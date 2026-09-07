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Siapa yang paling diuntungkan? Bursa transfer Roshn tersenyum untuk empat tim papan atas dan berpaling dari Al Nassr!

FEATURES
Al Nassr FC
Al Hilal
Al Ittihad
Al Ahli
Saudi Pro League
Arab Saudi

Bursa Transfer Panas di Liga Saudi

Bursa transfer musim panas Liga Roshn telah resmi ditutup, tetapi dampak dari mercato ini akan tetap terasa memasuki awal kompetisi yang sesungguhnya, setelah klub-klub papan atas memasuki musim dengan skuad yang benar-benar berbeda dari sisi nama, peran, dan cara membangun tim. 

Dan sementara sebagian tim besar memilih untuk menyuntikkan darah segar dan menata ulang posisi-posisi tertentu, yang lain lebih memilih mempertahankan kerangka utama dan mencukupkan diri dengan penguatan yang terbatas, sehingga perbandingannya kini menjadi lebih jelas: siapa yang benar-benar keluar dari bursa dengan lebih kuat?

Ketika melihat transfer-transfer baru, gambarannya tampak menarik; Al Ahli dan Al Hilal masuk ke bursa dengan agresif, Al Ittihad bergerak tetapi dengan tempo yang lebih tenang, sementara Al Nassr mengambil jalur yang paling konservatif, namun jumlah transfer saja tidak cukup untuk menjadi tolok ukur, karena nilai sebuah mercato terlihat dari sejauh mana para pemain yang datang sesuai dengan kebutuhan nyata masing-masing tim.

  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Ahly: kualitas jelas di tengah kepergian para bintang besar

    Al Ahli menjadi salah satu klub papan atas yang paling aktif, setelah merekrut Abu Bakr Sidi Kinte, Mishal Al Mutairi, Eduard Spertsyan, Naif Masoud, Francisco Trincao, Abdullah Radif, Saeed Baattiah, Ibrahima Diaby, dan Artem Bondarenko.

    Daftar tersebut memperlihatkan keragaman yang jelas antara pemain lokal dan kesepakatan pemain asing, dengan nama-nama yang mampu meningkatkan kualitas serangan dan teknik, terutama Trincao, Spertsyan, dan Ibrahima Diaby.

    Namun di sisi lain, pertanyaan terbesar tetap berkaitan dengan apa yang telah hilang dari tim, khususnya setelah kepergian Riyad Mahrez dan Franck Kessie. Karena itu, keberhasilan bursa transfer Al Ahli tidak hanya akan diukur dari apa yang dipersembahkan para pemain baru, melainkan dari kemampuan mereka mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh nama-nama yang memiliki bobot besar di dalam skema tim.

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  • جابرييل مارتينيلي - الهلال السعوديx/Alhilal_FC

    Al-Hilal: Membangun Ulang Lini Serang Secara Menyeluruh

    Al Hilal memilih untuk melakukan proses perubahan besar-besaran, setelah menambahkan ke dalam skuadnya Abdullah Al Anazi, Sabri Dahl, Mohammed Al Owais, Mohammed Al Sarnouq, Nawaf Al Habashi, Crysencio Summerville, Mohammed Mahzari, Ollie Watkins, dan Gabriel Martinelli.

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    Yang menarik di sini, Al Hilal tidak hanya mencari penambahan jumlah, tetapi juga membentuk ulang identitas ofensifnya secara jelas. Summerville, Martinelli, dan Watkins secara khusus merepresentasikan pergeseran menuju kecepatan, dinamika, dan tempo tinggi, dalam upaya menciptakan lini depan yang lebih mampu melakukan pressing dan transisi.

    Oleh karena itu, Al Hilal dapat dianggap sebagai salah satu klub papan atas yang paling banyak berubah dari sisi teknik, terutama karena kedatangan nama-nama baru bersamaan dengan hengkangnya sejumlah elemen penting. Ini berarti bahwa "Sang Pemimpin" tidak sekadar melakukan pembenahan, melainkan memilih untuk menggambar ulang wajah skuadnya.

  • Al Ittihad: Transfer Lebih Sedikit tapi dengan Peran yang Jelas

    Al Ittihad tidak masuk ke bursa transfer dengan skala sebesar Al Hilal dan Al Ahli, namun mereka merampungkan sejumlah kesepakatan yang mencakup Marwan Al Sahafi, Rakan Kaabi, Mukhtar Ali, dan Georginio Wijnaldum.

    Di sinilah filosofi "Sang Kolonel" tampak berbeda; nama-nama baru tersebut tidak mengarah pada revolusi menyeluruh dalam skuad, melainkan pada penguatan posisi-posisi tertentu, dengan tetap mempertahankan sebagian besar kerangka utama tim.

