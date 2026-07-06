‘Siapa tahu’ - Real Madrid mendapat secercah harapan terkait transfer Erling Haaland dari ayah striker Man City tersebut

Penyerang Man City ini tampil luar biasa di kancah internasional, namun masa depannya di luar lapangan juga menjadi perbincangan hangat menjelang Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan DAZN menjelang laga Norwegia melawan Brasil, Alf-Inge menyatakan bahwa meskipun putranya sudah betah di Inggris, pintu ke klub-klub terbesar dunia tak pernah benar-benar tertutup.

"Pindah ke Real Madrid? Dia sangat bahagia di Manchester City dan memiliki kontrak yang masih panjang," kata Haaland senior. Namun, ia menyusulnya dengan komentar yang pasti akan membangkitkan minat para penggemar Los Blancos. "Kami menunggu musim baru, tetapi siapa pun pasti ingin bermain untuk Madrid. Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi dalam sepak bola," tambahnya.







