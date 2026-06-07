Siapa yang akan memenangkan Bola Emas di Piala Dunia 2026? Para penulis GOAL memberikan pendapat mereka

Sudah sangat dekat, seolah-olah kita bisa merasakannya. Piala Dunia 2026 kini tinggal hitungan hari lagi, dengan para pemain terbaik dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada untuk menyambut musim panas sepak bola yang menjanjikan. Sementara beberapa tim hanya bermimpi bisa lolos dari babak penyisihan grup, tim-tim lain tahu bahwa apa pun hasil selain perayaan trofi pada akhir Juli akan dianggap sebagai kegagalan. Kita pun siap menyaksikan lima setengah minggu penuh drama, dipenuhi dengan kegembiraan dan kekecewaan dalam porsi yang sama.
Di GOAL, kami merasa cukup paham tentang olahraga indah ini, sehingga kami meminta tim penulis dan editor kami dari Inggris dan Amerika Serikat untuk memberikan prediksi mereka mengenai turnamen ini. Mulai dari pemenang Sepatu Emas hingga tim-tim kuda hitam, kami siap memberikan gambaran lengkap tentang apa yang bisa Anda harapkan dari Piala Dunia terbesar yang pernah diselenggarakan.
Hari ini, kami meminta tim kami untuk memprediksi siapa yang akan meraih Golden Ball sebagai pemain terbaik turnamen ini - berikut pendapat mereka...
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"Mbappé sedang menghemat tenaganya untuk timnas Prancis"
Mark Doyle: Seandainya Lamine Yamal berada dalam kondisi fisik prima, dia akan jadi pilihan saya, tapi masalah otot paha belakang yang menghambat penampilannya di level klub membuat saya ragu. Kondisi fisik Lionel Messi juga patut dikhawatirkan, dan meski Argentina tentu saja bisa mempertahankan gelar mereka, saya rasa mendominasi Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut mungkin bahkan melampaui kemampuan sang GOAT — terutama di usia 39 tahun. Jadi, meskipun Kylian Mbappe baru-baru ini mengalami masalah cedera, saya merasa dia telah menghemat tenaganya untuk Prancis dan akan merebut Bola Emas yang diraih Messi darinya di Qatar 2022.
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'Yamal akan berperan penting di fase krusial'
Krishan Davis: Jika Lamine Yamal dalam kondisi fit, saya rasa wonderkid Spanyol ini bisa mengungguli Kylian Mbappe dalam kategori ini. Dia mungkin akan absen sepanjang fase grup karena cedera, tetapi kita sebenarnya menilai pemain berdasarkan kontribusi mereka di babak gugur, dan mengingat akan ada babak baru berupa babak 32 besar di turnamen yang diperpanjang ini, Yamal akan mampu mengejar ketertinggalannya. Dia tampil sensasional di babak gugur Euro 2024 setelah awal yang tenang, dan dia begitu hebat sehingga Anda tahu dia akan kembali berpengaruh di fase krusial di Amerika Utara.
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'Panggung sudah siap bagi Olise untuk bersinar'
Stephen Darwin: Setelah musim yang luar biasa yang ia jalani di level klub, sepertinya panggung sudah siap bagi Michael Olise untuk bersinar di kancah internasional juga. Dia pasti akan menjadi starter untuk Prancis - 22 gol dan 31 assist untuk Bayern seharusnya sudah cukup untuk itu - dan dengan sebagian besar lawan mereka kemungkinan akan bermain bertahan dalam formasi blok rendah, sepertinya tendangan kaki kiri ajaib Olise akan menjadi penentu dalam menciptakan peluang dan mencetak gol-gol spektakuler dari jarak jauh.
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"Vinicius bisa membawa Brasil meraih gelar juara"
Amee Ruszkai: Vinicius Jr. telah berkembang menjadi pemain kelas dunia di bawah asuhan Carlo Ancelotti di Real Madrid, dan pelatih legendaris tersebut kemungkinan besar akan memberikan lingkungan yang tepat bagi sang penyerang untuk bersinar saat membela Brasil di Piala Dunia kali ini. Ada banyak tekanan pada Vinicius untuk menjadi andalan tim dengan ekspektasi setinggi itu, padahal usianya baru 25 tahun. Namun, ia telah membuktikan bahwa ia mampu tampil maksimal di bawah tekanan tersebut dan musim panas ini, ia bisa membawa Selecao melaju hingga akhir, sekaligus meraih Ballon d'Or atas kontribusinya.
