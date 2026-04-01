England unanswered questions
Richard Martin

Siapa yang akan menggantikan Harry Kane, apakah Phil Foden layak mendapat tempat, dan enam pertanyaan yang masih harus dijawab oleh Thomas Tuchel setelah pemusatan latihan prapiala dunia Inggris yang mengecewakan

Dua pertandingan terakhir Inggris di kandang sendiri menjelang Piala Dunia 2026 seharusnya menjadi perpisahan yang sempurna bagi pasukan Thomas Tuchel sebelum berangkat ke Amerika Utara. Namun, alih-alih diantar dengan bunga, The Three Lions meninggalkan lapangan Wembley diiringi sorakan penonton setelah kalah 1-0 dari Jepang pada Selasa, yang terjadi setelah hasil imbang yang kurang memuaskan melawan Uruguay empat hari sebelumnya.

Inggris harus bermain tanpa kapten Harry Kane dan gelandang andalan Declan Rice, serta Jude Bellingham dan Bukayo Saka, namun hal itu bukanlah alasan untuk penampilan buruk mereka di kedua pertandingan tersebut. Pertandingan-pertandingan itu menjadi kenyataan pahit bagi tim asuhan Tuchel, yang memang mencatatkan rekor gemilang di babak kualifikasi namun belum pernah benar-benar diuji.

Tuchel harus menanggung sebagian besar kesalahan atas penampilan tersebut karena ia memilih skuad yang terlalu besar dan melakukan eksperimen jauh lebih banyak daripada yang diperlukan menjelang turnamen yang akan menentukan bagaimana masa jabatannya dipandang dan dapat menentukan apakah ia akan tetap menjabat untuk Euro 2028, meskipun ia telah menandatangani kontrak baru.

GOAL menyoroti enam pertanyaan yang belum dijawab oleh sang pelatih setelah jendela pertandingan internasional yang sangat mengecewakan...

    Siapa saja alternatif Kane?

    Pertanyaan tentang apa yang akan dilakukan Inggris tanpa Kane terus menghantui tim sepanjang kampanye kualifikasi mereka, mengingat sang kapten telah mencetak delapan gol dalam delapan pertandingan. Harapannya, mereka bisa menemukan jawabannya saat melawan Uruguay ketika Kane diistirahatkan, sementara Tuchel mendapat kesempatan kedua ketika Kane mundur dari laga melawan Jepang akibat cedera yang dideritanya saat latihan. Tak perlu dikatakan lagi, mereka tidak menemukan solusinya.

    Dominic Solanke bekerja keras melawan Uruguay tetapi dengan hasil yang minim, dan tidak dapat memanfaatkan peluang tembakannya dengan baik. Sementara itu, Phil Foden berjuang keras sebagai false nine melawan Jepang dalam peran yang masih belum cocok untuknya.

    Sungguh membingungkan bahwa Tuchel tidak kembali menurunkan Solanke sebagai starter pada Selasa, atau mempertahankan Dominic Calvert-Lewin setelah penampilannya yang singkat melawan Uruguay. Dan meskipun masih ada dua laga persahabatan pra-turnamen melawan Kosta Rika dan Selandia Baru yang akan digelar setelah Inggris tiba di Amerika Serikat pada Juni, manajer Inggris itu belum mendekati jawaban mengenai siapa alternatif terbaik untuk Kane jika pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris itu mengalami cedera lagi.

    Apakah Foden punya peran?

    Foden seolah-olah memiliki sembilan nyawa sebagai pemain timnas Inggris, dan meskipun belakangan ini ia hampir tak pernah mendapat kesempatan sebagai starter di Manchester City, serta catatan penampilannya yang buruk saat mengenakan seragam Three Lions, ia tetap diturunkan sebagai starter di kedua laga persahabatan bulan Maret—satu-satunya pemain yang melakukannya. Ia tampil tidak efektif dan membosankan sepanjang pertandingan, terlihat sangat kebingungan saat memainkan peran false nine melawan Jepang di tengah absennya Kane.

    Keputusan Tuchel memainkan Foden di posisi yang hampir tidak pernah ia mainkan di City terasa seperti pengakuan bahwa ia ingin memaksakan pemain yang sangat berbakat namun sedang dalam performa yang sangat buruk ini ke dalam timnya, dan tidak siap untuk sekadar mencoretnya dari skuad, sebuah keputusan yang tampak semakin jelas dengan setiap pertandingan yang ia mainkan untuk negaranya.

    Inggris tidak kekurangan opsi di lini tengah serang, dan mengingat catatan gol Foden yang minim—hanya empat gol dalam 48 penampilan—serta rentetan penampilannya yang mengecewakan, sepertinya mereka bisa melepasnya pada musim panas nanti.

    Bek tengah berpengalaman mana saja yang layak mendapat tempat?

    Meskipun Tuchel melontarkan komentar yang kurang memuji tentang Harry Maguire menjelang laga melawan Jepang, justru bek tengah berpengalaman itulah yang nyaris menyamakan kedudukan melawan Blue Samurai saat ia masuk sebagai pemain pengganti. Hal ini sekali lagi menjadi pengingat akan ancaman mematikan yang ditimbulkan Maguire dari situasi bola mati dan menegaskan mengapa ia layak dibawa ke Piala Dunia, meski ia mungkin tidak menjadi pilihan utama untuk memulai pertandingan.

