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alisson juve grafica cmGetty Images
Simone Gervasio
Diterjemahkan oleh

Siapa saja pemain terbaik yang kontraknya habis pada 2027: pada Januari mereka sudah bisa meneken kontrak dengan klub berikutnya, begitu banyak peluang untuk Serie A

Serie A
Transfers

Kedatangan mengejutkan David Alaba sebagai pemain bebas transfer ke Udinese menegaskan bahwa, pada kenyataannya, bursa transfer selalu terbuka dan bahwa apa pun bisa terjadi pada jendela-jendela berikutnya. Dan jendela musim dingin kian mendekat: pada Januari tim-tim bisa menambal kekurangan dari apa yang tidak dilakukan pada musim panas, tetapi juga sudah bisa mengalihkan fokus ke bursa transfer 2027/2028.


Mulai 1 Januari 2027, para pemain yang kontraknya akan habis memang bisa menandatangani kontrak, dengan status bebas transfer, dengan tim berikutnya. Sebuah peluang besar untuk mendapatkan pemain-pemain yang berguna untuk masa depan tanpa membayar biaya transfer melainkan hanya gaji mereka. Dan yang mulai terlihat adalah daftar yang penuh sesak dengan para top player yang dalam beberapa pekan ke depan sudah bisa memilih petualangan berikutnya. Dari klub-klub besar Eropa hingga tim-tim Serie A, sampai para pemain yang tersisih dari proyek masing-masing, betapa banyak peluang yang bisa ditemukan di bursa transfer!

Berikut daftar para pemain yang kontraknya habis pada 2027 dan karena itu bisa menandatangani kontrak, secara gratis, pada Januari, dengan tim baru.


  • Pemain terpenting yang kontraknya akan habis, seperti dilaporkan data Transfermarkt, tetaplah Harry Kane, bomber Bayern Munchen, peraih Sepatu Emas dan kandidat kuat Ballon d'Or. Petualangannya yang sukses di Bavaria seharusnya berlanjut, tetapi penyerang Inggris itu juga bisa memutuskan untuk pulang ke tanah airnya, mungkin ke Tottenham miliknya. Kontraknya masih belum diperpanjang, tetapi perkembangan baru bisa datang dalam beberapa pekan ke depan.


    Lalu yang lainnya? Sangat banyak pemain besar yang bisa saja tidak memiliki klub pada musim panas 2027. Dari Bruno Fernandes hingga Brahim Díaz, dari Lisandro Martínez hingga Calvin Bassey, sampai Jean-Philippe Mateta, banyak top player yang pada masa lalu sudah dikaitkan dengan klub-klub kami dan yang bisa cocok untuk Serie A. Dari pemain yang sudah mapan hingga mereka yang sedang menanjak, sampai talenta-talenta baru seperti kiper River Plate, Santiago Beltrán (yang namun kontraknya habis pada Desember 2027), banyak nama yang bisa datang ke liga kami.


    Dan banyak juga profil yang sudah bermain di Serie A tetapi masa depannya masih belum jelas. Dimulai dari Christian Pulisic, yang kontraknya memang habis pada 2027 tetapi dengan opsi yang menguntungkan Milan untuk memperpanjang setidaknya hingga 2028. Sembari menanti negosiasi perpanjangan yang rumit, ada juga Hakan Çalhanoglu, gelandang pengatur permainan Inter yang bisa berada di ambang perpisahan dengan Inter. Banyak awan gelap juga menyelimuti masa depan beberapa andalan Napoli seperti Meret dan Anguissa serta Rrahmani, De Bruyne dan Lobotka, yang namun klub memiliki opsi untuk satu tahun lagi. Terancam habis kontrak juga banyak top player Roma seperti Dybala, Hermoso dan Pellegrini.

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  • Berikut daftar pesepakbola paling menarik yang kontraknya akan habis:


    Santiago Beltran (k) River Plate

    Alisson (k) Liverpool

    Alex Meret (k) Napoli

    Thibaut Courtois (k) Real Madrid


    Harry Maguire (b) Manchester United

    Lisandro Martinez (b) Manchester United

    Calvin Bassey (b) Fulham

    Oumar Solet (b) Udinese (opsi untuk satu tahun lagi)

    Amir Rrahmani (b) Napoli (opsi untuk satu tahun lagi)

    Dodo (b) Fiorentina

    Virgil Van Dijk (b) Liverpool

    Fikay Tomori (b) Milan

    Emerson Palmieri (b) Marseille (opsi untuk satu tahun lagi)


    Bruno Fernandes (g) Manchester United (opsi untuk satu tahun lagi)

    Brahim Diaz (g) Real Madrid

    Hakan Calhanoglu (g) Inter

    Frank Anguissa (g) Napoli

    Takumi Minamino (g) Monaco

    Stanislav Lobotka (g) Napoli (opsi untuk satu tahun lagi)

    Kristian Thorstvedt (g) Sassuolo

    Yasin Ayari (g) Brighton

    Adrian Bernabé (g) Parma

    Mateo Kovacic (g) Manchester City

    Nikola Vlasic (g) Torino (opsi untuk satu tahun lagi)

    Ruben Loftus-Cheek (g) Milan

    Kevin De Bruyne (g) Napoli

    Lorenzo Pellegrini (g) Roma


    Harry Kane (p) Bayern Munchen

    Christian Pulisic (p) Milan (opsi untuk satu tahun lagi)

    Jean-Philippe Mateta (p) Crystal Palace

    Cristiano Ronaldo (p) Al-Nassr

    Joao Felix (p) Al-Nassr

    Richarlison (p) Tottenham

    Kaoru Mitoma (p) Brighton

    Emiliano Buendia (p) Aston Villa

    Luka Jovic (p) AEK Athena

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