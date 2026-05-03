“Siapa yang nggak mau?” - Bintang muda Meksiko Armando Gonzalez ingin bergabung dengan wonderkid Barcelona Lamine Yamal di Camp Nou seiring dengan semakin ramainya pembicaraan soal transfer
Rumor transfer ke Barcelona
Dalam wawancara eksklusif dengan SPORT, Gonzalez menanggapi rumor yang semakin santer mengaitkannya dengan kepindahan ke Catalonia. Penyerang ini telah menjalani musim yang spektakuler, dengan mencetak 12 gol dalam 16 penampilan untuk Chivas di fase Clausura Liga MX. Catatan produktivitas yang tinggi ini dilaporkan telah membuat Barcelona menjadikannya sebagai opsi yang hemat biaya untuk memperkuat barisan penyerang mereka. Ketika ditanya tentang prospek mengenakan seragam Blaugrana yang ikonik dan bermain di bawah asuhan manajer Hansi Flick, sang penyerang tidak menyembunyikan kekagumannya. "Ya, tentu saja, siapa yang tidak mau? Barça adalah salah satu tim terbaik dalam sejarah. Bagi saya, tim asuhan [Pep] Guardiola itu legendaris, dan apa yang mereka lakukan sekarang bersama Hansi Flick juga sangat penting. Setiap pemain ingin bergabung ke sana. Jika itu terjadi, saya akan sangat bersyukur."
Memuji Yamal
Salah satu faktor utama yang membuat klub raksasa Spanyol ini begitu menarik adalah kesempatan untuk bermain bersama bintang muda sensasional, Yamal. Pemain sayap asal Spanyol ini telah menggemparkan dunia sepak bola sejak kemunculannya di Barca, dan penampilannya jelas sangat mengesankan bagi Gonzalez. Saat membahas kemungkinan berduet dengannya, Gonzalez mengungkapkan ambisinya untuk menguji kemampuannya bersama para pemain berbakat kelas dunia. Ia menambahkan: "Ya, siapa yang tidak mau? Saya pikir dia salah satu yang terbaik di dunia saat ini, dan apa yang dia lakukan setiap pekan sungguh luar biasa. Saya ingin dia menjadi rekan setim saya. Bisa bermain bersama yang terbaik di dunia menurut saya adalah salah satu tujuan saya, dan Lamine Yamal adalah salah satunya, jadi jika Tuhan memberi saya kesempatan untuk bisa bermain bersamanya, itu akan menjadi hal yang sangat indah."
Bekerja bersama para legenda Barcelona
Gonzalez sudah tidak asing lagi dengan filosofi klub tersebut berkat manajernya di Chivas, mantan bek Barcelona Gabriel Milito. "Dia bercerita kepada kami: dia pernah bermain di tim terbaik dalam sejarah, di Barcelona yang ikonik itu," jelas Gonzalez, sambil menyoroti bagaimana pengalaman-pengalaman tersebut menanamkan mentalitas juara.
Namun, meski mengagumi raksasa Catalan itu, dia secara mengejutkan mengaku mendukung salah satu rival domestik mereka. "Ini mungkin mengejutkan, tapi saya adalah penggemar Atlético de Madrid," ungkapnya. "Ayah saya pernah tinggal di Madrid dan dia membawa barang-barang dari Atlético untuk saya dan saudara laki-laki saya... Selain itu, saya menyukai gaya Cholo Simeone: dedikasi, perjuangan, tidak pernah menyerah, dan fokus pada setiap pertandingan."
Menatap Piala Dunia
Untuk saat ini, Gonzalez tetap fokus sepenuhnya untuk memimpin negaranya sebagai tuan rumah di Piala Dunia yang semakin dekat. Meksiko akan memulai kampanye Grup A mereka melawan Afrika Selatan pada 11 Juni, sebelum menghadapi Korea Selatan pada 19 Juni, dan menutup babak penyisihan grup melawan Republik Ceko pada 25 Juni. Setelah turnamen ini, langkah selanjutnya ke Eropa tampaknya sangat mungkin terjadi. Jika ia mempertahankan performa mencetak gol yang produktif ini, transfer besar-besaran ke Eropa bisa saja terwujud dalam waktu dekat.