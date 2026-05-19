Siapa yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Chelsea Tahun Ini? ‘Pemain yang menonjol’ mendapat pengakuan dari mantan bintang The Blues, Gary Cahill, setelah mengungguli Cole Palmer dan Enzo Fernandez

Setelah mencetak 30 gol untuk Brighton dalam dua musim yang gemilang di kancah sepak bola Inggris, Pedro direkrut oleh Chelsea pada musim panas 2025 dan langsung dimasukkan ke dalam skuad yang kemudian berhasil menjuarai Piala Dunia Antarklub FIFA di Amerika Serikat.

Awal yang diimpikan selama berkarier bersama The Blues sedikit tercoreng oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya, dengan Enzo Maresca yang diberhentikan dari tugas manajerialnya pada awal 2026. Liam Rosenior memimpin 23 pertandingan sebagai bos Chelsea sebelum mengalami nasib yang sama.

Calum McFarlane memimpin The Blues ke final Piala FA 2026 saat menjabat sebagai manajer interim, namun harus menelan kekecewaan di Wembley saat berhadapan dengan Manchester City. Telah diumumkan bahwa Xabi Alonso akan mengambil alih kendali menjelang musim depan.

Masih harus dilihat siapa saja yang akan dimilikinya, dengan jendela transfer berikutnya yang akan dibuka pada bulan Juni yang menjanjikan lebih banyak kedatangan dan kepergian pemain, tetapi Pedro telah melakukan yang cukup - dengan mencetak 20 gol sepanjang musim - untuk menunjukkan bahwa ia akan memainkan peran penting dalam era baru bagi klub raksasa London barat tersebut.