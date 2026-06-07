Siapa yang akan memenangkan Bola Emas di Piala Dunia 2026? Para penulis GOAL memberikan pendapat mereka

Di GOAL, kami merasa cukup paham tentang olahraga indah ini, sehingga kami meminta tim penulis dan editor kami dari Inggris dan Amerika Serikat untuk memberikan prediksi mereka mengenai turnamen ini. Mulai dari pemenang Sepatu Emas hingga tim-tim kuda hitam, kami siap memberikan gambaran lengkap tentang apa yang bisa Anda harapkan dari Piala Dunia terbesar yang pernah diselenggarakan.

Hari ini, kami meminta tim kami untuk memprediksi siapa yang akan meraih Golden Ball sebagai pemain terbaik turnamen ini - berikut pendapat mereka...