Dunia Hollywood dan Liga Premier saling bersinggungan dengan cara yang tak terduga ketika Holland—yang dikenal secara global berkat perannya sebagai Spider-Man—mencoba berperan sebagai agen sepak bola. Holland, seorang penggemar setia Tottenham, menghubungi Haaland selama Grand Prix Monaco 2021, pada saat striker tersebut menjadi talenta paling diburu di dunia sepak bola setelah mencetak 41 gol dalam satu musim bersama Borussia Dortmund.

Haaland akhirnya menanggapi penolakan tersebut di saluran YouTube-nya, dengan menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud bersikap dingin kepada bintang film tersebut. Penyerang City itu mengakui bahwa ia tidak mengetahui siapa Holland pada saat menerima pesan pertama kali.

"Itu si Spider-Man, dan aku tidak menonton Spider-Man," jelas Haaland, sambil merinci isi pesan yang diterimanya.

Penyerang berusia 26 tahun itu mengatakan pesan tersebut berbunyi: "'Hai, kawan, baru saja melihatmu di Monako. Kalau mau minum-minum atau apa pun, hubungi aku. Dan tolong bergabunglah dengan Spurs.'"



