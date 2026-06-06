Siapa yang akan meraih Sepatu Emas di Piala Dunia 2026? Para penulis GOAL memberikan pendapat mereka

Sudah sangat dekat, seolah-olah kita bisa merasakannya. Piala Dunia 2026 kini tinggal hitungan hari lagi, dengan para pemain terbaik dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada untuk menyambut musim panas sepak bola yang menjanjikan. Sementara beberapa tim hanya bermimpi bisa lolos dari babak penyisihan grup, tim-tim lain tahu bahwa apa pun hasil selain perayaan trofi pada akhir Juli akan dianggap sebagai kegagalan. Kita pun siap menyaksikan lima setengah minggu penuh drama, dipenuhi dengan kegembiraan dan kekecewaan dalam porsi yang sama.
Di GOAL, kami merasa cukup paham tentang olahraga yang indah ini, sehingga kami meminta tim penulis dan editor kami di Inggris dan Amerika Serikat untuk memberikan prediksi mereka mengenai turnamen ini. Mulai dari tim kuda hitam hingga kekecewaan terbesar, kami siap memberikan gambaran lengkap tentang apa yang bisa Anda harapkan dari Piala Dunia terbesar yang pernah diselenggarakan.
Pertama-tama, kami meminta tim kami untuk memprediksi siapa yang akan memenangkan Sepatu Emas sebagai pencetak gol terbanyak turnamen ini - berikut pendapat mereka...
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'Kane akan mengumpulkan banyak gol saat melawan Panama'
Mark Doyle: Saya tergoda untuk memilih Cristiano Ronaldo, mengingat ia bisa saja sudah mengantongi Sepatu Emas setelah dua pertandingan, melawan Kongo Demokratik dan Uzbekistan, tapi saya pernah kecewa sebelumnya oleh kapten Portugal itu, yang sangat mengecewakan saya di Euro 2024 karena gagal mencetak satu gol pun! Jadi, meski saya yakin Kylian Mbappe akan menggeser Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia musim panas ini, saya rasa Harry Kane akan memenangkan Sepatu Emas keduanya dengan cara yang hampir sama seperti saat ia memenangkan yang pertama: dengan menggenjot statistiknya saat melawan Panama!
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'Sulit untuk mengabaikan Mbappé'
Krishan Davis: Sulit untuk mengabaikan Kylian Mbappe dalam hal ini. Performa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sedang menurun, sementara pemain Prancis itu memiliki motivasi tambahan untuk memecahkan sejumlah rekor—termasuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen. Harry Kane bisa menjadi ancaman, tetapi mengingat betapa lelahnya dia terlihat di Euro 2024, saya rasa Mbappe lebih unggul, terutama setelah absen selama beberapa pekan menjelang akhir musim akibat cedera.
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'Alvarez dan Argentina seharusnya bisa mencetak banyak gol'
Alex Labidou: Para pemenang Sepatu Emas biasanya mencetak sebagian besar golnya pada babak penyisihan grup, dan meskipun selalu ada pengecualian, di antara para pesaing utama untuk penghargaan ini, Argentina masih memiliki dua pertandingan—melawan Yordania dan Aljazair—di mana mereka seharusnya bisa mencetak banyak gol. Hal itu akan membantu Julian Alvarez membangun keunggulan yang tak terkejar.
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'Kane adalah lawan yang harus dikalahkan'
Stephen Darwin: Belum ada kepastian apakah tahun ini adalah saatnya Inggris akhirnya berhasil menjuarai Piala Dunia, tetapi jika berbicara soal Sepatu Emas, sepertinya Harry Kane adalah kandidat terkuat. Tim Tiga Singa diperkirakan akan mencetak banyak gol di fase grup, terutama karena Kane juga bertugas sebagai eksekutor penalti. Jika pasukan Thomas Tuchel berhasil melaju jauh di turnamen ini, penyerang andalan Bayern Munich itu pasti sudah mengumpulkan banyak gol.
