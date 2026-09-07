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Siapa yang Paling Diuntungkan? Mercato Roshn Tersenyum untuk Empat Tim Papan Atas dan Berpaling dari Al Nassr!

FEATURES
Al Nassr FC
Al Hilal
Al Ittihad
Al Ahli
Saudi Pro League
Arab Saudi

Mercato Panas di Liga Saudi

Bursa transfer musim panas di Liga Roshn telah menutup pintunya, tetapi dampak mercato akan tetap terasa seiring dimulainya persaingan yang sesungguhnya, setelah klub-klub papan atas memasuki musim ini dengan skuad yang benar-benar berbeda dari segi nama, peran, dan cara membangun tim. 

Sementara sebagian tim besar memilih untuk menyuntikkan darah baru dan menata ulang posisi-posisi tertentu, sebagian lainnya lebih memilih mempertahankan kerangka utama dan mencukupkan diri dengan penambahan terbatas, sehingga perbandingannya kini menjadi lebih jelas: siapa yang benar-benar keluar dari bursa dengan lebih kuat?

Ketika melihat transfer-transfer baru, gambarannya tampak menarik; Al-Ahli dan Al-Hilal masuk ke bursa dengan agresif, Al-Ittihad bergerak tetapi dengan tempo yang lebih tenang, sementara Al-Nassr mengambil jalur yang paling konservatif. Namun, jumlah transfer saja tidak cukup untuk menjadi tolok ukur, karena nilai sebuah mercato terlihat dari sejauh mana para pemain baru sesuai dengan kebutuhan nyata setiap tim.

  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Ahly: Kualitas yang Jelas di Tengah Kepergian Bintang-Bintang Besar

    Al Ahli menjadi salah satu klub papan atas yang paling aktif, setelah merekrut Abu Bakr Sidi Kinte, Mishal Al Mutairi, Eduard Spertsyan, Nayef Masoud, Francisco Trincao, Abdullah Radif, Saeed Baatiyah, Ibrahima Diaby, dan Artem Bondarenko.

    Daftar tersebut menunjukkan keberagaman yang jelas antara elemen lokal dan transfer pemain asing, dengan sejumlah nama yang mampu meningkatkan kualitas ofensif dan teknis, terutama Trincao, Spertsyan, dan Ibrahima Diaby.

    Namun di sisi lain, pertanyaan terbesar tetap berkaitan dengan apa yang telah hilang dari tim, khususnya setelah kepergian Riyad Mahrez dan Franck Kessie. Karena itu, keberhasilan bursa transfer Al Ahli tidak hanya akan diukur dari apa yang ditampilkan para pemain pendatang, tetapi dari kemampuan mereka mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh nama-nama yang memiliki bobot besar di dalam sistem.

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  • جابرييل مارتينيلي - الهلال السعوديx/Alhilal_FC

    Al Hilal: Membangun Ulang Lini Serang Secara Menyeluruh

    Al Hilal memilih untuk melakukan proses perubahan besar-besaran, setelah menambahkan ke dalam skuadnya Abdullah Al Anzi, Sabri Dhil, Mohammed Al Owais, Mohammed Al Sarnukh, Nawaf Al Habashi, Crysencio Summerville, Mohammed Mahzari, Ollie Watkins, dan Gabriel Martinelli.

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    Yang menarik di sini adalah bahwa Al Hilal tidak hanya mencari penambahan jumlah pemain, melainkan membentuk ulang identitas ofensifnya secara jelas. Summerville, Martinelli, dan Watkins secara khusus mewakili transformasi menuju kecepatan, vitalitas, dan tempo tinggi, dalam upaya menciptakan lini depan yang lebih mampu melakukan pressing dan transisi.

    Oleh karena itu, Al Hilal dapat dianggap sebagai salah satu klub papan atas yang paling banyak berubah dari sisi teknis, terutama karena kedatangan nama-nama baru ini bersamaan dengan hengkangnya sejumlah elemen penting, yang berarti "Sang Pemimpin" tidak sekadar melakukan perombakan, melainkan memilih untuk menggambar ulang wajah skuadnya.

