“Siapa sih?” Bintang Liverpool Joe Gomez mengakui bahwa cemoohan dari para pendukungnya sendiri “menyakitkan”, saat isu ketegangan di ruang ganti Anfield dibahas
Para bintang senior merasakan dampaknya
Sebagai pemain dengan masa bakti terlama di skuad saat ini, Gomez berada dalam posisi yang lebih baik daripada kebanyakan orang untuk memahami perubahan suasana hati para pendukung setia Anfield. Bek serba bisa ini tidak menyembunyikan kekecewaannya setelah sebagian penonton menyoraki tim selama dan setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Chelsea yang sedang terpuruk. Hasil tersebut membuat pasukan Arne Slot masih membutuhkan satu kemenangan dari dua pertandingan terakhir mereka untuk memastikan finis di lima besar.
Menanggapi ketidakpuasan yang terdengar keras, Gomez mengungkapkan dampaknya terhadap para pemain senior tim. “Kami merasakannya. Itu adalah hal terakhir yang kami inginkan. Bagi kami para pemain senior yang telah mengalami begitu banyak momen indah di sini, hal itu memang menyakitkan. Jika tidak, maka Anda tidak seharusnya masih berada di sini. Kami ingin memperbaikinya. Saya memahami rasa frustrasi itu, ya, 100%. Kami semua sudah beberapa kali mengatakan secara terbuka tahun ini bahwa kami tahu ini bukanlah tempat yang kami inginkan dan posisi yang kami inginkan. Kami memahaminya. Saya harap Anda bisa melihat betapa mendesaknya keinginan kami untuk menang," kata pemain internasional Inggris itu.
Kontroversi pergantian pemain Ngumoha
Salah satu poin yang paling memicu perdebatan selama pertandingan adalah keputusan Slot untuk menarik keluar bintang muda berusia 17 tahun, Rio Ngumoha, yang selama ini menjadi sumber kreativitas utama The Reds. Reaksi marah para suporter langsung muncul, namun Gomez dengan cepat membela keputusan manajernya dengan memberikan penjelasan dari pinggir lapangan. Pemain remaja itu digantikan oleh Alexander Isak setelah mengalami masalah kebugaran yang saat itu tidak diketahui oleh penonton.
“Untuk memberikan sudut pandang dari bangku cadangan, Rio masih muda dan dia bermain dalam pertandingan dengan intensitas tinggi,” jelas Gomez. “Secara fisik dia lelah, dan itu adalah hal-hal halus di balik layar yang mungkin tidak kalian sadari. Tapi kami mengerti: Rio adalah pemain top dan memiliki kemampuan untuk menjadi bintang yang sangat cemerlang bagi kami di masa depan. Tapi itu terjadi di tahap akhir pertandingan dan dia lelah. Namun, dia tampil luar biasa, dia terlihat bagus bagi kami, dia merupakan ancaman besar, dan jika dia diganti, reaksi penonton seperti ‘oh’ adalah wajar.”
Rumor tentang perselisihan di ruang ganti
Dengan Liverpool yang tengah menjalani musim yang sulit setelah melakukan investasi besar-besaran pada skuadnya, muncul pertanyaan mengenai kekompakan di balik layar. Namun, Gomez membantah anggapan bahwa ruang ganti tim telah terpecah belah di bawah kepemimpinan Slot. Ia menegaskan bahwa para pemain senior bekerja keras untuk membantu para pemain baru beradaptasi dengan tekanan besar yang menyertai status mereka sebagai wakil klub raksasa Merseyside.
“Semua orang di ruang ganti itu ingin tampil baik. Saya pikir jika ada perubahan dalam hal personel di tempat kerja mana pun, itu selalu membutuhkan sedikit waktu,” kata Gomez. “Ada begitu banyak percakapan dan itu adalah tanggung jawab kami, semua pemain dan mereka yang telah mengalaminya, untuk mencoba menyampaikan hal itu dalam latihan. Tempat ini datang dengan banyak ekspektasi dan tekanan, dan itu membutuhkan waktu untuk dipahami dan benar-benar mendapatkan gambaran yang utuh. Kita hanya perlu melakukan yang terbaik untuk saling mendukung dan mencoba mengarahkan pikiran para pemain ke arah yang benar."
Pertarungan untuk lolos ke Liga Champions
Meskipun suasana sedang tidak kondusif, fokus tetap tertuju pada upaya memastikan Liverpool tidak tergelincir dari lima besar. Hasil imbang melawan The Blues merupakan peluang yang terlewatkan, namun The Reds masih memegang kendali atas nasib mereka sendiri. Mengenai tekanan yang dihadapi manajer, Slot menegaskan bahwa ia "100 persen yakin" dapat memenangkan kembali hati para penggemar begitu skuad mencapai kondisi kebugaran penuh dan menjalani persiapan musim panas yang matang.
Gomez menyimpulkan dengan menegaskan kembali bahwa perubahan taktik di bawah staf pelatih baru masih dalam proses. "Kita harus ingat bahwa secara taktis, kita telah mengambil langkah tahun lalu yang sangat efektif dan salah satu kekuatan staf pelatih kita adalah kemampuan beradaptasi di setiap pertandingan. Kami paham bahwa terkadang permainan tidak se-fluid atau seintensif biasanya saat menguasai bola. Memang bikin frustrasi saat permainan terpecah-pecah, tapi ada juga saat-saat di mana kami bisa mengendalikan pertandingan. Yang jelas sekarang, kami butuh bermain di Liga Champions, itu tujuan kami dan kami paham itu," katanya.