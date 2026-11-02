Siapa yang gagal mendapatkan Dominic Calvert-Lewin? ‘Klub-klub besar Eropa’ mengajukan ‘pertanyaan yang salah’ sebelum pemain timnas Inggris itu bergabung dengan Leeds sebagai pemain bebas transfer
Kebugaran Calvert-Lewin dipertanyakan
Leeds gembira bisa memboyong pemain asal Sheffield itu kembali ke daerah asalnya di Yorkshire. Perekrutan itu sempat dianggap sebagai langkah yang cukup berisiko ketika Leeds mendatangkan Calvert-Lewin setelah kembali ke Premier League.
Tim asuhan Daniel Farke membutuhkan pemain untuk memimpin lini depan. Namun, muncul pertanyaan apakah pemain yang dipilih untuk mengenakan kostum nomor 9 Leeds itu mampu tetap bugar dan memberikan kontribusi yang dibutuhkan tim yang sangat memerlukan inspirasi dalam menyerang.
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Catatan gol mengesankan selama di Leeds
Masalah kebugaran sudah terlalu sering dialami Calvert-Lewin menjelang akhir sembilan tahun kiprahnya di Merseyside. Gol-golnya juga mengering, dengan hanya 13 gol tercatat dalam tiga musim terakhirnya bersama Everton.
Ia mencetak 15 gol pada musim debutnya bersama Leeds, termasuk 14 gol di kompetisi kasta tertinggi, dan kembali dipanggil ke timnas Inggris sekitar lima tahun setelah jumlah penampilannya bersama Inggris mencapai 11. Ia telah tampil tiga kali di bawah arahan Thomas Tuchel.
Calvert-Lewin hampir selalu tampil di bawah arahan Farke, dengan kondisi fisiknya ditangani secara cermat, dan saat ini menjadi salah satu penyerang paling konsisten di Liga Primer Inggris, serta bisa dibilang yang paling berbahaya dalam duel udara.
Klub-klub top Eropa gagal mendapatkan pemain bebas transfer
Saat ditanya apakah sejumlah klub besar, terutama yang mengandalkan satu penyerang di lini depan, akan menyesal karena membiarkan Calvert-Lewin lepas dari incaran mereka, mantan penyerang Leeds Beckford, yang berbicara dalam kerja sama dengan FreeBets, tempat menemukan situs taruhan terbaik di Britania Raya, mengatakan kepada GOAL: “Dia sudah berada di klub besar!
“Saya berbicara dengan Dom pada musim panas ketika dia pindah ke Leeds. Saya bertanya kepadanya, ‘Apa yang membuatmu memilih Leeds dan apakah ada klub lain yang tertarik?’ Memang ada. Ada beberapa klub besar Eropa yang tertarik kepadanya. Ada juga beberapa klub Premier League yang tertarik, tetapi mereka mengajukan pertanyaan yang keliru.
“Alasan dia pindah ke Leeds adalah karena dia percaya kepada tim fisioterapi dan pembicaraan yang mereka lakukan. Dia memiliki instruktur kebugaran pribadi yang sudah bekerja dengannya selama beberapa waktu. Mereka mendengarkan kondisi tubuhnya. Dia tidak dipaksa untuk terus bermain saat mengalami gangguan ringan, rasa pegal, atau nyeri tertentu.
“Itulah salah satu hal yang, ketika Anda masih muda dan bergabung dengan klub besar seperti Everton, selalu dikatakan kepada Anda: teruslah bermain meski merasa sakit. Jadilah sedikit lebih tangguh. Jangan biarkan gangguan-gangguan kecil itu mengusik pikiran Anda. Sebagai pemain, Anda tidak akan selalu berada dalam kondisi 100 persen bugar. Kalau Anda berada dalam kondisi 100 persen bugar selama lima persen dari keseluruhan waktu, itu sudah sangat bagus.
“Terlepas dari klub mana yang ditujunya saat pindah, dia akan lebih dipandang sebagai pemain senior ketimbang anak muda yang dahulu datang ke Everton. Kini, ada pemahaman bahwa dia pernah mengalami masa yang agak sulit terkait cedera, tetapi dia sudah berhasil mengatasinya karena jauh lebih memahami tubuhnya. Dia mendengarkan kondisi tubuhnya. Dia memenuhi kebutuhan nutrisi tubuhnya dengan tepat. Dia juga cukup tidur, dan itu sangat penting. Tidur merupakan salah satu hal yang kerap diabaikan dalam pemulihan.
“Dia sempat mempertimbangkan pindah ke satu atau dua klub lain. Namun, setelah berbicara bukan hanya dengan Daniel Farke, melainkan juga dengan tim fisioterapi, serta melihat proyek Leeds untuk lima tahun ke depan, dia mengatakan bahwa tawaran itu terlalu bagus untuk ditolak. Raksasa yang tertidur, begitulah istilahnya.”
- Getty
Akankah Leeds merekrut satu penyerang lagi pada 2027?
Kepercayaan Leeds terbayar, dengan Calvert-Lewin mencetak lima gol lagi bagi mereka dalam sembilan penampilan musim ini. Ia telah menjadi sosok andalan di West Yorkshire dan pemimpin di lapangan.
Masih ada potensi untuk tampil lebih baik, karena ia dengan senang hati mengemban ekspektasi di lini serang. Sementara itu, Leeds kemungkinan akan berupaya mendatangkan lebih banyak opsi rotasi pada bursa transfer mendatang agar Calvert-Lewin tidak dipaksa bermain hingga melampaui batas kemampuannya.
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