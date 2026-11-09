Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

“Siapa yang membawa mereka ke kondisi ini?”: Peringatan hukum yang membuat Al-Nassr ketakutan terkait kontrak Felix

Transfers
Al Nassr FC
Saudi Pro League
J. Felix
Arab Saudi
Portugal

Si Bintang Dunia berpacu dengan waktu!

Pertandingan berikutnya
ALN

ALN

Saudi Pro League

20 Nov 2026

ALQ

ALQ

Masa depan Joao Felix masih menyisakan tanda tanya besar, di tengah perbedaan versi mengenai sikap Al Nassr terkait pengaktifan klausul perpanjangan dalam kontrak bintang Portugal itu, serta kendala hukum yang bisa memperumit perhitungan klub Saudi tersebut.

Dalam konteks ini, penasihat hukum Ahmed Al Sheikhi mengungkap detail penting terkait masa depan Felix, menjelaskan bahwa klausul perpanjangan dalam kontraknya bersifat "sepihak (dari pihak Al Nassr) dan bukan otomatis", yang berarti pengaktifan opsi ini memerlukan keputusan dari klub, bukan sekadar terpenuhinya syarat-syarat perpanjangan.

Video: Di luar 30 besar! Kejutan besar dalam peringkat dunia Liga Saudi

  • Bahaya Menunggu: Syarat Perpanjangan Tersedia

    Dia menjelaskan bahwa agar klausul tersebut sah dan tidak dapat dibatalkan, disyaratkan adanya kenaikan gaji tahunan pemain dengan persentase tidak kurang dari 20%, serta periode perpanjangan yang proporsional dengan durasi kontrak aslinya, dan hal-hal tersebut saat ini sudah terpenuhi.

    Di antara syarat-syarat lainnya, menurut pakar hukum Arab Saudi tersebut, pemain harus memiliki "persetujuan terpisah dari perjanjian transfer aslinya dengan Chelsea".

    Al-Shaikhi mengatakan, dalam pernyataan kepada program "Nadina", bahwa syarat-syarat perpanjangan sebenarnya sudah terpenuhi, tetapi manajemen Al-Nassr harus segera mengaktifkan klausul tersebut sebelum bursa transfer musim dingin.

    Dia memperingatkan adanya risiko hukum yang timbul akibat keterlambatan Al-Nassr dalam menentukan sikapnya, seraya menegaskan bahwa terus menunggu dapat membuka pintu bagi komplikasi terkait hak-hak kontraktual pemain.

    Dia menulis melalui akunnya di X: "Semakin lama Al-Nassr menunda pengaktifan klausul perpanjangan pemain Joao Felix, semakin besar risiko hukum kehilangan pemain tersebut, hingga menutup peluang bagi pemain untuk mundur, selain itu sebagian arbiter Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) sangat bersimpati kepada pemain yang dirampas haknya untuk bernegosiasi dalam 6 bulan terakhir masa kontraknya", seraya mencatat bahwa kontrak Felix berakhir pada Juni 2027.

    Dia menambahkan bahwa Al-Nassr telah merumuskan klausul perpanjangan dengan baik sehingga membuatnya mengikat bagi pemain, meskipun hal itu tidak menghilangkan keharusan manajemen untuk bergerak mengaktifkannya pada waktu yang tepat.

    Baca juga: Pengganti berharga mahal: penyakit Kompany merusak rencana United, dan nama terkenal mengancam Carrick

  • "Siapa yang membawa Al Nassr ke kondisi seperti ini?"

    Sebelumnya, sejumlah sumber telah memastikan kepada Kooora bahwa Al Nassr bergerak untuk mengaktifkan klausul perpanjangan dalam kontrak Felix hingga musim panas 2029, di tengah minat Barcelona untuk memulangkan sang pemain, serta upaya agennya, Jorge Mendes, untuk mengatur kepindahannya ke klub Catalan tersebut.

    Dalam konteks yang sama, jurnalis pendukung Al Nassr, Bandar Al Dubaikhi, memunculkan pertanyaan mengenai kebenaran perpanjangan kontrak Joao Felix, di tengah simpang siur kabar seputar pengaktifan klausul perpanjangan, seraya menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemilik klub (Dana Investasi Publik), sebagai pihak yang bertanggung jawab menyediakan nilai finansial yang dibutuhkan untuk merampungkan perpanjangan tersebut.

    Al Dubaikhi menunjukkan bahwa persoalan ini kian rumit di tengah pengawasan yang diberlakukan terhadap Al Nassr dan lemahnya sponsorship, menurut ungkapannya, seraya bertanya: "Siapa yang membawa Al Nassr ke kondisi seperti ini?".

    Detail-detail ini menempatkan manajemen Al Nassr di hadapan sebuah keputusan yang melampaui sekadar mempertahankan salah satu bintang tim, sebab persoalannya menyangkut waktu pengaktifan klausul, kewajiban finansial yang menyertainya, serta sejauh mana kemampuan klub untuk menuntaskan berkas ini sebelum sang pemain memasuki periode yang memungkinkannya bernegosiasi dengan klub-klub lain. Jadi, apakah Al Nassr akan berhasil melewati ujian ini?

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
ALN

ALN

Saudi Pro League

20 Nov 2026

ALQ

ALQ