Siapa yang akan menjadi pengganti Marcus Rashford? Manchester United memasukkan pemenang treble PSG dan bintang Premier League ke dalam daftar lima pemain yang diinginkan untuk transfer

Akhirnya, The Sun melaporkan bahwa Manchester United juga memantau Ndiaye dari Everton. Meskipun ini bukan musim terproduktifnya di depan gawang dengan lima gol dan tiga assist, ia telah menjadi pemain paling penting dalam skema David Moyes di Goodison Park. Dihargai sekitar £40 juta, Ndiaye telah tampil dalam 23 pertandingan musim ini dan memiliki pengalaman yang cukup di Premier League untuk menunjukkan bahwa ia mampu naik level ke Old Trafford.