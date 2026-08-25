Kedatangan Zinedine Zidane sebagai penerus Didier Deschamps seharusnya membuka era baru yang harmonis bagi Prancis, tetapi pilihannya untuk staf kepelatihan sudah lebih dulu mengundang sorotan. FFF baru-baru ini mengonfirmasi bahwa Barthez kembali sebagai pelatih kiper, mempertemukan kembali duet juara Piala Dunia 1998 itu di pinggir lapangan.

Namun, fakta bahwa mantan pemain Manchester United itu hingga kini belum memiliki lisensi kepelatihan resmi yang dibutuhkan untuk peran tersebut telah memicu perbedaan pendapat secara terbuka di antara para pundit paling terkemuka dalam sepakbola Prancis.

Larque, suara yang dihormati di media Prancis, vokal mengenai preseden yang ditetapkan situasi ini bagi sepakbola nasional. Meski ia tidak meragukan talenta individu yang terlibat, ia menilai federasi gagal menegakkan standar yang mereka tuntut dari pihak lain.

"Tidak ada yang lebih baik daripada Barthez," tegas Larqué dalam 'Rothen s’enflamme' milik RMC pada Selasa malam. "Apakah Anda benar-benar membutuhkan lisensi kepelatihan untuk memimpin tim nasional Prancis? Itu mitos! Tidak ada regulasi yang mewajibkannya. Ini paradoks yang sepenuhnya nyata karena kita berbicara tentang level tertinggi dalam permainan ini. Tentu, aturan itu ada untuk liga domestik, tetapi tidak di sini."