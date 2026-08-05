Manchester City
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Siapa Sacha Lewis? Lulusan akademi putri Manchester City menandatangani kontrak profesional pertamanya setelah aksi gemilang bersama tim Next Gen yang membuatnya terpilih sebagai Player of the Season
Sebuah mimpi yang terwujud di Manchester
Manchester City secara resmi telah mengamankan masa depan jangka panjang bek remaja menjanjikan Sacha Lewis, yang telah menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub. Fullback berusia 18 tahun itu, yang berasal dari Bury dan merupakan pendukung klub sejak kecil, telah menuntaskan perjalanan luar biasa melalui sistem kelompok usia.
Setelah awalnya bergabung pada level U-14, Lewis secara bertahap menapaki jenjang di City Football Academy. Kini ia menjadi kisah sukses terbaru yang lahir dari Girls' Academy, mengikuti perkembangan baru-baru ini dari sesama bek Gracie Prior ke level profesional tim senior. Lewis akan tetap mengenakan nomor punggung 47 saat menjalani transisi permanen ke lingkungan tim utama.
Kesepakatan penting ini hadir setelah kampanye individu yang gemilang bagi sang pemain muda pada musim 2025-26. Lewis dinobatkan sebagai Player of the Season untuk tim Next Gen City, menjadi kekuatan pendorong saat tim itu mengamankan finis di posisi kelima pada musim perdana mereka.
"Itu terasa lebih berarti lagi karena saya mendukung City"
Menembus skuad senior selalu menjadi tugas yang berat, tetapi melakukannya di klub yang baru saja meraih dwigelar domestik, dengan merebut gelar Barclays Women’s Super League dan Women's FA Cup pada 2025-26, menegaskan potensi besar remaja tersebut.
Berbicara tentang momen penting dalam awal kariernya, Lewis, adik dari bintang tim pria Man City Rico Lewis, mengakui bahwa kedekatannya yang sudah mengakar dengan klub membuat momen itu terasa sangat emosional.
"Ini luar biasa. Banyak kerja keras yang sudah dicurahkan dan ini adalah pencapaian yang sangat hebat," ujarnya setelah pengumuman itu. "Saya bangga. Ini sangat berarti, bahkan lebih berarti karena saya mendukung City. Berada di sini di Akademi, tidak banyak orang mendapatkan kesempatan ini jadi saya sangat bersyukur."
- Manchester City
Sjögran puji 'teladan cemerlang' bagi para pemain muda
Lulusan talenta binaan sendiri lainnya menjadi dorongan signifikan bagi jalur pengembangan klub, sentimen yang digaungkan dengan antusias oleh Direktur Sepak Bola Manchester City, Therese Sjögran.
Sjögran memuji kedewasaan pemain 18 tahun itu dan menyoroti upaya kolaboratif yang dibutuhkan untuk mempersiapkan para pemain menghadapi tuntutan sepak bola level tertinggi.
"Ini adalah momen spesial untuk Sacha dan dia sepenuhnya pantas mendapatkannya," jelas Sjögran. "Perkembangannya adalah bukti lain dari jalur luar biasa yang dimiliki para pemain muda kami menuju tim utama, dan dia telah menjadi contoh cemerlang bagi rekan-rekan setimnya meski usianya masih 18 tahun."
Direktur Sepak Bola itu juga memanfaatkan kesempatan untuk memuji Kepala Akademi Putri Hannah Dingley dan pelatih utama Izzy Christiansen atas peran penting mereka dalam membina Lewis melalui jenjang Next Gen. "Dengan bakat dan sikap yang dimilikinya, dia jelas memiliki masa depan cerah di dunia sepak bola," tambah Sjögran.
Jalan menuju sepak bola tim utama secara reguler
Meski ini adalah kontrak profesional pertamanya, Lewis sudah tidak asing dengan lingkungan intens dalam tim senior Andrée Jeglertz. Remaja itu dipercaya mendapat tempat di skuad pertandingan untuk laga-laga penting musim lalu, termasuk dua pertandingan pembuka WSL City melawan rival perebutan gelar Chelsea dan Brighton & Hove Albion. Ia juga memperoleh pengalaman berharga setelah masuk dalam skuad untuk duel semifinal Piala Liga yang menegangkan melawan Chelsea pada Januari.
Selain itu, pemain internasional Inggris U-19 tersebut juga sudah merasakan aksi tim utama di luar negeri. Dalam tur pramusim City di Australia pada 2024, ia tampil sebagai pemain pengganti di Perth, membantu timnya meraih kemenangan adu penalti atas Leicester City.
Saat Manchester City bersiap mempertahankan gelar WSL mereka pada musim mendatang, integrasi formal bintang-bintang akademi seperti Lewis membuktikan bahwa klub tetap berkomitmen penuh untuk membangun masa depan sambil mendominasi masa kini.
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