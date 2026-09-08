Superkomputer Optasetiap tahun mengembangkan, dalam persentase, peluang juara Liga Champions dari semua tim peserta. Menurut Opta, favorit untuk Liga Champions 2026-27, yang fase liganya dimulai hari ini, adalah Arsenal, diikuti oleh Bayern Munchen dan Manchester City. Di posisi keempat ada Paris Saint Germain, yang datang setelah dua kemenangan beruntun, sementara Barcelona dan Real Madrid masing-masing 'hanya' berada di posisi kelima dan keenam.





Untuk tim-tim Italia, yang mengejutkan adalah Napoli (posisi ke-23), menurut Opta, memiliki peluang sukses yang lebih kecil dibanding Como (posisi ke-16). Roma berada di posisi ke-12, sementara Inter menjadi satu-satunya tim Italia di 10 besar dengan menempati posisi ke-9 di antara tim-tim favorit.