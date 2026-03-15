Goal.com
Live
Micah Richards Wayne Rooney
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Siapa yang akan memerankan Wayne Rooney dalam film MOTD? Legenda Man Utd memilih ikon Hollywood sebelum mendapat respons pedas bertema Prison Break dari Micah Richards

Wayne Rooney dan Micah Richards terlibat percakapan lucu mengenai aktor mana yang akan memerankan mereka dalam film fiktif "Match of the Day". Sementara legenda Manchester United itu dengan ambisius memilih bintang Hollywood Tom Hardy untuk memerankan dirinya sendiri, Richards tak bisa menahan tawanya, hingga akhirnya Rooney dengan bercanda menerima perbandingan yang pedas dengan salah satu karakter terkenal dari serial "Prison Break".

  • Pilihan pemeran yang lucu

    Rooney dan Richards baru-baru ini terlibat dalam percakapan seru di BBC Sport mengenai pemilihan pemeran untuk film fiksi "Match of the Day". Obrolan santai itu dimulai ketika Richards ditanya siapa yang seharusnya memerankan dirinya. Sementara bek mantan Manchester City itu dengan percaya diri menyatakan bahwa Denzel Washington adalah pilihan yang sempurna, Rooney dengan cepat membawanya kembali ke bumi, secara blak-blakan menyarankan Bob Sapp yang bertubuh jangkung dari film komedi The Longest Yard. Pembukaan yang lucu ini menciptakan suasana yang sempurna untuk pertukaran pendapat yang sangat menghibur antara dua pakar sepak bola populer tersebut saat mereka memikirkan sosok-sosok yang akan memerankan mereka di layar lebar.

  • "Havoc" World Premiere - ArrivalsGetty Images Entertainment

    Perbandingan dengan Prison Break

    Percakapan yang penuh canda itu dengan cepat beralih ke siapa yang bisa menggantikan posisi mantan penyerang Manchester United tersebut. Rooney dengan ambisius mengusulkan bintang Hollywood ternama, Tom Hardy. Namun, Richards menganggap usulan itu sangat lucu, hingga langsung tertawa terbahak-bahak tak terkendali. Menyadari bahwa itu mungkin terlalu tidak realistis, striker legendaris itu beralih ke pilihan yang merendahkan diri sendiri, dengan tanpa ampun membandingkan dirinya dengan Kapten Brad Bellick, sipir penjara yang terkenal kejam dari serial televisi populer Prison Break, yang diperankan oleh Wade Williams. Richards tertawa terbahak-bahak mendengar sindiran yang akurat namun kejam terhadap dirinya sendiri itu, sebelum sambil tertawa menyebut mantan pesepakbola Dion Dublin dan aktor peraih Oscar Forest Whitaker.

  • Mencari anggota kru lainnya

    Pembicaraan kemudian beralih ke Danny Murphy. Menyadari kebutuhan yang jelas akan seorang aktor botak untuk memerankan rekan komentator mereka, Richards awalnya mengusulkan nama bintang film aksi Fast & Furious, Vin Diesel. Ketika Rooney dengan cepat menolak pilihan itu, Richards berargumen bahwa mereka membutuhkan seseorang yang bertubuh kecil dan cerdas. Hal ini membuat Rooney dengan lucu mengusulkan aktor Ross Kemp, secara khusus merujuk pada perannya yang ikonik sebagai pria tangguh Grant Mitchell dari sinetron klasik Inggris EastEnders, mengakhiri momen komedi yang benar-benar tak terlupakan antara duo studio yang dinamis ini.

  • SC Braga v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Reaksi penggemar terhadap pemilihan pemeran

    Klip lucu itu dengan cepat menjadi viral, memicu gelombang tanggapan kocak dari para penggemar terhadap postingan tersebut di media sosial. Seorang pengguna setuju dengan humor yang merendahkan diri itu, sambil menyebut bahwa perbandingan dengan Bellick itu "sempurna." Para penggemar juga menawarkan alternatif lucu mereka sendiri, dengan beberapa di antaranya meminta Stephen Graham atau Russell Crowe untuk memerankan Rooney, sementara yang lain dengan blak-blakan mengusulkan karakter animasi Shrek. Adapun untuk Murphy, seorang penonton menyatakan bahwa menempatkan manajer Everton Sean Dyche dalam peran tersebut akan menjadi ikonik, sementara yang lain dengan bercanda meminta aktor veteran Hollywood Danny DeVito. 

Premier League
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0