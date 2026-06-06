Siapa yang akan meraih Sepatu Emas di Piala Dunia 2026? Para penulis GOAL memberikan pendapat mereka

Di GOAL, kami merasa cukup paham tentang olahraga yang indah ini, sehingga kami meminta tim penulis dan editor kami di Inggris dan Amerika Serikat untuk memberikan prediksi mereka mengenai turnamen ini. Mulai dari tim kuda hitam hingga kekecewaan terbesar, kami siap memberikan gambaran lengkap tentang apa yang bisa Anda harapkan dari Piala Dunia terbesar yang pernah diselenggarakan.

Pertama-tama, kami meminta tim kami untuk memprediksi siapa yang akan memenangkan Sepatu Emas sebagai pencetak gol terbanyak turnamen ini - berikut pendapat mereka...