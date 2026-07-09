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Siapa yang bisa menghentikan Prancis? Arsène Wenger mengatakan hanya satu tim yang bisa mencegah Kylian Mbappé dkk meraih gelar Piala Dunia lagi
Wenger mendukung Les Bleus
Wenger memprediksi tim nasional Prancis akan menjadi juara dunia dalam turnamen tahun ini setelah menyaksikan penampilan meyakinkan dari Mbappé dan kawan-kawan. Pasukan Deschamps tampil sangat tangguh dalam lima pertandingan pembuka mereka menjelang laga perempat final melawan Maroko di Gillette Stadium, Boston. Wenger yakin Les Bleus memiliki kecepatan dan momentum luar biasa yang akan membuat tim lawan sangat sulit menandingi kekuatan mereka.
- AFP
Pria asal Prancis itu memprediksi kemenangan di turnamen tersebut
Mantan manajer legendaris Arsenal yang berusia 76 tahun itu membagikan analisis mendalamnya saat menjadi tamu di podcast Felix dan Toni Kroos. Wenger menekankan bahwa prediksinya murni didasarkan pada kualitas teknis di lapangan, bukan karena bias subjektif sebagai warga negara Prancis.
Ia menyatakan: "Prancis akan menjuarai Piala Dunia. Saya tahu kalian akan mengatakan itu karena saya orang Prancis. Namun, jika kalian menganalisis turnamen ini sedikit, kereta itu kini melaju dengan kecepatan tertentu. Dan kalian harus mampu naik ke kereta itu."
Spanyol menjadi ancaman taktis
Meskipun perwakilan Eropa mendominasi babak perempat final, Wenger meragukan peluang Inggris dan meyakini Maroko serta Argentina akan kesulitan menghentikan sang juara bertahan. Menurutnya, hanya skuad La Roja asuhan Luis de la Fuente yang memiliki identitas kolektif dan kematangan taktis untuk merepotkan sang juara bertahan.
Wenger menambahkan: "Bagi saya, Spanyol-lah yang menjadi tanda tanya sesungguhnya. Jika ada tim yang mampu mengalahkan Prancis saat ini, saya akan mengatakan itu adalah Spanyol. Karena mereka memiliki tingkat teknis yang lebih baik daripada Prancis. Mereka memiliki kualitas permainan kolektif, dan budaya permainan kolektif, yang saat ini tidak dimiliki oleh tim mana pun di dunia. Setidaknya, tidak pada level ini. Jadi, menurut saya, pertarungan akan terjadi di antara kedua tim itu. Setelah itu, tentu saja, Prancis lebih kuat secara fisik."
- Getty Images Sport
Tim-tim unggulan membidik tiket ke semifinal
Ujian fisik dan mental yang berat kini menanti Prancis, karena mereka harus menghadapi tim Maroko yang bertekad membalas kekalahan di semifinal 2022. Jika mereka lolos, jalan menuju kejayaan akan semakin terjal dengan kemungkinan berhadapan melawan generasi emas baru Spanyol, yang dipimpin oleh Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal. Mengingat performa mengesankan kedua negara sejauh ini, konsistensi fisik dan kedalaman skuad akan menjadi faktor penentu utama dalam perebutan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola.
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