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'Ballon d'Or mungkin akan menyusul Golden Ball bagi Mbappé'
Chris Burton: Jika Prancis berhasil mencapai babak final atau setidaknya mendekati tahap itu, maka Kylian Mbappe kemungkinan besar akan memainkan peran penting dalam mengantarkan timnya hingga ke sana. Ia mungkin pernah mendapat pertanyaan-pertanyaan seputar karakternya—baik di level klub maupun tim nasional—namun tak ada yang meragukan kemampuannya untuk menciptakan momen ajaib dan membalikkan keadaan dalam pertandingan apa pun. Jika Mbappe berhasil mencapai final ketiga berturut-turut, yang berpotensi memberinya medali juara kedua dalam prosesnya, maka penghargaan Golden Ball Piala Dunia tersebut bisa diikuti oleh Ballon d’Or 2026.
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'Hanya sedikit yang lebih baik dari Vitinha'
Ryan Tolmich: Secara umum, kecuali Luka Modric pada tahun 2018, penghargaan ini diberikan kepada pemain terbaik dari tim terbaik — jadi, tim mana yang paling berpeluang menjadi tim tersebut? Mungkin mereka sedikit terabaikan, tetapi Portugal bisa melaju hingga akhir, dan jika mereka melakukannya, itu akan berkat permainan Vitinha di lini tengah. Dengan pemain seperti Lionel Messi, Pedri, dan Bruno Fernandes yang juga bersaing untuk penghargaan ini, mungkin musim panas ini akan menjadi milik para maestro lini tengah, bukan para pahlawan pencetak gol, dan tak banyak maestro yang lebih baik daripada Vitinha.
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'Olise sedang dalam performa yang luar biasa'
Peter McVitie: Sebagai pemain paling menghibur di Eropa saat ini, Michael Olise sedang dalam performa yang memukau setelah musim keduanya yang spektakuler bersama Bayern Munich, yang membuatnya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Bundesliga musim ini dengan suara telak. Persaingan untuk memperebutkan tempat di tim Didier Deschamps sangat ketat, dengan juara Eropa Ousmane Dembele, Desire Doue, dan Bradley Barcola bersaing untuk posisi di lini serang, namun Olise telah menunjukkan bahwa ia bisa tampil efektif di awal karier internasionalnya.
Gett
"Inggris akan melaju sejauh yang bisa dibawa oleh Kane"
Tom Hindle: Pasti nggak bakal salah pilih, tapi mari kita pilih Harry Kane. Bola Emas biasanya diberikan kepada pemain terbaik dari tim yang menjuarai Piala Dunia, dan tahun ini mungkin saja giliran Inggris, kan?! Mari kita akui saja, The Three Lions pada dasarnya akan melaju sejauh yang bisa dibawa oleh Kane. Dia tampil luar biasa untuk Bayern Munich sepanjang musim ini, merupakan kandidat terkuat untuk Ballon d’Or, dan tidak ada alasan untuk meragukan bahwa dia tidak akan terus mencetak gol untuk negaranya.
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"Fernandes akan memimpin Portugal hingga akhir"
Tom Maston: Dia adalah Pemain Terbaik Liga Premier, telah bermain dalam jumlah pertandingan yang lebih sedikit daripada kebanyakan pemain terbaik dunia pada musim lalu, dan akan menjadi bagian dari tim yang seharusnya lebih banyak orang anggap serius. Benar sekali, Bruno Fernandes akan menjadi pemain yang memimpin Portugal hingga 2026. Dia mungkin tidak memiliki penyerang yang paling lincah untuk menjadi sasaran umpan silangnya, tetapi Fernandes selalu menemukan cara untuk tampil gemilang meskipun memiliki rekan setim yang menantang di Manchester United, dan diharapkan dia dapat membawa performa klubnya yang luar biasa ke panggung internasional.
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'Dunia sebentar lagi akan mengenal Olise'
Alex Labidou: Dunia akan segera mengenal Michael Olise, yang memang tidak sepopuler rekan setimnya di timnas Prancis, Kylian Mbappé—namun tanpa drama yang berlebihan. Olise bisa dibilang merupakan pemain paling serba bisa Bayern Munich musim lalu, dan turnamen ini tampaknya menjadi ajang yang tepat baginya untuk semakin menancapkan namanya. Pantau terus perkembangannya.