Getty Images
Diterjemahkan oleh
Siapa yang bisa menghentikan Erling Haaland? Mantan bintang Inggris menyebut 'orang terbaik' untuk membungkam bintang Norwegia itu - tapi dia bahkan tidak masuk dalam skuad Thomas Tuchel
Robson mempertanyakan mengapa Maguire tidak dimasukkan dalam skuad
Inggris sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan krusial di Piala Dunia melawan Norwegia, di mana sebagian besar perhatian tertuju pada upaya menghentikan Haaland. Meskipun Tuchel memiliki beberapa opsi bek tengah yang tersedia, Robson berpendapat bahwa satu pemain kunci telah terlewatkan.
Mantan kapten Inggris itu berpendapat bahwa Maguire adalah bek yang ideal untuk menghadapi Haaland berkat postur tubuhnya yang kokoh. Maguire tidak dimasukkan ke dalam skuad turnamen Tuchel, sehingga Robson khawatir Inggris mungkin kekurangan kekuatan yang dibutuhkan untuk menghadapi striker Manchester City tersebut.
- Getty
Robson menjelaskan mengapa Maguire adalah pilihan yang tepat
Robson yakin para bek tengah Inggris saat ini memiliki kecepatan dan kualitas teknis, namun ia meragukan apakah mereka mampu menandingi Haaland secara fisik sepanjang pertandingan. Ia memperkirakan penyerang andalan Norwegia itu akan meningkatkan permainannya di panggung terbesar.
"Pertandingan melawan Norwegia inilah alasan mengapa saya sangat ingin melihat Harry Maguire masuk dalam skuad Thomas Tuchel musim panas ini, karena saya yakin Harry Maguire mampu mengimbangi Erling Haaland," kata Robson kepada Hajper.
"Para pemain lain yang kami miliki memang cepat, tetapi mereka tidak sekuat Maguire, dan Haaland pasti akan tampil maksimal dalam pertandingan ini serta memanfaatkan kekuatan dan kualitas lainnya untuk naik ke level yang lebih tinggi karena ini adalah Piala Dunia. Ini akan menjadi pertandingan yang berat bagi dua bek tengah Inggris. Harry Maguire seharusnya menjadi orang yang paling tepat untuk tugas ini."
Inggris masih diunggulkan untuk mengalahkan Norwegia tipis-tipis
Terlepas dari kekhawatirannya, Robson tetap yakin Inggris akan lolos dari ujian ini. Ia memprediksi kemenangan 2-1, meski ia memperingatkan bahwa Haaland dan Martin Odegaard akan menjadi ancaman serius.
"Inggris akan menjadi salah satu favorit, tetapi pertandingan melawan Norwegia akan sulit karena mereka adalah tim yang kuat dan terorganisir dengan baik, yang bisa bertahan di belakang bola, bertahan dengan sangat baik, dan kemudian mengancam Anda melalui Martin Odegaard dan Erling Haaland," jelas Robson.
"Mereka akan menjadi ancaman nyata. Ini seharusnya menjadi pertandingan yang menarik, dan lagi-lagi Inggris harus bekerja keras untuk menembus pertahanan mereka. Saya memprediksi skornya 2-1 untuk Inggris karena saya pikir Odegaard atau Haaland akan mencetak gol, tetapi saya yakin kami juga akan menjadi ancaman yang cukup serius dalam serangan, dan melihat cara para pemain bermain belakangan ini, saya merasa kami bisa memenangkan pertandingan itu."
- Getty
Inggris akan menghadapi ujian terberatnya sejauh ini
Inggris kini akan berhadapan dengan Norwegia dalam pertandingan yang menurut Robson akan menjadi salah satu laga tersulit mereka di turnamen ini. Pertarungan antara barisan pertahanan Inggris dan Haaland, ditambah pengaruh Odegaard serta Jude Bellingham di lini tengah, bisa jadi menjadi faktor penentu hasil pertandingan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami