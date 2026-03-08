Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Siapa yang akan menjadi pengganti Marcus Rashford? Manchester United memasukkan pemenang treble PSG dan bintang Premier League ke dalam daftar lima pemain yang diinginkan untuk transfer
Rashford mendekati kepindahan permanen dari Old Trafford.
Menurut Sport, Setan Merah sudah mulai merencanakan masa depan tanpa mantan bintang akademi mereka, sementara Barcelona bersiap untuk mengaktifkan opsi pembeliannya secara permanen. Tim perekrutan telah mengidentifikasi lima target potensial untuk mengisi kekosongan di sayap kiri, mulai dari pemenang Liga Champions hingga bintang muda di Premier League. Yang paling menonjol adalah penyerang Paris Saint-Germain, Barcola, yang memainkan peran kunci dalam perjalanan klub menuju gelar Liga Champions musim lalu.
- Getty Images
Diomande juga menjadi target utama.
Yan Diomande dari RB Leipzig juga menarik perhatian. Pemain internasional Pantai Gading berusia 19 tahun ini dikabarkan telah memukau petinggi United dengan kecepatan dan kemampuannya dalam menggiring bola, setelah mencetak 11 gol dan tujuh assist dalam 27 penampilan untuk Leipzig di semua kompetisi musim ini. Para pemandu bakat United sedang mencari profil spesifik yang sesuai dengan intensitas yang dibutuhkan di Premier League.
Nama-nama yang mengejutkan dari Italia dan Prancis
Daftar pendek juga mencakup Jesus Rodriguez, pemain Spanyol berusia 20 tahun yang saat ini sedang berkembang di bawah asuhan Cesc Fabregas di Como. Rodriguez telah membalas kepercayaan manajernya dengan tujuh assist di Serie A musim ini, menjadi bagian penting dari skema serangan timnya. Selain itu, United juga memantau Martial Godo di Strasbourg. Pemain berusia 22 tahun asal Inggris dan mantan prospek Fulham ini telah mencetak 12 gol dan lima assist di semua kompetisi musim ini.
- Getty
Alternatif Liga Premier
Akhirnya, The Sun melaporkan bahwa Manchester United juga memantau Ndiaye dari Everton. Meskipun ini bukan musim terproduktifnya di depan gawang dengan lima gol dan tiga assist, ia telah menjadi pemain paling penting dalam skema David Moyes di Goodison Park. Dihargai sekitar £40 juta, Ndiaye telah tampil dalam 23 pertandingan musim ini dan memiliki pengalaman yang cukup di Premier League untuk menunjukkan bahwa ia mampu naik level ke Old Trafford.
Iklan