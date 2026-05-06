Siapa yang akan hengkang dari Arsenal? The Gunners merencanakan penjualan pemain pada bursa transfer musim panas setelah menghabiskan £267 juta pada 2025 - dengan Mikel Arteta bersiap untuk melakukan perombakan besar-besaran

Menurut Sky Sports, Arsenal kini berada dalam posisi keuangan yang sangat menguntungkan setelah memastikan tempat mereka di final Liga Champions berkat kemenangan 1-0 atas Atlético Madrid. Kemenangan ini telah meningkatkan total hadiah uang UEFA mereka untuk musim ini menjadi £122 juta ($166 juta), dengan tambahan £10 juta yang akan diterima jika mereka berhasil mengangkat trofi pada 30 Mei. Namun, klub raksasa London Utara ini menyadari bahwa mereka tidak dapat mengulangi pola keuangan seperti pada bursa transfer musim panas 2025. Tahun lalu, klub ini menghabiskan £267 juta ($363 juta) untuk delapan pemain baru, tetapi hanya menghasilkan £10 juta dari penjualan pemain, sehingga memicu perubahan strategis menuju keberlanjutan.