Siapa yang bisa menghentikan Prancis? Arsène Wenger mengatakan hanya satu tim yang bisa mencegah Kylian Mbappé dkk meraih gelar Piala Dunia lagi

Mantan manajer legendaris Arsenal yang berusia 76 tahun itu membagikan analisis mendalamnya saat menjadi tamu di podcast Felix dan Toni Kroos. Wenger menekankan bahwa prediksinya murni didasarkan pada kualitas teknis di lapangan, bukan karena bias subjektif sebagai warga negara Prancis.

Ia menyatakan: "Prancis akan menjuarai Piala Dunia. Saya tahu kalian akan mengatakan itu karena saya orang Prancis. Namun, jika kalian menganalisis turnamen ini sedikit, kereta itu kini melaju dengan kecepatan tertentu. Dan kalian harus mampu naik ke kereta itu."