Osimhen telah dengan tegas membuktikan kemampuannya sebagai penyerang kelas atas di sepak bola Eropa setelah penampilan gemilangnya di Super Lig. Mantan rekan setimnya, Frankowski, yang saat ini dipinjamkan ke Stade Rennais, meyakini bahwa dampak yang diberikan pemain asal Nigeria itu setara dengan para pemain terbaik di dunia.

Frankowski dengan cepat menyoroti bahwa mantan bintang Napoli ini memiliki semangat yang unik, mirip dengan talenta kelas dunia lainnya seperti Erling Haaland dan Harry Kane. Bek sayap tersebut mencatat bahwa Osimhen mungkin termasuk dalam lima penyerang terbaik di dunia, mengutip kesiapan mental dan fisiknya yang konsisten untuk setiap pertandingan.

"Osimhen, seorang penyerang kelas dunia, mungkin termasuk dalam lima besar. Cara dia selalu bersiap untuk pertandingan, serta hasratnya untuk mencetak gol, juga sangat mengesankan. Saya bisa terus-menerus membicarakan tentang dia," kata Frankowski dalam wawancara dengan onet.