Manchester City secara resmi telah mengamankan masa depan jangka panjang bek remaja menjanjikan Sacha Lewis, yang telah menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub. Fullback berusia 18 tahun itu, yang berasal dari Bury dan merupakan pendukung klub sejak kecil, telah menuntaskan perjalanan luar biasa melalui sistem kelompok usia.

Setelah awalnya bergabung pada level U-14, Lewis secara bertahap menapaki jenjang di City Football Academy. Kini ia menjadi kisah sukses terbaru yang lahir dari Girls' Academy, mengikuti perkembangan baru-baru ini dari sesama bek Gracie Prior ke level profesional tim senior. Lewis akan tetap mengenakan nomor punggung 47 saat menjalani transisi permanen ke lingkungan tim utama.

Kesepakatan penting ini hadir setelah kampanye individu yang gemilang bagi sang pemain muda pada musim 2025-26. Lewis dinobatkan sebagai Player of the Season untuk tim Next Gen City, menjadi kekuatan pendorong saat tim itu mengamankan finis di posisi kelima pada musim perdana mereka.