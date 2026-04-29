Siapa yang akan menggantikan Mauricio Pochettino sebagai pelatih Tim Nasional Sepak Bola AS setelah Piala Dunia? Mengulas alasan mengapa Jurgen Klopp, Michael Bradley, dan lainnya layak dipilih

Mengingat masa depan pelatih asal Argentina itu masih belum pasti pasca Piala Dunia, GOAL mengulas beberapa calon penggantinya jika ia memutuskan untuk mundur dari jabatannya.

Masa depan Mauricio Pochettino sebagai pelatih Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat (USMNT) setelah Piala Dunia masih belum jelas. 

Belum ada kesepakatan yang akan segera tercapai mengenai perpanjangan kontrak, dan meskipun pelatih asal Argentina ini—yang pernah melatih Tottenham, PSG, dan Chelsea—telah mengisyaratkan bahwa ia mungkin akan tetap bertahan, ketertarikannya yang terbuka terhadap peluang-peluang di Liga Premier selama setahun terakhir membuat status jangka panjangnya bersama U.S. Soccer menjadi diragukan.

Dalam hal ini, hal itu masuk akal. Pochettino adalah rekrutan besar untuk turnamen yang mungkin menjadi yang terbesar dalam sejarah U.S. Soccer. Ia karismatik, berkualifikasi, dan cerdas. Ia kemungkinan besar akan membentuk tim AS yang terorganisir dengan baik dan kompetitif yang akan tampil baik di Piala Dunia tuan rumah. Tidak ada yang salah dengan itu.

Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Jika dia pergi, AS tampaknya akan membutuhkan manajer baru pada akhir musim panas. Dan ada cukup banyak kandidat bagus di luar sana. B.J. Callaghan adalah favorit utama, terutama karena pengalamannya dalam peran tersebut. Namun, ada juga pilihan yang lebih berani, legenda sepak bola seperti Jurgen Klopp dan Pep Guardiola. Keduanya pasti akan menjadi kejutan besar. Namun, hal-hal yang lebih aneh pernah terjadi dalam olahraga ini.

Maka, dengan pertanyaan yang menggantung dan rumor yang beredar, GOAL menyoroti kandidat-kandidat paling mungkin yang bisa menggantikan Pochettino...

    B.J. Callaghan, Nashville SC

    Para penggemar USMNT masih mengenang masa-masa B.J. Callaghan dengan penuh kerinduan. Itu adalah masa yang aneh, kata semua orang. Tujuh pertandingan yang dipimpinnya terasa seperti masa transisi. Gregg Berhalter telah pergi—meski hanya sebentar. USMNT seolah-olah masih ragu-ragu dalam mencari manajer baru.

    Callaghan, asisten di staf Berhalter, adalah pengganti yang tepat yang sebenarnya tidak pernah benar-benar diunggulkan untuk mendapatkan posisi manajer tetap. Namun, ia tak terkalahkan, memenangkan empat pertandingan, dan menjuarai CONCACAF Nations League 2023 dengan cukup meyakinkan - menjadi manajer USMNT pertama sejak 1934 yang mengalahkan Meksiko dalam pertandingan debutnya.

    Meskipun ia tidak mendapatkan posisi manajer tim nasional saat itu, manajemen klub pun menghubunginya. Sejak itu, Callaghan telah tampil sangat mengesankan bersama Nashville SC. Mereka memenangkan Open Cup pada 2025, dan termasuk di antara tim-tim terbaik di Wilayah Timur tahun ini. Jika tujuan USMNT adalah membangun program, dan melakukannya dengan seseorang yang memahami seluk-beluknya, maka Callaghan adalah orang yang tepat.

    • Iklan
    Jurgen Klopp, Red Bull Global

    Sudah menjadi rahasia umum bahwa Jurgen Klopp adalah orang pertama yang dihubungi Matt Crocker saat berusaha menunjuk manajer baru pada tahun 2024. Klopp menolak tawaran tersebut, dengan alasan bahwa ia membutuhkan waktu istirahat — dan mungkin tidak akan pernah melatih lagi — setelah meninggalkan Liverpool pada akhir musim 2023-24. Sejak itu, ia telah memegang peran penting dalam organisasi Red Bull sebagai Kepala Sepak Bola Global, di mana ia tampaknya cukup bahagia.

    Namun, pertanyaan mengenai manajemen akan selalu mengiringi pria asal Jerman ini. Tampaknya sangat tidak mungkin ia akan mengambil pekerjaan lain di Inggris atau Jerman. Spanyol tentu saja juga akan menjadi kejutan. Dan, dengan segala hormat kepada negara lain, itu hanya menyisakan posisi manajer tim nasional. Ia tampaknya menjadi kandidat terkuat untuk Jerman, namun Julian Nagelsmann sedang melakukan pekerjaan yang baik di sana. Dan setelah Thomas Tuchel menandatangani kontrak jangka panjang untuk tetap bersama Inggris, posisi manajer tim nasional AS mungkin menjadi pekerjaan internasional paling menarik yang tersisa setelah Piala Dunia.

    Michael Bradley, Red Bull New York

    Dari semua nama yang disebutkan di sini, Bradley jelas merupakan pilihan yang masuk akal. Hampir bisa dipastikan bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi pelatih Tim Nasional Sepak Bola AS. Ia pernah bermain untuk tim tersebut di level tertinggi dan 48 kali menjadi kapten tim. Dan seolah itu belum cukup, ayahnya, yang juga merupakan pelatih sangat terampil, pernah menangani Tim Nasional AS selama lima tahun.

    Namun, ini mungkin masih terlalu dini bagi manajer New York Red Bulls saat ini. Ada juga kesan bahwa Bradley masih dalam tahap belajar. Red Bulls memainkan sepak bola yang sangat indah. Mereka muda, ekspresif, dan menyerang—hampir berlebihan. Ini jelas seorang manajer yang membentuk dirinya sesuai citra Red Bulls. Namun, ia juga sedang melakukan uji coba. Ia baru tiga bulan menjabat sebagai manajer profesional penuh waktu di level tinggi. Masih banyak yang harus dilakukan, masih banyak sistem yang harus dikuasai. Bradley untuk USMNT pada 2030? Mungkin saja. Untuk saat ini, ia tampaknya jauh lebih mungkin melatih klub di Eropa, mungkin Leipzig, daripada timnas AS.


    Jim Curtin, tidak terikat

    Ada satu hal yang patut diakui di sini. Dengan segala hormat kepada mantan pelatih Philadelphia Union, Jim Curtin memang bukan pilihan yang menarik. Namun, dia akan menjadi sosok yang sangat andal.

    Dia adalah tokoh utama di Philly selama satu dekade dan dengan ahli mengawasi skuad yang tidak pernah benar-benar tetap sama. Dia mengembangkan talenta-talenta terbaik, dan saat Philly melakukan berbagai manuver, Curtin memastikan bahwa tim selalu bersaing. Dia memenangkan Supporters' Shield pada tahun 2022 dan mencapai lima final. Kredibilitasnya sebagai pemenang secara keseluruhan dapat — dan seharusnya — dipertanyakan. Namun, Curtin adalah sosok yang tahu cara menyusun tim, dan dia juga pasti bisa diandalkan untuk memaksimalkan potensi talenta-talenta berbakat. Hal itu tentu saja patut diperhitungkan.

    Pellegrino Matarazzo, Real Sociedad

    Matarazzo mungkin saja menjadi manajer hebat Amerika berikutnya.

