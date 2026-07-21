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Siapa yang berada di atasnya? Victor Osimhen disebut-sebut sebagai salah satu dari ‘lima besar’ penyerang di dunia sepak bola, seiring pemain timnas Nigeria ini bergabung dengan Harry Kane dan Erling Haaland dalam jajaran talenta elit
Osimhen bergabung dengan jajaran penyerang elit
Osimhen telah dengan tegas membuktikan kemampuannya sebagai penyerang kelas atas di sepak bola Eropa setelah penampilan gemilangnya di Super Lig. Mantan rekan setimnya, Frankowski, yang saat ini dipinjamkan ke Stade Rennais, meyakini bahwa dampak yang diberikan pemain asal Nigeria itu setara dengan para pemain terbaik di dunia.
Frankowski dengan cepat menyoroti bahwa mantan bintang Napoli ini memiliki semangat yang unik, mirip dengan talenta kelas dunia lainnya seperti Erling Haaland dan Harry Kane. Bek sayap tersebut mencatat bahwa Osimhen mungkin termasuk dalam lima penyerang terbaik di dunia, mengutip kesiapan mental dan fisiknya yang konsisten untuk setiap pertandingan.
"Osimhen, seorang penyerang kelas dunia, mungkin termasuk dalam lima besar. Cara dia selalu bersiap untuk pertandingan, serta hasratnya untuk mencetak gol, juga sangat mengesankan. Saya bisa terus-menerus membicarakan tentang dia," kata Frankowski dalam wawancara dengan onet.
Rumor transfer dan perdebatan teknis
Terlepas dari pujian tinggi dari mereka yang pernah bermain bersamanya, Osimhen tetap menjadi sosok yang memicu perdebatan sengit di bursa transfer. Meskipun rekor golnya tak terbantahkan—ia menutup musim lalu dengan 22 gol dan delapan assist di semua kompetisi—beberapa kritikus berpendapat bahwa gayanya mungkin tidak cocok untuk setiap klub elit.
Permainan serba bisa pemain asal Nigeria ini, yang ditandai dengan dominasi di udara dan tekanan agresif, menjadikannya mimpi buruk bagi para bek, namun perbincangan mengenai “teknik yang rapi” terus beredar. Meskipun demikian, Frankowski menegaskan bahwa kepercayaan diri yang terpancar dari bintang-bintang seperti Osimhen adalah hal yang menentukan ruang ganti tim papan atas.
Kehidupan para bintang Galatasaray setelah pensiun
Frankowski kini meniti kariernya sendiri di Ligue 1 bersama Stade Rennais, di mana ia dilatih oleh mantan manajernya di RC Lens, Franck Haise. Pemain asal Polandia ini bertekad untuk merebut kembali posisinya di tim nasional setelah melewati masa sulit yang diwarnai cedera otot.
Saat mengenang para bintang yang pernah ia temui, ia menyebut nama-nama seperti Dries Mertens dan Fernando Muslera sebagai pengaruh utama. "Saat masuk ke ruang ganti di Galatasaray, kamu berpikir, 'Wow, aku baru saja menonton para pemain ini di TV sampai kemarin, dan sekarang kita bermain di tim yang sama,'" tambah Frankowski.
- AFP
Ambisi tim nasional
Pemain berusia 31 tahun ini kini berupaya memanfaatkan performa apiknya di klub untuk kembali masuk ke skuad Polandia asuhan Jan Urban menjelang laga-laga Nations League musim gugur nanti. Setelah absen cukup lama pada musim semi akibat cedera betis, Frankowski tiba di Rennes seminggu lebih awal daripada rekan-rekannya untuk memastikan kebugarannya berada pada level optimal.
Ia mengakui bahwa motivasinya untuk kembali ke panggung internasional kini lebih tinggi dari sebelumnya. "Saya sudah cukup lama tidak bermain untuk tim nasional. Saya memiliki motivasi yang lebih besar untuk kembali dan menjadi bagian penting dari tim itu," jelasnya.
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