] Aguero, Romario, tipe-tipe seperti itu. Ada beberapa dari mereka selama bertahun-tahun. Saya benar-benar tidak merasa ada Haaland lain yang bisa membuat para bek ketakutan seperti yang dia lakukan.

“Tetapi, saya akan mencoba memancing emosinya. Namun itu gaya lama. Saya tidak tahu apakah beberapa pemain yang menghadapi Haaland sama bugar dan sama fisiknya. Dan Anda tentu ingin berpikir bahwa mereka akan masuk ke area itu, mencoba menghadapinya secara langsung dengan kekuatannya, tetapi kemudian mungkin akhirnya mencoba memancing emosinya dan melihat apakah Anda bisa mendapatkan reaksi dengan cara itu.”