Saat ditanya apakah sejumlah klub besar, terutama yang mengandalkan satu penyerang di lini depan, akan menyesal karena membiarkan Calvert-Lewin lepas dari incaran mereka, mantan penyerang Leeds Beckford, yang berbicara dalam kerja sama dengan FreeBets, tempat menemukan situs taruhan terbaik di Britania Raya, mengatakan kepada GOAL: “Dia sudah berada di klub besar!

“Saya berbicara dengan Dom pada musim panas ketika dia pindah ke Leeds. Saya bertanya kepadanya, ‘Apa yang membuatmu memilih Leeds dan apakah ada klub lain yang tertarik?’ Memang ada. Ada beberapa klub besar Eropa yang tertarik kepadanya. Ada juga beberapa klub Premier League yang tertarik, tetapi mereka mengajukan pertanyaan yang keliru.

“Alasan dia pindah ke Leeds adalah karena dia percaya kepada tim fisioterapi dan pembicaraan yang mereka lakukan. Dia memiliki instruktur kebugaran pribadi yang sudah bekerja dengannya selama beberapa waktu. Mereka mendengarkan kondisi tubuhnya. Dia tidak dipaksa untuk terus bermain saat mengalami gangguan ringan, rasa pegal, atau nyeri tertentu.

“Itulah salah satu hal yang, ketika Anda masih muda dan bergabung dengan klub besar seperti Everton, selalu dikatakan kepada Anda: teruslah bermain meski merasa sakit. Jadilah sedikit lebih tangguh. Jangan biarkan gangguan-gangguan kecil itu mengusik pikiran Anda. Sebagai pemain, Anda tidak akan selalu berada dalam kondisi 100 persen bugar. Kalau Anda berada dalam kondisi 100 persen bugar selama lima persen dari keseluruhan waktu, itu sudah sangat bagus.

“Terlepas dari klub mana yang ditujunya saat pindah, dia akan lebih dipandang sebagai pemain senior ketimbang anak muda yang dahulu datang ke Everton. Kini, ada pemahaman bahwa dia pernah mengalami masa yang agak sulit terkait cedera, tetapi dia sudah berhasil mengatasinya karena jauh lebih memahami tubuhnya. Dia mendengarkan kondisi tubuhnya. Dia memenuhi kebutuhan nutrisi tubuhnya dengan tepat. Dia juga cukup tidur, dan itu sangat penting. Tidur merupakan salah satu hal yang kerap diabaikan dalam pemulihan.

“Dia sempat mempertimbangkan pindah ke satu atau dua klub lain. Namun, setelah berbicara bukan hanya dengan Daniel Farke, melainkan juga dengan tim fisioterapi, serta melihat proyek Leeds untuk lima tahun ke depan, dia mengatakan bahwa tawaran itu terlalu bagus untuk ditolak. Raksasa yang tertidur, begitulah istilahnya.”