    Penampilannya yang solid melawan Uruguay, di mana ia menunjukkan kualitas pertahanan tradisionalnya di atas segalanya, telah memperkuat argumen untuk menyisihkan tempat baginya di pesawat.

    Fakta bahwa Maguire bahkan tersedia untuk dua pertandingan tersebut seharusnya menempatkannya di atas John Stones, yang belum bermain sama sekali di Liga Premier sejak Desember akibat masalah cedera yang berkepanjangan, yang memang memaksanya mundur dari pemusatan latihan ini.

    Dan Burn, yang merupakan yang tertua dari tiga bek tengah veteran yang dipertimbangkan, bermain total tujuh menit dalam dua pertandingan tersebut, dan meskipun ia telah terbukti sangat tangguh, ia kurang memiliki pengalaman internasional seperti Stones dan Maguire serta tidak menawarkan sesuatu yang berbeda.

    Siapa saja bek sayap utama?

    Dua pertandingan terakhir ini tidak berjalan baik bagi para bek sayap Inggris. Ben White tampil sebagai pahlawan sekaligus penjahat saat melawan Uruguay, sebelum kemudian kesulitan menghadapi pemain berbahaya Jepang, Keito Nakamura, sekaligus sering gagal saat melakukan umpan silang saat ikut menyerang. Nico O'Reilly tidak banyak melakukan serangan di sayap lain, terutama jika dibandingkan dengan penampilannya yang memukau sebelumnya di Wembley pada final Carabao Cup, meskipun Lewis Hall tampil mengesankan setelah masuk sebagai pemain pengganti. Melawan Uruguay, Djed Spence tampil lebih baik daripada Tino Livramento di antara kedua bek sayap starter tersebut.

    Pertandingan persahabatan bulan Maret gagal mengklarifikasi siapa yang seharusnya menjadi bek sayap starter Inggris dalam laga pembuka Piala Dunia melawan Kroasia pada 17 Juni. Bek kanan favorit Tuchel tampaknya adalah Reece James, yang masalah cedera berkepanjangan kembali menghantuinya dua minggu lalu saat ia mengalami cedera otot paha.

    Jika ia pulih dalam waktu satu bulan, maka ia kemungkinan besar akan mempertahankan posisinya di tim, sementara posisi bek kiri tampaknya akan diperebutkan antara Hall dan O'Reilly. Namun, dari semua pesaing untuk dua posisi krusial ini, tak satupun dari mereka yang mampu memanfaatkan kesempatan tersebut.

    Siapa yang seharusnya menjadi pemain nomor 10?

    Absennya Bellingham dari pemusatan latihan bulan Oktober seolah-olah merusak statusnya sebagai bintang utama Inggris, namun anehnya, keputusannya untuk tidak bermain dalam kedua pertandingan tersebut sebagai tindakan pencegahan cedera justru menguntungkannya. Bellingham bergabung dalam pemusatan latihan untuk melanjutkan proses pemulihannya dari cedera otot paha belakang yang baru-baru ini dialaminya, namun Tuchel menilai terlalu berisiko untuk memasukkannya ke dalam lapangan pada kedua pertandingan tersebut.

    Hal ini berarti pemain Real Madrid tersebut tidak berperan dalam dua pertandingan mengecewakan ini, sementara Foden berjuang keras dalam peran No.10 melawan Uruguay sebelum Cole Palmer gagal menciptakan banyak ancaman melawan Jepang. Morgan Rogers, sementara itu, tampil naik-turun di sayap kanan.

    Inggris memiliki banyak pilihan di posisi No.10 di atas kertas, namun tak satu pun dari mereka bermain baik saat ini. Dan meskipun ibu Tuchel menganggap Bellingham 'menjijikkan', ia mungkin menjadi opsi terbaik manajer tersebut musim panas ini.

    Haruskah Rashford atau Gordon diturunkan sebagai starter di sayap kiri?

    Tuchel membuat keputusan yang masuk akal dengan bergantian memainkan dua pemain sayap kiri terbaiknya dalam dua laga ini, dengan Rashford diturunkan sebagai starter melawan Uruguay dan Gordon melawan Jepang, demi mendapatkan gambaran terbaik mengenai siapa yang seharusnya diturunkan sebagai starter di posisi sayap dalam serangan.

    Seperti banyak rekan setim mereka dalam dua pertandingan persahabatan ini, tidak ada pemain yang berhasil membangun momentum, meskipun jika harus ada satu pemenang, itu adalah Rashford karena setidaknya ia menciptakan kegembiraan dengan serangan-serangannya ke depan saat melawan Uruguay dan dalam 19 menit penampilannya sebagai pemain pengganti saat melawan Jepang.

    Argumen yang menentang Rashford sebagai starter adalah bahwa ia tidak lagi menjadi pemain reguler di Barcelona, meskipun hal itu tampaknya tidak memengaruhi kebugaran atau ketajamannya, sementara menjadi pemain cadangan untuk Blaugrana mengingat banyaknya pilihan penyerang yang mereka miliki bukanlah hal yang memalukan.