Siapa yang akan menggantikan Virgil van Dijk sebagai kapten Liverpool berikutnya? The Reds dikabarkan memiliki kandidat ideal yang memiliki ‘karakteristik’ kepemimpinan serupa dengan Steven Gerrard
Siapa yang akan mengikuti jejak Gerrard, Souness, dan Hughes?
Pahlawan asli Liverpool, Gerrard, menjadi ikon Anfield selama 17 tahun sebagai bintang tim utama yang mencatatkan 710 penampilan, 186 gol, dan gelar Liga Champions. Ia menyerahkan jabatan kapten kepada Jordan Henderson saat pindah ke MLS bersama LA Galaxy pada 2015.
Bek tengah asal Belanda, Van Dijk, menjadi penggantinya pada musim panas 2023 dan mengangkat trofi Liga Premier musim lalu. Ia akan berusia 35 tahun pada bulan Juli dan kontraknya tinggal tersisa sedikit lebih dari 12 bulan.
Ketika Van Dijk hengkang, peran penting di Merseyside akan kosong sekali lagi. Sangatlah penting untuk memilih pemimpin yang tepat untuk memimpin Liverpool ke depan - mengikuti jejak ikonik Gerrard, Ian Rush, Alan Hansen, Graeme Souness, Phil Thompson, dan Emlyn Hughes.
Szoboszlai dianggap memiliki potensi untuk menjadi kapten di Liverpool
Ketika ditanya siapa yang paling cocok untuk mengisi posisi itu, bek sayap mantan Liverpool Johnson—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan BetMGM—mengatakan: “Nah, jika dilihat dari skuad mereka dan susunan starting XI utama, menurut saya itu adalah Szoboszlai.
“Saya pikir dia sudah cukup lama di sana untuk mengenal dan memahami klub. Dia selalu memberikan yang terbaik. Dia sering bermain di posisi yang bukan posisinya demi kebutuhan tim. Dan bagi saya, itulah karakteristik yang dimiliki Stevie - terkadang dia mengorbankan penampilannya sendiri, meski tidak sering, demi kebutuhan tim.
“Saya pikir Szoboszlai memiliki karakter seperti itu. Ya, dia kadang-kadang meluapkan emosinya dan membuat beberapa orang kesal, tapi dia jujur dan terbuka, dia peduli, dan dia ingin menang, jadi saya tidak terlalu mempermasalahkannya.”
Bisakah Liverpool mencegah Szoboszlai direkrut oleh Real Madrid?
Meskipun Szoboszlai menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Van Dijk, masih harus dilihat apakah ia akan bertahan di Anfield cukup lama untuk menjadi kapten klub. Ia sedang merundingkan perpanjangan kontrak hingga akhir musim 2027-28.
Belum ada perpanjangan kontrak yang disepakati dan rumor ketertarikan dari raksasa La Liga, Real Madrid, tak kunjung mereda. Kesempatan untuk menjadi ‘Galactico’ di ibu kota Spanyol tidak datang setiap saat.
Ketika ditanya apakah hal itu akan menyulitkan Szoboszlai untuk menolak tawaran apa pun, jika tawaran itu datang pada bursa transfer mendatang, Johnson menjawab: “Tentu saja. Tentu saja para pemain tidak akan membicarakannya karena menghormati klub dan para penggemar serta hal-hal semacam itu, tetapi tentu saja Real Madrid adalah klub besar dan ikonik. Begitu pula Liverpool, dan masih banyak lagi, tetapi sulit bagi para pemain untuk setidaknya tidak memiliki minat egois, bahkan jika mereka tidak tertarik untuk hengkang.
“Semoga Liverpool bisa mempertahankannya, tapi saat kontrak mendekati akhir, atau tim-tim besar yang tampil bagus tertarik, Anda akan menghadapi persaingan.”
Army Merah akan membutuhkan pengganti yang tepat untuk Van Dijk
Szoboszlai telah menyatakan “kecintaannya” pada Liverpool sejak munculnya spekulasi terkait Real Madrid, dan ia mengakui bahwa perbandingan dengan Gerrard — setelah mengenakan jersey nomor 8 yang legendaris di Anfield — merupakan “pujian besar”.
Apakah ia akan melanjutkan untuk mengenakan ban kapten, dan berpotensi menikmati kemenangan trofi sendiri, masih belum dapat dipastikan. Mungkin saja kandidat lain muncul, atau didatangkan, dan era baru akan dimulai dengan opsi yang sama sekali berbeda menggantikan Van Dijk sebagai pemimpin di lapangan bagi pasukan Merah.