“Siapa sih?” Bintang Liverpool Joe Gomez mengakui bahwa cemoohan dari para pendukungnya sendiri “menyakitkan”, saat isu ketegangan di ruang ganti Anfield dibahas

Sebagai pemain dengan masa bakti terlama di skuad saat ini, Gomez berada dalam posisi yang lebih baik daripada kebanyakan orang untuk memahami perubahan suasana hati para pendukung setia Anfield. Bek serba bisa ini tidak menyembunyikan kekecewaannya setelah sebagian penonton menyoraki tim selama dan setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Chelsea yang sedang terpuruk. Hasil tersebut membuat pasukan Arne Slot masih membutuhkan satu kemenangan dari dua pertandingan terakhir mereka untuk memastikan finis di lima besar.

Menanggapi ketidakpuasan yang terdengar keras, Gomez mengungkapkan dampaknya terhadap para pemain senior tim. “Kami merasakannya. Itu adalah hal terakhir yang kami inginkan. Bagi kami para pemain senior yang telah mengalami begitu banyak momen indah di sini, hal itu memang menyakitkan. Jika tidak, maka Anda tidak seharusnya masih berada di sini. Kami ingin memperbaikinya. Saya memahami rasa frustrasi itu, ya, 100%. Kami semua sudah beberapa kali mengatakan secara terbuka tahun ini bahwa kami tahu ini bukanlah tempat yang kami inginkan dan posisi yang kami inginkan. Kami memahaminya. Saya harap Anda bisa melihat betapa mendesaknya keinginan kami untuk menang," kata pemain internasional Inggris itu.







