Siapa yang akan menggantikan Virgil van Dijk sebagai kapten Liverpool berikutnya? The Reds dikabarkan memiliki kandidat ideal yang memiliki ‘karakteristik’ kepemimpinan serupa dengan Steven Gerrard

Meskipun Szoboszlai menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Van Dijk, masih harus dilihat apakah ia akan bertahan di Anfield cukup lama untuk menjadi kapten klub. Ia sedang merundingkan perpanjangan kontrak hingga akhir musim 2027-28.

Belum ada perpanjangan kontrak yang disepakati dan rumor ketertarikan dari raksasa La Liga, Real Madrid, tak kunjung mereda. Kesempatan untuk menjadi ‘Galactico’ di ibu kota Spanyol tidak datang setiap saat.

Ketika ditanya apakah hal itu akan menyulitkan Szoboszlai untuk menolak tawaran apa pun, jika tawaran itu datang pada bursa transfer mendatang, Johnson menjawab: “Tentu saja. Tentu saja para pemain tidak akan membicarakannya karena menghormati klub dan para penggemar serta hal-hal semacam itu, tetapi tentu saja Real Madrid adalah klub besar dan ikonik. Begitu pula Liverpool, dan masih banyak lagi, tetapi sulit bagi para pemain untuk setidaknya tidak memiliki minat egois, bahkan jika mereka tidak tertarik untuk hengkang.

“Semoga Liverpool bisa mempertahankannya, tapi saat kontrak mendekati akhir, atau tim-tim besar yang tampil bagus tertarik, Anda akan menghadapi persaingan.”