Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
cm grafica lautaro cannoniere
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Siapa yang akan menjuarai Liga Champions, prediksi Opta: Inter satu-satunya wakil Italia di 10 besar, Como lebih baik daripada Napoli

Champions League
Inter
Roma
SSC Napoli
Como

Perhitungan Superkomputer dengan persentase peluang kemenangan

Superkomputer Optasetiap tahun mengembangkan, dalam persentase, peluang juara Liga Champions dari semua tim peserta. Menurut Opta, favorit untuk Liga Champions 2026-27, yang fase liganya dimulai hari ini, adalah Arsenal, diikuti oleh Bayern Munchen dan Manchester City. Di posisi keempat ada Paris Saint Germain, yang datang setelah dua kemenangan beruntun, sementara Barcelona dan Real Madrid masing-masing 'hanya' berada di posisi kelima dan keenam.


Untuk tim-tim Italia, yang mengejutkan adalah Napoli (posisi ke-23), menurut Opta, memiliki peluang sukses yang lebih kecil dibanding Como (posisi ke-16). Roma berada di posisi ke-12, sementara Inter menjadi satu-satunya tim Italia di 10 besar dengan menempati posisi ke-9 di antara tim-tim favorit.

  • LIGA CHAMPIONS 2026-27, TIM-TIM UNGGULAN MENURUT OPTA

    Napoli peringkat ke-23: 0,4% kemungkinan


    Como peringkat ke-16: 0,8% kemungkinan


    Roma peringkat ke-12: 1,4% kemungkinan


    Aston Villa peringkat ke-10: 2% kemungkinan


    Inter peringkat ke-9: 3,4% kemungkinan


    Manchester United peringkat ke-8: 3,7% kemungkinan


    Liverpool peringkat ke-7: 5,1% kemungkinan


    Real Madrid peringkat ke-6: 5,1% kemungkinan


    Barcelona peringkat ke-5: 7% kemungkinan


    Psg peringkat ke-4: 7,7% kemungkinan


    Manchester City peringkat ke-3: 12% kemungkinan


    Bayern Munchen peringkat ke-2: 19,9% kemungkinan


    Arsenal peringkat ke-1: 21,2% kemungkinan


    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google