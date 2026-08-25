AFP
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'Siapa yang lebih baik daripada Fabien Barthez?' - Legenda Prancis dukung pilihan Zidane meski FFF mengkritik minimnya kualifikasi pelatih kiper itu
Reuni legendaris di tengah kritik pedas
Kedatangan Zinedine Zidane sebagai penerus Didier Deschamps seharusnya membuka era baru yang harmonis bagi Prancis, tetapi pilihannya untuk staf kepelatihan sudah lebih dulu mengundang sorotan. FFF baru-baru ini mengonfirmasi bahwa Barthez kembali sebagai pelatih kiper, mempertemukan kembali duet juara Piala Dunia 1998 itu di pinggir lapangan.
Namun, fakta bahwa mantan pemain Manchester United itu hingga kini belum memiliki lisensi kepelatihan resmi yang dibutuhkan untuk peran tersebut telah memicu perbedaan pendapat secara terbuka di antara para pundit paling terkemuka dalam sepakbola Prancis.
Larque, suara yang dihormati di media Prancis, vokal mengenai preseden yang ditetapkan situasi ini bagi sepakbola nasional. Meski ia tidak meragukan talenta individu yang terlibat, ia menilai federasi gagal menegakkan standar yang mereka tuntut dari pihak lain.
"Tidak ada yang lebih baik daripada Barthez," tegas Larqué dalam 'Rothen s’enflamme' milik RMC pada Selasa malam. "Apakah Anda benar-benar membutuhkan lisensi kepelatihan untuk memimpin tim nasional Prancis? Itu mitos! Tidak ada regulasi yang mewajibkannya. Ini paradoks yang sepenuhnya nyata karena kita berbicara tentang level tertinggi dalam permainan ini. Tentu, aturan itu ada untuk liga domestik, tetapi tidak di sini."
- AFP
FFF dituduh gagal memberi teladan
Inti kritik yang diarahkan kepada presiden FFF, Philippe Diallo, adalah dugaan kurangnya konsistensi. Dengan menunjuk pelatih yang masih dalam proses mendapatkan lisensinya, sebagian pihak menilai badan pengatur itu merusak pentingnya kurikulum kepelatihan nasional.
Mantan pemain internasional Prancis itu melontarkan kritik kepada jajaran FFF, dengan mengklaim bahwa solusi sederhana bisa menghindari badai yang mulai muncul. "FFF membiarkan kurangnya standar di level tertinggi sepakbola kita," geram Larque. "Apa mereka tidak bisa berpikir sejenak? Apa mereka tidak bisa begitu saja menempatkan asisten yang berkualifikasi di samping Barthez untuk membungkam para pengkritik? Jika Anda merekrut asisten dengan lisensi yang diperlukan, tidak ada masalah. Saya mengenal Fabien, dan saya percaya dia punya banyak hal untuk ditawarkan, tetapi ini terlihat buruk."
Rothen mengecam kritik yang 'mudah'
Namun, tidak semua orang setuju dengan fokus pada urusan administrasi. Mantan winger PSG dan Prancis, Jerome Rothen, melontarkan pembelaan tegas terhadap Barthez, dengan berargumen bahwa statusnya sebagai ikon sepakbola seharusnya lebih penting daripada persyaratan birokrasi apa pun.
"Mengkritik itu mudah," geram mantan gelandang internasional itu. "Saat Zidane datang, dia memilih stafnya. Biarkan orang-orang menjalankan pekerjaan mereka! Semua orang bermimpi melihat Zizou menangani timnas Prancis. Bagaimana mungkin ada yang berani mengatakan Barthez tidak punya lisensi atau tidak pantas berada di sana? Kita sedang membicarakan Barthez, sialan! Dia merevolusi posisi penjaga gawang, bagaimana mungkin dia tidak punya cukup kredit? Bahkan tidak ada perdebatan yang perlu dilakukan. Jika ada satu orang yang layak dihormati, itu adalah dia."
- AFP
Pengalaman praktis versus pendidikan formal
Perdebatan ini menyoroti ketegangan yang sudah lama ada dalam sepakbola antara nilai pengalaman bermain di level tertinggi dan pendidikan kepelatihan formal. Barthez, pemenang Liga Champions bersama Marseille pada 1993 dan juara dunia pada 1998, saat ini sedang menempuh diploma kepelatihannya untuk membungkam para peragu yang masih tersisa. Namun, bagi mereka yang pernah bermain bersamanya, gagasan bahwa buku panduan kepelatihan bisa menawarkan wawasan yang lebih besar daripada karier Barthez sendiri dianggap menggelikan dalam konteks persiapan internasional level elite.
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