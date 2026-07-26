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‘Siapa tahu di masa depan’ - Erling Haaland mengungkapkan tanggapannya terhadap ajakan Tom Holland untuk bergabung dengan Tottenham, sementara Spider-Man memerankan peran sebagai agen rahasia
Upaya perekrutan Spider-Man yang gagal
Dunia Hollywood dan Liga Premier saling bersinggungan dengan cara yang tak terduga ketika Holland—yang dikenal secara global berkat perannya sebagai Spider-Man—mencoba berperan sebagai agen sepak bola. Holland, seorang penggemar setia Tottenham, menghubungi Haaland selama Grand Prix Monaco 2021, pada saat striker tersebut menjadi talenta paling diburu di dunia sepak bola setelah mencetak 41 gol dalam satu musim bersama Borussia Dortmund.
Haaland akhirnya menanggapi penolakan tersebut di saluran YouTube-nya, dengan menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud bersikap dingin kepada bintang film tersebut. Penyerang City itu mengakui bahwa ia tidak mengetahui siapa Holland pada saat menerima pesan pertama kali.
"Itu si Spider-Man, dan aku tidak menonton Spider-Man," jelas Haaland, sambil merinci isi pesan yang diterimanya.
Penyerang berusia 26 tahun itu mengatakan pesan tersebut berbunyi: "'Hai, kawan, baru saja melihatmu di Monako. Kalau mau minum-minum atau apa pun, hubungi aku. Dan tolong bergabunglah dengan Spurs.'"
- Getty Images Sport
Penolakan diplomatis bagi Spurs
Meskipun tujuan akhir Haaland adalah Man City—di mana ia kemudian memecahkan rekor tak terhitung jumlahnya—ia akhirnya membalas pesan sang aktor begitu menyadari siapa yang berada di balik pesan tersebut.
Haaland ingin meluruskan kesalahpahaman setelah muncul laporan yang menyebutkan bahwa ia telah dengan kasar mengabaikan Holland sebagai sekadar "orang sembarangan."
"Saya mengatakannya dengan nada bercanda, tapi ucapan itu diambil di luar konteks," jelas Haaland. "Saya terdengar agak kasar, jadi saya mengirim pesan kepadanya karena merasa bersalah."
Ia kemudian membagikan teks persis yang dikirimnya kepada sang aktor untuk meredakan ketegangan: “Ada kabar yang beredar bahwa saya mengabaikan Anda. Saya hanya ingin memastikan Anda tahu bahwa itu bukan niat saya. Dan ngomong-ngomong, saya belum terlalu yakin soal Spurs saat ini, tapi siapa tahu di masa depan?”
Pengalaman yang membuat Holland merendah
Saat tampil di acara *The Tonight Show Starring Jimmy Fallon*, Holland bercanda mengenai kurangnya minat dari striker terbaik dunia tersebut. “Itulah tepatnya jenis pengalaman yang merendahkan hati yang penting bagi para aktor,” kata Holland, sambil menertawakan fakta bahwa status selebritinya sama sekali tidak berpengaruh bagi bintang Manchester City itu.
Waktu pernyataan Holland tersebut juga bertepatan dengan kekecewaan Haaland di kancah internasional, karena Inggris baru saja mengalahkan Norwegia 2-1 di perempat final Piala Dunia 2026. Hal ini membuat Holland bertanya-tanya apakah undangan makan malam itu masih berlaku. "Saya rasa dia tidak akan mau makan malam bersama saya setelah kejadian beberapa hari yang lalu," kata sang aktor, menyadari bahwa Haaland kemungkinan besar masih "terluka" akibat kekalahan tersebut.
- Getty Images
Rencana makan malam akhirnya terlaksana
Terlepas dari kecanggungan awal dan penolakan terhadap tawaran pindah ke Tottenham, tampaknya persahabatan mereka akhirnya mulai terjalin. Setelah melihat cuplikan wawancara Holland yang beredar di Instagram, Haaland memutuskan bahwa sudah waktunya untuk akhirnya menerima tawaran yang telah bertahun-tahun terpendam di kotak masuknya.
Dalam sebuah komentar yang dengan cepat menjadi viral di kalangan penggemar sepak bola dan film, Haaland menandai sang aktor dan menulis: "Undangan makan malam diterima. Agak terlambat. Sebutkan saja tempatnya!"
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