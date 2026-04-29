Siapa yang akan menggantikan Mauricio Pochettino sebagai pelatih Tim Nasional Sepak Bola AS setelah Piala Dunia? Mengulas alasan mengapa Jurgen Klopp, Michael Bradley, dan lainnya layak dipilih

Masa depan Mauricio Pochettino sebagai pelatih Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat (USMNT) setelah Piala Dunia masih belum jelas.

Belum ada kesepakatan yang akan segera tercapai mengenai perpanjangan kontrak, dan meskipun pelatih asal Argentina ini—yang pernah melatih Tottenham, PSG, dan Chelsea—telah mengisyaratkan bahwa ia mungkin akan tetap bertahan, ketertarikannya yang terbuka terhadap peluang-peluang di Liga Premier selama setahun terakhir membuat status jangka panjangnya bersama U.S. Soccer menjadi diragukan.

Dalam hal ini, hal itu masuk akal. Pochettino adalah rekrutan besar untuk turnamen yang mungkin menjadi yang terbesar dalam sejarah U.S. Soccer. Ia karismatik, berkualifikasi, dan cerdas. Ia kemungkinan besar akan membentuk tim AS yang terorganisir dengan baik dan kompetitif yang akan tampil baik di Piala Dunia tuan rumah. Tidak ada yang salah dengan itu.

Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Jika dia pergi, AS tampaknya akan membutuhkan manajer baru pada akhir musim panas. Dan ada cukup banyak kandidat bagus di luar sana. B.J. Callaghan adalah favorit utama, terutama karena pengalamannya dalam peran tersebut. Namun, ada juga pilihan yang lebih berani, legenda sepak bola seperti Jurgen Klopp dan Pep Guardiola. Keduanya pasti akan menjadi kejutan besar. Namun, hal-hal yang lebih aneh pernah terjadi dalam olahraga ini.

Maka, dengan pertanyaan yang menggantung dan rumor yang beredar, GOAL menyoroti kandidat-kandidat paling mungkin yang bisa menggantikan Pochettino...