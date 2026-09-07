Bursa transfer musim panas di Liga Roshn telah menutup pintunya, tetapi dampak mercato akan tetap terasa seiring dimulainya persaingan yang sesungguhnya, setelah klub-klub papan atas memasuki musim ini dengan skuad yang benar-benar berbeda dari segi nama, peran, dan cara membangun tim.

Sementara sebagian tim besar memilih untuk menyuntikkan darah baru dan menata ulang posisi-posisi tertentu, sebagian lainnya lebih memilih mempertahankan kerangka utama dan mencukupkan diri dengan penambahan terbatas, sehingga perbandingannya kini menjadi lebih jelas: siapa yang benar-benar keluar dari bursa dengan lebih kuat?

Ketika melihat transfer-transfer baru, gambarannya tampak menarik; Al-Ahli dan Al-Hilal masuk ke bursa dengan agresif, Al-Ittihad bergerak tetapi dengan tempo yang lebih tenang, sementara Al-Nassr mengambil jalur yang paling konservatif. Namun, jumlah transfer saja tidak cukup untuk menjadi tolok ukur, karena nilai sebuah mercato terlihat dari sejauh mana para pemain baru sesuai dengan kebutuhan nyata setiap tim.