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'Mbappe siap menorehkan sejarah'
Chris Burton: Prancis sepertinya akan kembali bersaing ketat, yang berarti Kylian Mbappé akan mendapat kesempatan untuk mencetak banyak gol. Mbappé berpeluang mencatat sejarah dengan target melampaui Olivier Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Les Bleus. Belum pernah ada yang memenangkan dua Sepatu Emas Piala Dunia, jadi mengapa ‘Galactico’ nomor 10 Real Madrid ini tidak bisa menjadi yang pertama yang mencapai prestasi tersebut? Jika ia mulai mencetak gol sejak awal, maka tim asuhan Didier Deschamps akan sulit dihentikan.
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"Jumlah gol Haaland akan sangat menakutkan"
Tom Hindle: Jawaban yang paling jelas mungkin adalah Kylian Mbappé, pencetak gol terbaik di tim yang paling berpeluang memenangkan turnamen ini. Tapi mari kita pilih Erling Haaland. Pemain Manchester City ini menjalani musim yang buruk, namun tetap mencetak lebih banyak gol daripada siapa pun di Liga Premier. Jika ia mencetak banyak gol di awal turnamen dan Norwegia berhasil menciptakan kejutan satu atau dua kali, jumlah golnya akan sangat menakutkan—dan cukup untuk mengungguli Mbappé.
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'Kane mampu mengatasi tekanan'
Amee Ruszkai: Sulit untuk mengabaikan Harry Kane setelah penampilannya yang luar biasa bersama Bayern Munich musim ini. Saat ini, tak ada penyerang yang lebih baik di dunia selain kapten Timnas Inggris itu, dan selain undian babak penyisihan grup yang menguntungkan yang seharusnya memungkinkannya membangun fondasi yang kokoh untuk perburuan Sepatu Emas, Timnas Inggris juga berpeluang melaju jauh di turnamen ini. Kane akan menjadi pusat perhatian dalam semua ini dan memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan tersebut guna mencetak banyak gol.
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'Mbappe pasti akan bersemangat'
Peter McVitie: Setelah menjadi top skor di La Liga dan Liga Champions, Kylian Mbappé pasti akan bersemangat untuk membawa Prancis kembali ke final Piala Dunia. Ia tetap menjadi pencetak gol yang konsisten bagi tim nasional—ia telah mencetak delapan gol dalam sembilan penampilan terakhirnya bersama Les Bleus—dan akan menjalani turnamen ini dengan dukungan sekelompok pemain yang tahu cara memberinya umpan, serta seorang pelatih yang sepenuhnya percaya pada kaptennya.
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"Oyarzabal bisa mencetak banyak gol"
Tom Maston: Namanya mungkin tidak terlalu menarik, tetapi Mikel Oyarzabal memiliki peluang nyata untuk meraih Sepatu Emas. Spanyol akan memulai turnamen ini dengan menghadapi dua tim terlemah di kompetisi ini, Cape Verde dan Arab Saudi, sementara lawan ketiga mereka di babak penyisihan grup, Uruguay, baru-baru ini kebobolan lima gol dari Amerika Serikat. Oyarzabal — yang perlu dicatat sebagai penendang penalti La Roja — memiliki peluang untuk mencetak banyak gol melawan pertahanan yang rapuh setelah menikmati musim dengan catatan gol terbaik dalam kariernya bersama Real Sociedad. Kemudian, ketika Lamine Yamal kembali dari cedera, pria yang mencetak gol kemenangan di final Euro 2024 ini akan dapat memanfaatkan kreativitas pemain muda berbakat Barcelona tersebut selama babak gugur. Sungguh mengherankan jika ada yang memilih pemain lain...
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'Warisan Mbappé akan semakin kokoh'
Ryan Tolmich: Kylian Mbappé jelas merupakan salah satu kandidat kuat untuk meraih Sepatu Emas, dan jika ia berhasil, ia mungkin saja memecahkan rekor gol Piala Dunia dalam prosesnya. Dengan dua penampilan di final, serta Golden Boot 2022 dan, tentu saja, kemenangan pada 2018 dalam daftar prestasinya, Mbappe sudah menjadi salah satu legenda Piala Dunia. Jika ia bisa menambah Golden Boot keduanya musim panas ini, warisannya akan semakin kokoh - dan ia harus memanfaatkan peluang tersebut setelah tahun yang sulit di Madrid.