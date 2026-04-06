"Siapa yang nggak mau main buat Real Madrid?!" - Gary Lineker mempertanyakan keputusan Liam Rosenior yang "aneh" terkait skorsing Enzo Fernandez di Chelsea

Lineker langsung membela gelandang senilai £107 juta itu, dengan berargumen bahwa menyatakan minat untuk bergabung dengan Madrid adalah ambisi yang wajar, bukan bentuk penghinaan terhadap Chelsea. Pakar sepak bola itu juga menyoroti ketidakkonsistenan yang terlihat dalam tindakan disiplin klub, di mana Marc Cucurella lolos dari hukuman atas komentar kontroversial serupa selama jeda internasional.

Berbicara dalam podcast The Rest is Football, Lineker mengatakan: "Saya pikir itu agak aneh [Rosenior mencoret Fernandez]. Saya tidak berpikir dia mengatakan sesuatu yang sangat buruk atau merugikan Chelsea. Pada dasarnya dia hanya mengatakan ingin tinggal di Madrid. Cucurella mengatakan hal serupa tentang Barcelona dan sama sekali tidak dihukum. Siapa yang tidak mau bermain untuk Real Madrid?! Saya tidak mengerti larangan bermain itu. Denda saja dia jika ingin menghukumnya dan selesaikan secara internal, tapi saya tidak melihat bagaimana larangan bermain itu membantu. Jelas itu tidak membuat perbedaan apa pun saat melawan Port Vale, tapi saya hanya merasa itu sedikit aneh."