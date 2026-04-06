"Siapa yang nggak mau main buat Real Madrid?!" - Gary Lineker mempertanyakan keputusan Liam Rosenior yang "aneh" terkait skorsing Enzo Fernandez di Chelsea
Rosenior menindak tegas Fernandez
Manajer Chelsea, Rosenior, mengambil sikap tegas dengan mencoret Fernandez dari skuad untuk kemenangan di perempat final Piala FA melawan Port Vale dan laga krusial Liga Premier melawan Manchester City pada Minggu depan. Tindakan disiplin ini diambil menyusul wawancara terbaru pemain berusia 25 tahun tersebut, di mana ia mengakui ketidakpastian terkait masa depannya di London Barat setelah musim ini berakhir. Meskipun Fernandez sering ditunjuk sebagai kapten musim ini, Rosenior menegaskan bahwa pimpinan klub perlu merespons dengan tegas atas pelanggaran "garis budaya" yang telah terjadi.
Lineker membela ambisi Bernabeu
Lineker langsung membela gelandang senilai £107 juta itu, dengan berargumen bahwa menyatakan minat untuk bergabung dengan Madrid adalah ambisi yang wajar, bukan bentuk penghinaan terhadap Chelsea. Pakar sepak bola itu juga menyoroti ketidakkonsistenan yang terlihat dalam tindakan disiplin klub, di mana Marc Cucurella lolos dari hukuman atas komentar kontroversial serupa selama jeda internasional.
Berbicara dalam podcast The Rest is Football, Lineker mengatakan: "Saya pikir itu agak aneh [Rosenior mencoret Fernandez]. Saya tidak berpikir dia mengatakan sesuatu yang sangat buruk atau merugikan Chelsea. Pada dasarnya dia hanya mengatakan ingin tinggal di Madrid. Cucurella mengatakan hal serupa tentang Barcelona dan sama sekali tidak dihukum. Siapa yang tidak mau bermain untuk Real Madrid?! Saya tidak mengerti larangan bermain itu. Denda saja dia jika ingin menghukumnya dan selesaikan secara internal, tapi saya tidak melihat bagaimana larangan bermain itu membantu. Jelas itu tidak membuat perbedaan apa pun saat melawan Port Vale, tapi saya hanya merasa itu sedikit aneh."
Budaya Stamford Bridge menjadi sorotan
Rosenior telah memprioritaskan disiplin tim untuk menyelamatkan musim yang penuh gejolak ini, meskipun Fernandez telah menyumbang 12 gol dan enam assist musim ini. Manajer tersebut menegaskan bahwa sanksi internal itu diperlukan untuk melindungi budaya klub yang sedang berkembang. Menjelaskan keputusannya, Rosenior menambahkan: "Sungguh mengecewakan mendengar Enzo berbicara seperti itu. Saya tidak punya kata-kata buruk untuk diucapkan tentang dirinya, tetapi ada batas yang telah dilanggar terkait budaya kami dan apa yang ingin kami bangun. Sebagai sosok, pribadi, dan pemain, saya sangat menghormatinya. Dia frustrasi karena dia ingin kami sukses. Mengenai keputusan ini, ini bukan hanya tentang saya, atau para direktur olahraga. Pemilik klub, para pemain, kami sejalan dalam keputusan ini. Pintu tidak tertutup bagi Enzo. Ini adalah sanksi. Anda harus melindungi budaya, dan dalam hal itu, batas telah terlampaui."
Pertandingan di Wembley semakin dekat bagi The Blues
Chelsea harus menjalani jadwal pertandingan Liga Premier mendatang tanpa pemain andalan di lini tengah mereka, menjelang laga semifinal Piala FA yang sangat dinanti melawan Leeds United di Wembley. Rosenior kini berada di bawah tekanan untuk mengintegrasikan kembali Fernandez secara efektif, terutama karena sang pemain masih terikat kontrak hingga 2032. Kegagalan dalam menyelesaikan ketegangan ini dengan cepat dapat mengancam impian Chelsea untuk meraih trofi dan memperkuat spekulasi mengenai pendekatan dari Madrid pada bursa transfer musim panas.