    Kisahnya benar-benar menginspirasi. Lahir di New Jersey dari orang tua asal Italia, Matarazzo tak pernah benar-benar berhasil menembus level tertinggi di Italia. Ia gagal dalam setidaknya dua seleksi, dan lebih banyak berpindah-pindah di liga-liga bawah Jerman dan Italia sebelum akhirnya menjadi pelatih akademi. Itu ternyata pilihan yang jauh lebih tepat. Matarazzo belajar dari Julian Nagelsmann—yang kini menjadi pelatih tim nasional Jerman—di Hoffenheim, dan delapan tahun kemudian, ia menjadi salah satu pelatih paling dihormati di Eropa.

    Ia telah melakukan pekerjaan yang benar-benar luar biasa bersama Real Sociedad, membawa mereka dari ancaman degradasi pada Desember menjadi juara Copa del Rey pada April. Mereka juga berada di ambang kualifikasi untuk kompetisi Eropa—sesuatu yang tampaknya mustahil enam bulan lalu. Dua puluh tahun setelah gagal bersaing di Eropa sebagai pemain, ia menjadi satu-satunya pelatih Amerika yang memenangkan trofi besar di lima liga top Eropa.

    Namun, jalannya tampaknya lebih condong ke sepak bola klub daripada timnas AS. Media Spanyol telah mengaitkannya dengan posisi di klub-klub besar. Mungkin sepak bola Liga Champions akan menjadi langkah yang lebih wajar. Namun, dia tentu bukan sosok yang bisa dikesampingkan, dan dia juga menolak untuk menjauh dari peluang tersebut.

    Pep Guardiola, Manchester City

    Guardiola dianggap sebagai solusi bagi hampir semua masalah di dunia sepak bola. Ada masalah? Cukup libatkan pelatih terhebat di era modern ini, dan dia pasti bisa menyelesaikannya. Rekam jejak sang pelatih asal Catalunya dalam mengelola klub memang tak perlu diragukan lagi. Kecenderungannya yang tidak hanya untuk meraih kemenangan, tetapi juga untuk terus menerapkan metodenya berulang kali, sudah menjadi legenda. Dia membuat semuanya tampak sangat mudah.

    Namun ada satu catatan, setidaknya dari sudut pandang USMNT. Guardiola harus terlibat setiap hari. Dia membutuhkan waktu di lapangan, jam-jam diskusi tim, dan taktik. Kejeniusan Guardiola terletak pada detail-detail, dan sepak bola tim nasional tidak selalu memungkinkan hal semacam itu. Jadi, tentu saja, dia tidak akan melatih Spanyol - sebagian besar karena akar Catalan-nya. Negara Eropa top lainnya tampaknya juga tidak masuk dalam pertimbangan. Jika dia harus mengambil pekerjaan melatih tim nasional, Argentina atau AS mungkin akan menjadi dua pilihan teratas. Namun, apakah dia akan bersinar dalam posisi yang lebih santai, masih harus dilihat.

    Jesse Marsch, Kanada

    Betapa lucunya hal ini? Sudah bukan rahasia lagi bahwa Marsch mengira dirinya akan menjadi manajer USMNT. Bahkan, ia sempat dianggap sebagai kandidat terkuat sebelum AS kembali mengangkat Berhalter pada tahun 2023. Marsch mengaku harus menolak tawaran pekerjaan di Leicester pada detik-detik terakhir karena minat dari USMNT—hanya untuk mengetahui bahwa posisi di AS itu sudah tidak tersedia lagi.

    Sejak saat itu, dia pada dasarnya telah melancarkan kampanye fitnah terhadap USMNT, Asosiasi Sepak Bola AS, dan Amerika Serikat secara umum. Marsch mungkin seorang warga Wisconsin yang bangga, tetapi hubungannya dengan Amerika Serikat tampaknya telah memburuk. Namun, yang tetap utuh adalah kredibilitasnya sebagai pelatih. Ia bisa dibilang manajer paling berbakat yang pernah dihasilkan Amerika Serikat, dan tentu saja memiliki tingkat karisma yang diperlukan untuk menjadi pemimpin bagi negara besar. Di dunia lain, ia pasti akan mendapatkan pekerjaan ini. Namun, ia mungkin telah membakar terlalu banyak jembatan.