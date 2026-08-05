Siapa Sacha Lewis? Lulusan Akademi Putri Manchester City menandatangani kontrak profesional pertamanya setelah aksi heroik sebagai Pemain Terbaik Musim Ini bersama tim Next Gen

Manchester City secara resmi telah mengamankan masa depan jangka panjang bek remaja menjanjikan Sacha Lewis, yang telah menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub. Bek sayap berusia 18 tahun itu, yang berasal dari Bury dan merupakan pendukung klub seumur hidup, telah menuntaskan perjalanan luar biasa melalui sistem pembinaan usia muda.

Setelah awalnya bergabung dengan sistem klub di level U-14, Lewis terus menapaki jenjang di City Football Academy. Kini ia menjadi kisah sukses terbaru yang lahir dari Girls' Academy, mengikuti progres baru-baru ini dari sesama bek Gracie Prior ke level profesional tim senior. Lewis akan tetap mengenakan nomor punggung 47 saat ia menjalani transisi permanen ke lingkungan tim utama.

Kesepakatan penting ini datang setelah kampanye individu yang gemilang bagi pemain muda tersebut pada musim 2025-26. Lewis dinobatkan sebagai Player of the Season untuk tim Next Gen City, dan menjadi kekuatan pendorong saat tim finis di peringkat kelima dalam musim perdana mereka.