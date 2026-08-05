Manchester City
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Siapa Sacha Lewis? Lulusan Akademi Putri Manchester City menandatangani kontrak profesional pertamanya setelah aksi heroik sebagai Pemain Terbaik Musim Ini bersama tim Next Gen
Mimpi yang menjadi kenyataan di Manchester
Manchester City secara resmi telah mengamankan masa depan jangka panjang bek remaja menjanjikan Sacha Lewis, yang telah menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub. Bek sayap berusia 18 tahun itu, yang berasal dari Bury dan merupakan pendukung klub seumur hidup, telah menuntaskan perjalanan luar biasa melalui sistem pembinaan usia muda.
Setelah awalnya bergabung dengan sistem klub di level U-14, Lewis terus menapaki jenjang di City Football Academy. Kini ia menjadi kisah sukses terbaru yang lahir dari Girls' Academy, mengikuti progres baru-baru ini dari sesama bek Gracie Prior ke level profesional tim senior. Lewis akan tetap mengenakan nomor punggung 47 saat ia menjalani transisi permanen ke lingkungan tim utama.
Kesepakatan penting ini datang setelah kampanye individu yang gemilang bagi pemain muda tersebut pada musim 2025-26. Lewis dinobatkan sebagai Player of the Season untuk tim Next Gen City, dan menjadi kekuatan pendorong saat tim finis di peringkat kelima dalam musim perdana mereka.
"Itu terasa lebih berarti karena saya mendukung City"
Menembus skuad senior selalu menjadi tugas yang berat, tetapi melakukannya di klub yang baru saja meraih dwigelar domestik dengan merebut gelar Barclays Women’s Super League dan Women’s FA Cup pada 2025-26 menyoroti potensi besar sang remaja.
Berbicara mengenai momen bersejarah dalam karier awalnya, Lewis, adik perempuan bintang tim pria Man City Rico Lewis, mengakui bahwa keterikatannya yang kuat dengan klub membuat kesempatan itu terasa sangat emosional.
"Ini luar biasa. Banyak kerja keras yang telah dilakukan dan ini pencapaian yang sangat hebat," ujarnya setelah pengumuman tersebut. "Saya bangga. Ini sangat berarti, bahkan lebih berarti karena saya mendukung City. Berada di sini di Akademi, tidak banyak orang mendapatkan kesempatan ini jadi saya sangat bersyukur."
- Manchester City
Sjögran memuji 'teladan cemerlang' bagi pemain muda
Kelulusan talenta binaan sendiri lainnya menjadi dorongan signifikan bagi jalur pengembangan klub, sebuah pandangan yang digaungkan dengan antusias oleh Direktur Sepakbola Manchester City, Therese Sjögran.
Sjögran memuji kedewasaan pemain 18 tahun itu dan menyoroti upaya kolaboratif yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pemain menghadapi tuntutan sepakbola level teratas.
"Ini adalah momen spesial untuk Sacha dan ia sepenuhnya pantas mendapatkannya," jelas Sjögran. "Perkembangannya adalah bukti lain dari jalur luar biasa yang dimiliki para pemain muda kami menuju tim utama, dan dia telah menjadi teladan cemerlang bagi rekan-rekan setimnya meski usianya masih 18 tahun."
Direktur Sepakbola itu juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memuji Head of Girls' Academy Hannah Dingley dan Lead Coach Izzy Christiansen atas peran penting mereka dalam membina Lewis melalui level Next Gen. "Dengan bakat dan sikap yang ia miliki, dia jelas mempunyai masa depan cerah dalam sepakbola," tambah Sjögran.
Jalan menuju sepak bola tim utama secara reguler
Meski ini adalah kontrak profesional pertama Lewis, ia sudah tidak asing dengan lingkungan intens dalam skuad senior Andrée Jeglertz. Remaja itu diberi kepercayaan masuk skuad pada hari pertandingan untuk laga-laga bertekanan tinggi musim lalu, termasuk dua laga pembuka WSL City melawan rival perebutan gelar Chelsea dan Brighton & Hove Albion. Ia juga mendapatkan pengalaman berharga setelah masuk dalam skuad untuk semifinal Piala Liga yang menegangkan pada Januari melawan Chelsea.
Lebih lanjut, pemain internasional Inggris U-19 itu juga sudah merasakan aksi tim utama di luar negeri. Dalam tur pramusim City 2024 di Australia, ia tampil sebagai pemain pengganti di Perth dan membantu timnya mengamankan kemenangan adu penalti atas Leicester City.
Saat Manchester City bersiap mempertahankan gelar WSL mereka pada kampanye mendatang, integrasi formal bintang-bintang akademi seperti Lewis membuktikan bahwa klub tetap berkomitmen kuat untuk membangun masa depan sambil mendominasi masa kini.
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