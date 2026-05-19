Siapa yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Chelsea Tahun Ini? ‘Pemain yang menonjol’ mendapat pengakuan dari mantan bintang The Blues, Gary Cahill, setelah mengungguli Cole Palmer dan Enzo Fernandez
Chelsea bersiap memasuki era baru
Setelah mencetak 30 gol untuk Brighton dalam dua musim yang gemilang di kancah sepak bola Inggris, Pedro direkrut oleh Chelsea pada musim panas 2025 dan langsung dimasukkan ke dalam skuad yang kemudian berhasil menjuarai Piala Dunia Antarklub FIFA di Amerika Serikat.
Awal yang diimpikan selama berkarier bersama The Blues sedikit tercoreng oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya, dengan Enzo Maresca yang diberhentikan dari tugas manajerialnya pada awal 2026. Liam Rosenior memimpin 23 pertandingan sebagai bos Chelsea sebelum mengalami nasib yang sama.
Calum McFarlane memimpin The Blues ke final Piala FA 2026 saat menjabat sebagai manajer interim, namun harus menelan kekecewaan di Wembley saat berhadapan dengan Manchester City. Telah diumumkan bahwa Xabi Alonso akan mengambil alih kendali menjelang musim depan.
Masih harus dilihat siapa saja yang akan dimilikinya, dengan jendela transfer berikutnya yang akan dibuka pada bulan Juni yang menjanjikan lebih banyak kedatangan dan kepergian pemain, tetapi Pedro telah melakukan yang cukup - dengan mencetak 20 gol sepanjang musim - untuk menunjukkan bahwa ia akan memainkan peran penting dalam era baru bagi klub raksasa London barat tersebut.
Pedro dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini The Blues
Dalam wawancara eksklusif dengan GOAL saat menghadiri acara Famous CFC bertema final Piala FA di Amerika Serikat, mantan bintang The Blues, Cahill, mengatakan ketika ditanya untuk menyebutkan Pemain Terbaik Musim 2025-26 di Stamford Bridge: “Bagi saya, mungkin Joao Pedro.
“Saya pikir dia adalah pemain yang paling menonjol bagi Chelsea musim ini dalam hal diminta bermain di posisi yang berbeda-beda, baik sebagai nomor 10, nomor 9, atau kadang-kadang di sisi lini depan. Dia kini telah menambah gol dan assist ke dalam permainannya dan secara umum dia adalah pemain top. Saya akan memilih dia.”
Bisakah Fernandez menjadi seperti Lampard?
Pemain lain yang kini semakin tajam dalam mencetak gol adalah gelandang asal Argentina, Fernandez. Pemain berusia 25 tahun yang sangat aktif ini telah mencetak 14 gol di semua kompetisi. Pemenang Piala Dunia ini sering disamakan dengan legenda Chelsea, Frank Lampard.
Ketika ditanya apakah pemain asal Amerika Selatan ini dapat membuktikan ekspektasi tersebut dan mencetak angka-angka yang membuat ikon The Blues itu menjadi salah satu yang terbaik di bidangnya, Cahill berkata: “Saya pikir itu mungkin menjadi target berikutnya, karena menurut saya dia adalah pemain yang sangat berpengaruh dalam hal kemampuannya mencetak gol. Saya cukup menyukainya dalam peran yang lebih menyerang.
“Dia sedikit mengingatkan saya pada Frank, terutama dalam hal cara dia mengatur waktu larinya ke kotak penalti. Dia sepertinya selalu berada di tempat yang tepat untuk mendapatkan peluang—mencium peluang gol. Saya kira dalam hal perkembangan dan peningkatan dirinya, mungkin dia memang melihat hal seperti itu, karena itu unik. Ketika melihat Frank, itu memang unik. Tunjukkan kepada saya pemain tengah saat ini yang mencetak 20 gol per musim sebagai standar. Itu sangat berharga.
“Angka-angka dan gol-gol itu, dalam hal bagaimana hal itu akan menghasilkan poin bagi klub, akan sangat besar. Saya melihatnya sebagai sosok pemimpin dan mungkin itu adalah sesuatu yang ingin dia terus dorong dan terus berusaha mencetak gol, karena dia telah mencetak beberapa gol penting musim ini.”
Chelsea merangkul keluarga Blues di seluruh dunia
Baik Pedro maupun Fernandez tak mampu mencetak gol saat menghadapi City dalam laga yang mempertaruhkan gelar bergengsi. Namun, Chelsea telah membuktikan bahwa mereka tetap menjadi pesaing serius untuk gelar tertinggi dan terus memberikan alasan bagi para penggemar di seluruh dunia untuk bersorak.
Cahill - yang memenangkan dua gelar Liga Premier, Piala FA, dan Liga Europa selama delapan tahun yang tak terlupakan di Bridge, bersama dengan gelar Liga Champions - menambahkan bahwa para pendukung di seluruh dunia merasa menjadi bagian dari keluarga Blues yang lebih luas: “Itulah inti dari acara-acara ini - acara-acara CFC yang terkenal seperti ini.
“Saya sudah ikut beberapa kali. Jelas yang ini di Chicago, di mana kami punya Coors Light di sini. Itu momen yang hebat, meski hasilnya tidak memuaskan. Tapi semangatnya tinggi. Menyenangkan bisa berinteraksi dengan para penggemar. Anda menyadari betapa besarnya Chelsea saat mulai berkeliling setelah pensiun dan melihat semua penggemar ini.
“Mereka datang beramai-ramai dan menyenangkan bisa berinteraksi dengan mereka karena sebagai pemain, kita bermain dan melihat mereka dari jauh. Senang rasanya bisa berada di lapangan sekarang dan berinteraksi dengan para penggemar. Saya pikir mereka telah menikmati hari yang menyenangkan. Mereka dalam suasana hati yang baik, tentu saja, terlepas dari hasilnya. Acara ini sangat luar biasa.”
Tersisa dua pertandingan penting di Liga Premier
Chelsea, yang masih berpeluang finis di delapan besar musim ini dan lolos ke kompetisi Eropa musim 2026-27, masih memiliki dua laga tersisa dalam jadwal mereka. Laga pertama, yang akan disaksikan dengan cermat oleh Cahill, akan mempertemukan mereka dengan rival lama Tottenham di London pada hari Selasa. Sunderland kemudian akan menjadi lawan mereka di Stadium of Light pada hari terakhir.
Gary Cahill berbicara di Chicago pada acara The Famous CFC yang dipersembahkan oleh Coors Light, perhentian terakhir dari rangkaian acara keterlibatan penggemar internasional Chelsea FC pada musim 2025-26. The Famous CFC memberikan kesempatan kepada para penggemar Chelsea dari seluruh dunia untuk bertemu dengan sesama penggemar The Blues serta menikmati sesi tanya jawab, kuis, permainan, dan kesempatan untuk berfoto bersama trofi Liga Premier.