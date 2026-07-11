Robson yakin para bek tengah Inggris saat ini memiliki kecepatan dan kualitas teknis, namun ia meragukan apakah mereka mampu menandingi Haaland secara fisik sepanjang pertandingan. Ia memperkirakan penyerang andalan Norwegia itu akan meningkatkan permainannya di panggung terbesar.

"Pertandingan melawan Norwegia inilah yang membuat saya sangat ingin melihat Harry Maguire masuk dalam skuad Thomas Tuchel musim panas ini, karena saya yakin Harry Maguire mampu mengimbangi Erling Haaland," kata Robson kepada Hajper.

"Para pemain lain yang kami miliki memang cepat, tetapi mereka tidak sekuat Maguire, dan Haaland pasti akan tampil maksimal dalam pertandingan ini serta memanfaatkan kekuatan dan kualitas lainnya untuk naik ke level yang lebih tinggi karena ini adalah Piala Dunia. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi dua bek tengah Inggris. Harry Maguire seharusnya menjadi orang yang paling tepat untuk tugas ini."