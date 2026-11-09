Dia menjelaskan bahwa agar klausul tersebut sah dan tidak dapat dibatalkan, disyaratkan adanya kenaikan gaji tahunan pemain dengan persentase tidak kurang dari 20%, serta periode perpanjangan yang proporsional dengan durasi kontrak aslinya, dan hal-hal tersebut saat ini sudah terpenuhi.

Di antara syarat-syarat lainnya, menurut pakar hukum Arab Saudi tersebut, pemain harus memiliki "persetujuan terpisah dari perjanjian transfer aslinya dengan Chelsea".

Al-Shaikhi mengatakan, dalam pernyataan kepada program "Nadina", bahwa syarat-syarat perpanjangan sebenarnya sudah terpenuhi, tetapi manajemen Al-Nassr harus segera mengaktifkan klausul tersebut sebelum bursa transfer musim dingin.

Dia memperingatkan adanya risiko hukum yang timbul akibat keterlambatan Al-Nassr dalam menentukan sikapnya, seraya menegaskan bahwa terus menunggu dapat membuka pintu bagi komplikasi terkait hak-hak kontraktual pemain.

Dia menulis melalui akunnya di X: "Semakin lama Al-Nassr menunda pengaktifan klausul perpanjangan pemain Joao Felix, semakin besar risiko hukum kehilangan pemain tersebut, hingga menutup peluang bagi pemain untuk mundur, selain itu sebagian arbiter Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) sangat bersimpati kepada pemain yang dirampas haknya untuk bernegosiasi dalam 6 bulan terakhir masa kontraknya", seraya mencatat bahwa kontrak Felix berakhir pada Juni 2027.

Dia menambahkan bahwa Al-Nassr telah merumuskan klausul perpanjangan dengan baik sehingga membuatnya mengikat bagi pemain, meskipun hal itu tidak menghilangkan keharusan manajemen untuk bergerak mengaktifkannya pada waktu yang tepat.

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