    Kesepakatan Wijnaldum secara khusus menonjol karena ia merupakan pemain yang memiliki pengalaman besar dan kemampuan untuk menjalankan lebih dari satu peran di lini tengah maupun lini serang, sementara Marwan Al Sahafi menjadi tambahan yang dapat dijadikan pijakan untuk membangun tim, sehingga penilaian atas aktivitas bursa transfer Al Ittihad terkait dengan sejauh mana keberhasilan elemen-elemen ini dalam memberikan solusi praktis, bukan pada jumlah kesepakatan.

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  • Al-Qadsiah membuat sensasi

    Al-Qadsiah bukanlah klub yang paling banyak berbelanja atau mendatangkan pemain selama bursa transfer, namun mereka merampungkan salah satu transfer yang paling menyita perhatian, setelah merekrut pemain asal Belanda Tijjani Reijnders dari Manchester City, dalam sebuah langkah yang mencerminkan dengan jelas keinginan klub untuk beralih dari sekadar proyek yang sedang menanjak menjadi tim yang mampu bersaing dengan tim-tim besar.

    Urusan tidak berhenti di Reijnders, sebab Al-Qadsiah juga memperkuat skuadnya dengan merekrut Mohammed Al-Qahtani dan Abdulmalik Al-Jaber serta sejumlah pemain lainnya, sementara skuadnya juga ditinggal Otavio dan sejumlah pemain, di samping peminjaman Sofiane Al-Krouani setelah masa singkat sejak kedatangannya.

    Transfer Reijnders secara khusus memberikan Al-Qadsiah tambahan besar di lini tengah, bukan hanya karena nama pemain dan pengalamannya bersama Manchester City, melainkan karena kualitas teknis yang dimilikinya serta kemampuannya meningkatkan tempo permainan dan menciptakan perbedaan dalam laga-laga besar.

    Namun sebaliknya, kepergian Otavio dan beberapa pemain lainnya membuat penilaian terhadap bursa transfer Al-Qadsiah terasa kurang sempurna dibandingkan Al-Hilal, yang membangun kembali sebagian besar skuadnya sambil tetap menjaga kekuatan tim. 

    Meski demikian, kehadiran pemain sekelas Reijnders saja sudah cukup untuk mengangkat batas ambisi, serta menempatkan Al-Qadsiah di antara klub-klub yang bisa dikatakan keluar dari bursa transfer dengan wujud yang lebih kuat dan lebih ambisius.

  • Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Nassr, bursa transfer yang paling tenang

    Jika Al Ahli dan Al Hilal bergerak dengan agresif, dan Al Ittihad memilih penguatan yang terbatas, maka Al Nassr justru menempuh jalur paling tenang, setelah transfer Samu Costa menjadi tambahan paling menonjol dalam skuadnya.

    Pilihan ini mungkin terlihat aneh jika dibandingkan dengan para pesaingnya, terutama karena Al Hilal memulai musim dengan tiga nama baru di lini serang berkelas berat. Namun sebaliknya, Al Nassr sudah memiliki sekumpulan besar bintang, dengan yang teratas adalah Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Joao Felix, dan Kingsley Coman.

    Karena itu, bursa transfer Al Nassr bisa dilihat dari dua sisi; entah itu merupakan kepercayaan besar terhadap kelompok pemain yang sudah ada, atau merupakan sebuah risiko apabila tim mengalami cedera atau tekanan jadwal pertandingan yang membuat kebutuhan akan kedalaman skuad tambahan menjadi lebih jelas.

  • Siapa yang benar-benar menang di bursa transfer

    Ketika daftar-daftar itu disandingkan satu sama lain, sulit untuk menentukan pemenang mutlak sebelum hasil mulai terlihat. Al Hilal tampak paling banyak berubah dan paling berani, Al Ahli menambah kualitas namun kehilangan sejumlah nama besar, Al Ittihad fokus pada perekrutan yang spesifik, sementara Al Nassr bertaruh pada stabilitas.

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    Dan di sinilah letak perbedaan sesungguhnya; Al Hilal bertaruh pada pembangunan kembali lini serangnya, Al Ahli berupaya menutupi kehilangan-kehilangannya, Al Ittihad menjaga keseimbangannya dan menambah pengalaman, sedangkan Al Nassr secara tidak langsung menyatakan bahwa skuad mereka saat ini mampu bersaing tanpa perlu perubahan besar.

    Namun, sepak bola tidak memberikan poin di atas kertas. Beberapa bulan kemudian, jawaban sesungguhnya akan berada di dalam lapangan: siapa yang berhasil mengubah transfer-transfernya menjadi dampak nyata? Siapa yang mendapati bahwa banyaknya perubahan justru menjadi beban? Dan siapa yang membuktikan bahwa stabilitas adalah senjata terkuatnya?

    Oleh karena itu, bursa transfer 2026 bukan sekadar perlombaan nama antara klub-klub papan atas, melainkan perlombaan antara empat filosofi berbeda dalam membangun tim, dan ujian sesungguhnya bagi filosofi-filosofi ini dimulai bersama peluit tanda dimulainya musim.