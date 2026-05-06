Siapa yang akan hengkang dari Arsenal? The Gunners merencanakan penjualan pemain pada bursa transfer musim panas setelah menghabiskan £267 juta pada 2025 - dengan Mikel Arteta bersiap untuk melakukan perombakan besar-besaran
Menyeimbangkan pembukuan setelah pengeluaran yang mencapai rekor tertinggi
Menurut Sky Sports, Arsenal kini berada dalam posisi keuangan yang sangat menguntungkan setelah memastikan tempat mereka di final Liga Champions berkat kemenangan 1-0 atas Atlético Madrid. Kemenangan ini telah meningkatkan total hadiah uang UEFA mereka untuk musim ini menjadi £122 juta ($166 juta), dengan tambahan £10 juta yang akan diterima jika mereka berhasil mengangkat trofi pada 30 Mei. Namun, klub raksasa London Utara ini menyadari bahwa mereka tidak dapat mengulangi pola keuangan seperti pada bursa transfer musim panas 2025. Tahun lalu, klub ini menghabiskan £267 juta ($363 juta) untuk delapan pemain baru, tetapi hanya menghasilkan £10 juta dari penjualan pemain, sehingga memicu perubahan strategis menuju keberlanjutan.
Nama-nama besar terancam hengkang
Meskipun klub tidak berada di bawah tekanan mendesak untuk menjual pemain sebelum merekrut yang baru, mereka telah menyusun rencana untuk mencari pembeli bagi beberapa bintang senior. Ben White, Leandro Trossard, dan Gabriel Martinelli termasuk di antara nama-nama besar yang dikaitkan dengan kemungkinan hengkang, seiring upaya Arteta untuk memperbarui skuadnya. Penjualan lulusan akademi seperti Myles Lewis-Skelly dan Ethan Nwaneri juga sedang dipertimbangkan, karena transfer ini akan menghasilkan "laba murni" dalam laporan keuangan. Satu kepergian yang sudah pasti adalah Jakub Kiwior, dengan Porto mengaktifkan klausul sebesar £19 juta ($26 juta), yang membuka jalan bagi Piero Hincapie untuk bergabung dengan biaya £45 juta ($61 juta).
Mencari tambahan anggota untuk tim elit
Meskipun fokusnya tertuju pada pemain yang hengkang, Arsenal tetap ambisius di bursa transfer dan berencana memperkuat lini serang, lini tengah, serta posisi bek sayap. The Gunners dilaporkan sedang memantau bintang Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, dan penyerang Newcastle United, Anthony Gordon. Ada juga minat yang cukup besar terhadap striker Atletico Madrid, Julian Alvarez. Direktur olahraga Andrea Berta sangat menyadari kualitas pemain asal Argentina tersebut. Namun, kesepakatan ini tidak akan mudah atau murah. Atletico enggan melepasnya dan diperkirakan akan meminta biaya transfer sekitar £130 juta ($177 juta), sementara Barcelona dan PSG juga memantau situasi ini dengan cermat.
Bagaimana masa depan Arsenal?
Saat Arsenal memburu gelar juara Liga Premier dan kemenangan bersejarah di final Liga Champions, kekuatan finansial mereka terus meningkat. Perombakan skuad yang akan dilakukan pada musim panas mendatang akan menjadi kunci untuk mendanai fase berikutnya dari evolusi tim di bawah asuhan Arteta, guna memastikan dominasi domestik yang berkelanjutan serta kesuksesan jangka panjang di kancah Eropa.