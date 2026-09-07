Bursa transfer musim panas Liga Roshn telah resmi ditutup, tetapi dampak dari mercato ini akan tetap terasa memasuki awal kompetisi yang sesungguhnya, setelah klub-klub papan atas memasuki musim dengan skuad yang benar-benar berbeda dari sisi nama, peran, dan cara membangun tim.

Dan sementara sebagian tim besar memilih untuk menyuntikkan darah segar dan menata ulang posisi-posisi tertentu, yang lain lebih memilih mempertahankan kerangka utama dan mencukupkan diri dengan penguatan yang terbatas, sehingga perbandingannya kini menjadi lebih jelas: siapa yang benar-benar keluar dari bursa dengan lebih kuat?

Ketika melihat transfer-transfer baru, gambarannya tampak menarik; Al Ahli dan Al Hilal masuk ke bursa dengan agresif, Al Ittihad bergerak tetapi dengan tempo yang lebih tenang, sementara Al Nassr mengambil jalur yang paling konservatif, namun jumlah transfer saja tidak cukup untuk menjadi tolok ukur, karena nilai sebuah mercato terlihat dari sejauh mana para pemain yang datang sesuai dengan kebutuhan nyata masing-masing tim.