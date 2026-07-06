Getty Images
Diterjemahkan oleh
‘Siapa tahu’ - Real Madrid mendapat secercah harapan terkait transfer Erling Haaland dari ayah striker Man City tersebut
Impian Madrid tetap hidup
Penyerang Man City ini tampil luar biasa di kancah internasional, namun masa depannya di luar lapangan juga menjadi perbincangan hangat menjelang Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan DAZN menjelang laga Norwegia melawan Brasil, Alf-Inge menyatakan bahwa meskipun putranya sudah betah di Inggris, pintu ke klub-klub terbesar dunia tak pernah benar-benar tertutup.
"Pindah ke Real Madrid? Dia sangat bahagia di Manchester City dan memiliki kontrak yang masih panjang," kata Haaland senior. Namun, ia menyusulnya dengan komentar yang pasti akan membangkitkan minat para penggemar Los Blancos. "Kami menunggu musim baru, tetapi siapa pun pasti ingin bermain untuk Madrid. Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi dalam sepak bola," tambahnya.
- Getty Images
Aksi heroik di Piala Dunia memicu antusiasme
Nilai Haaland belum pernah setinggi ini setelah ia mengantarkan Norwegia ke perempat final Piala Dunia berkat dua gol menakjubkan melawan Brasil. Pemain berusia 25 tahun itu melompat lebih tinggi dari Gabriel Magalhaes (Arsenal) untuk membuka skor, sebelum memastikan kemenangan 2-1 dengan tendangan keras dari jarak jauh, sehingga menambah jumlah golnya menjadi tujuh di turnamen ini.
Saat ini ia berada di puncak klasemen Sepatu Emas bersama Lionel Messi dan Kylian Mbappé, semakin memperkuat posisinya sebagai penuntas peluang paling mematikan di dunia. Dengan 62 gol dalam hanya 54 penampilan internasional, pemain Manchester City ini membuktikan bahwa ia mampu mendominasi di panggung mana pun.
Drama pemilu di ibu kota Spanyol
Waktu penyampaian komentar-komentar ini sangat menarik perhatian, terutama di tengah-tengah selesaian pemilihan presiden di Real Madrid baru-baru ini. Calon yang kalah, Enrique Riquelme, telah memusatkan seluruh kampanyenya pada janji untuk mendatangkan Haaland, dengan mengklaim bahwa pemain asal Norwegia itu ingin pindah ke Spanyol. Sebelum kalah dalam pemilihan, Riquelme bahkan sampai menawarkan untuk menanggung iuran keanggotaan para socios klub jika ia gagal mendatangkan sang striker atau rekan setimnya di City, Rodri.
Meskipun Alf-Inge dan agen Haaland, Rafaela Pimenta, sebelumnya telah membantah klaim Riquelme selama kampanye pemilihan sebagai “tidak benar,” pengakuan terbaru dari kubu Haaland ini menunjukkan adanya tingkat fleksibilitas yang masih tersisa. Sementara itu, Man City tetap percaya diri dengan posisi mereka setelah mengikat sang superstar dengan perpanjangan kontrak jangka panjang pada awal tahun 2025.
- Getty Images
Era baru di Etihad
Di tengah beredarnya kabar transfer, Haaland juga harus bersiap menghadapi transisi besar di level klub. Musim mendatang, ia akan bermain di bawah asuhan manajer baru di Manchester City setelah Enzo Maresca resmi ditunjuk sebagai pengganti Pep Guardiola. Beradaptasi dengan sistem taktik baru akan menjadi prioritas utama sang striker begitu perjalanannya di Piala Dunia berakhir.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami