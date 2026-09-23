Kedatangan mengejutkan David Alaba sebagai pemain bebas transfer ke Udinese menegaskan bahwa, pada kenyataannya, bursa transfer selalu terbuka dan bahwa apa pun bisa terjadi pada jendela-jendela berikutnya. Dan jendela musim dingin kian mendekat: pada Januari tim-tim bisa menambal kekurangan dari apa yang tidak dilakukan pada musim panas, tetapi juga sudah bisa mengalihkan fokus ke bursa transfer 2027/2028.





Mulai 1 Januari 2027, para pemain yang kontraknya akan habis memang bisa menandatangani kontrak, dengan status bebas transfer, dengan tim berikutnya. Sebuah peluang besar untuk mendapatkan pemain-pemain yang berguna untuk masa depan tanpa membayar biaya transfer melainkan hanya gaji mereka. Dan yang mulai terlihat adalah daftar yang penuh sesak dengan para top player yang dalam beberapa pekan ke depan sudah bisa memilih petualangan berikutnya. Dari klub-klub besar Eropa hingga tim-tim Serie A, sampai para pemain yang tersisih dari proyek masing-masing, betapa banyak peluang yang bisa ditemukan di bursa transfer!

Berikut daftar para pemain yang kontraknya habis pada 2027 dan karena itu bisa menandatangani kontrak, secara gratis, pada Januari, dengan tim baru.