  • Al-Ittihad: Lebih Sedikit Transfer, tapi dengan Peran yang Jelas

    Al-Ittihad tidak masuk ke bursa transfer dengan skala sebesar Al-Hilal dan Al-Ahli, tetapi mereka merampungkan sejumlah kesepakatan yang meliputi Marwan Al-Sahafi, Rakan Kaabi, Mukhtar Ali, dan Georginio Wijnaldum.

    Di sinilah filosofi "Sang Dekan" tampak berbeda; nama-nama baru itu tidak menandakan revolusi menyeluruh dalam skuad, melainkan penguatan posisi-posisi tertentu, dengan tetap mempertahankan sebagian besar kerangka utama tim.

    Transfer Wijnaldum secara khusus menonjol karena ia merupakan pemain yang memiliki pengalaman besar dan kemampuan untuk menjalankan lebih dari satu peran di lini tengah dan lini serang, sementara Marwan Al-Sahafi menjadi tambahan yang bisa dikembangkan lebih jauh. Hal ini membuat penilaian atas aktivitas transfer Al-Ittihad bergantung pada seberapa sukses elemen-elemen ini menghadirkan solusi praktis, bukan pada jumlah kesepakatan.

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  • Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Nassr: bursa transfer paling tenang

    Jika Al Ahli dan Al Hilal bergerak dengan agresif, dan Al Ittihad memilih penguatan yang terbatas, maka Al Nassr justru menempuh langkah yang paling tenang, setelah transfer Sam Costa menjadi tambahan paling mencolok dalam skuadnya.

    Pilihan ini mungkin terlihat aneh jika dibandingkan dengan para pesaingnya, terutama karena Al Hilal mengawali musim dengan tiga nama baru di lini serang berkelas berat. Namun sebaliknya, Al Nassr memang sudah memiliki sekelompok besar bintang, dipimpin oleh Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Joao Felix, dan Kingsley Coman.

    Karena itu, bursa transfer Al Nassr bisa dilihat dari dua sisi; entah sebagai kepercayaan besar terhadap skuad yang ada, atau sebagai sebuah risiko jika tim mengalami cedera atau tekanan pertandingan yang membuat kebutuhan akan kedalaman skuad tambahan menjadi lebih jelas.

  • Siapa yang benar-benar menang di bursa transfer

    Ketika daftar-daftar itu disandingkan satu sama lain, sulit untuk menentukan pemenang mutlak sebelum hasil mulai terlihat. Al Hilal tampak paling banyak berubah dan paling berani, Al Ahli menambah kualitas tetapi kehilangan nama-nama besar, Al Ittihad fokus pada penguatan tertentu, sementara Al Nassr bertaruh pada stabilitas.

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    Di sinilah letak perbedaan yang sesungguhnya; Al Hilal bertaruh pada pembangunan ulang lini serangnya, Al Ahli berusaha menutupi kehilangannya, Al Ittihad menjaga keseimbangannya dan menambah pengalaman, sementara Al Nassr secara tidak langsung menyatakan bahwa skuad mereka saat ini mampu bersaing tanpa perlu perubahan besar.

    Namun sepak bola tidak memberikan poin di atas kertas. Beberapa bulan lagi, jawaban yang sebenarnya akan berada di dalam lapangan: siapa yang berhasil mengubah transfer-transfernya menjadi dampak nyata? Siapa yang menyadari bahwa terlalu banyak perubahan justru menjadi beban? Dan siapa yang terbukti bahwa stabilitasnya adalah senjata terkuatnya?

    Oleh karena itu, bursa transfer 2026 bukan sekadar perlombaan nama antara klub-klub papan atas, melainkan perlombaan antara empat filosofi berbeda dalam membangun tim, dan ujian sesungguhnya bagi filosofi-filosofi ini dimulai bersamaan dengan peluit awal musim.